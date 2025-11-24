Luci d’Artista a Salerno: 20° edizione 2025-26 | La mappa con tutte le 36 opere

© Napoli da Vivere

Ventesima edizione per le Luci d’Artista a Salerno, una grande festa che coinvolge tutta la città con 36 opere bellissime di artisti contemporanei che ogni anno si rinnovano e rendono Salerno una delle mete italiane più visitate ed apprezzate nel periodo natalizio. La mappa completa scaricabile delle opere 2025

Anche quest’anno fino al 1 febbraio 2026 la città di Salerno sarà illuminata a festa con le favolose Luci d’Artista che trasformeranno, le strade e le piazze di Salerno, con bellissime installazioni luminose ispirate a miti e favole e natura ed astri.

Quest’anno edizione importante, la 20^ per una grande festa che ha trasformato il Natale salernitano negli anni rendendo la città una delle mete italiane più visitate ed apprezzate nel periodo natalizio.

Un’atmosfera magica per le strade di Salerno con le Luci d’Artista

Tutta la città di Salerno sarà immersa in una atmosfera magica con luci fantastiche ad ogni angolo di strada e tanti eventi che si svolgeranno nel periodo natalizio, dalle favole per i più piccoli ai concerti gospel e jazz nelle strade cittadine fino al concertone di Capodanno in piazza dove ci sarà Mahmood.

36 bellissime installazioni in tutta la città

Anche quest’anno a Salerno opere bellissime di artisti contemporanei che rendono la città una delle mete italiane più visitate ed apprezzate nel periodo natalizio.

Sul Corso Vittorio Emanuele, la direttrice principale pedonalizzata si può ammirare un bellissimo Mare d’Inverno mentre in Villa comunale ci sono dei fantastici animali della Preistoria, tra dinosauri e grandi creature che stupiranno i visitatori. In Via dei Mercanti c’è l’opera

“Noi siamo Natura” con figure femminili che sono poste in relazione con gli altri elementi naturali come ambiente, piante e animali con capelli che diventano nuvole, le mani farfalle e le braccia rami e fiori. Tra Via Mercanti e il Centro Storico, tra le strette strade del centro storico ci sono bellissime installazioni luminose con un Percorso Fiorito tra elementi della natura quali rami e fiori multicolori. Da non perdere quelle in Piazza Flavio Gioia, chiamata dai salernitani “la rotonda”, che sono state immaginate come una stupenda volta affrescata con un cerchio di nuvole luminose e varie figure misteriose che affacciano nella piazza. E poi in Piazza Vittorio Veneto è la prima tappa per chi arriva in città in treno c’è la bella “la locomotiva dei fiori”, con la ciminiera che caccia grandi fiori luminosi e variopinti. E queste sono solo alcune delle bellissime luci d’artista che troverete in tutta la città.

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata