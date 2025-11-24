Fiera del Baratto e dell’Usato 2025 alla Mostra d’Oltremare di Napoli

Ph Facebook Fiera del Baratto e dell'Usato

56° appuntamento a Napoli per gli appassionati del riuso e della sostenibilità alla Fiera del Baratto e dell’Usato: da non perdere il grande mercato di oggetti unici e dal fascino senza tempo

Ritorna a Napoli, nei giorni di sabato 29 e domenica 30 novembre 2025, la Fiera del Baratto e dell’Usato 2025 che si terrà sempre nei grandi spazi della Mostra d’Oltremare: un grande evento fieristico organizzato da Bidonville 2.0.

Una manifestazione che si ripete da anni e, almeno a Napoli 2 volte l’anno e che quest’anno è arrivata alla sua 56° edizione. Alla Fiera del Baratto e dell’Usato sarà possibile, per tutti i cittadini maggiorenni, vendere o barattare le cose usate o i manufatti artigianali senza necessariamente rilasciare scontrini o avere alcuna licenza e in assoluta sicurezza all’interno di una grande struttura fieristica.

Per la 56a Edizione della la Fiera del Baratto e dell’Usato di Napoli sabato 29 e domenica 30 novembre 2025 si entrerà da Piazzale Tecchio nella Mostra D’Oltremare e sono previsti per questa edizione oltre 650 espositori. Il biglietto d’ingresso è di € 5 – ingresso gratuito per under 12 e over 70.

650 stand espositivi per cercare cioè che ci piace di più

Un grande evento che propone ben 650 stand espositivi che spazieranno tra tantissime tipologie di articoli in vari settori tra cui Abbigliamento, Antiquariato, Modernariato, Artigianato, Collezionismo, Abbigliamento vintage, Retrogaming, Strumenti musicali, Videogame, Giocattoli, Idee Regalo e di tutto di più.

La Fiera del Baratto e dell’Usato è espressione della filosofia di Bidonville sul riuso, sul riutilizzo di oggetti destinati alla cantina o alla soffitta nella migliore delle ipotesi.

La Fiera del Baratto e dell’Usato: prezzi, orari e date

Quando: sabato 29 e domenica 30 novembre 2025

sabato 29 e domenica 30 novembre 2025 Dove: Mostra D’Oltremare Napoli, ingresso da Piazzale Tecchio

Mostra D’Oltremare Napoli, ingresso da Piazzale Tecchio Orario : Dalle 9:30 alle 19:30,

: Dalle 9:30 alle 19:30, Prezzo biglietto: € 5 ingresso gratuito per under 12 e over 70 – presso biglietterie Mostra

€ 5 ingresso gratuito per under 12 e over 70 – presso biglietterie Mostra Contatti e informazioni: 081-18206507 – 081-19845715 – WHATSAPP 392-3729728

081-18206507 – 081-19845715 – WHATSAPP 392-3729728 Evento ufficiale: Fiera del Baratto e dell’Usato Napoli

