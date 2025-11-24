Panettone d’Artista Salerno 2025: maestri pasticcieri, degustazioni e percorsi del gusto

Ph Facebook Pabettone D'Artista

Due giorni dedicati alle eccellenze della pasticceria d’autore del Sud Italia nella Stazione Marittima Zaha Hadid di Salerno: una grande festa del dolce natalizio dove si potranno degustare ed acquistare i panettoni artigianali creati dai pasticceri di tutto il Sud Italia

Sabato 29 e domenica 30 novembre 2025, dalle 18 alle 24, nella suggestiva Stazione Marittima di Salerno si terrà la terza edizione di “Panettone d’Artista”, un appuntamento da non perdere con le eccellenze dolciarie artigianali del Sud Italia.

Protagonisti dell’edizione 2025 saranno oltre 30 maestri pasticcieri, provenienti da tutta la Campania, che proporranno i loro panettoni artigianali d’eccellenza. Ogni partecipante proporrà la sua visione di un dolce che è ormai patrimonio della cultura gastronomica italiana, e che verrà proposto in tanti gusti e varianti, da quelle con agrumi e fichi a quelle con limone e cioccolato ed altri mille gusti.

Per i visitatori gli ampi ed eleganti spazi della Stazione Marittima di Salerno si trasformeranno in un vero e proprio itinerario del gusto, tra degustazioni, vendita diretta, incontri e momenti di intrattenimento, in un’atmosfera festosa e raffinata.

Maestri pasticcieri provenienti da tutto il sud Italia a “Panettone d’artista”

Panettone d’Artista è organizzato da Erre Erre Eventi, con il patrocinio del Comune di Salerno ed il sostegno della Camera di Commercio di Salerno, e vedrà la partecipazione di oltre 30 maestri pasticcieri provenienti da tutto il sud Italia.

Non mancheranno, oltre ai panettoni tradizionali, anche un’area dedicata ai panettoni senza glutine e sarà dato ampio spazio anche a quelli al cioccolato, alla frutta secca, ai torroni e al miele.

Per i visitatori ci sarà un vero percorso del gusto e con masterclass sul vino, birra e distillati per sperimentare abbinamenti inediti con i lievitati. Non mancherà la cerimonia dei Premi “Maestri Pasticceri”, tributo alle eccellenze del mondo dolciario campano. I riconoscimenti premieranno qualità, ricerca, creatività e valorizzazione delle materie prime locali, con una menzione speciale per i giovani talenti.

L’ingresso all’evento offre diverse opzioni di biglietti che includono percorsi degustativi con assaggi di panettone e abbinamenti con vini selezionati, oltre a vantaggi esclusivi, come sconti sull’acquisto del Panettone.

