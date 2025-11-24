Aperitivo Artistico al Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche dell’Università Federico II

L’esperienza Aperitivo Artistico torna a Napoli con l’ultima straordinaria edizione 2025 che unisce arte, danza e cultura in un contesto di rara bellezza

Sabato 29 novembre 2025, il Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche dell’Università Federico II aprirà eccezionalmente le sue porte per trasformarsi in un palcoscenico immersivo e sensoriale. Un’occasione unica per vivere la magia dei musei universitari in una veste completamente nuova tra le collezioni di Mineralogia, Zoologia, Antropologia e Fisica in una cornice perfetta per un evento itinerante che unisce cultura e creatività (Paleontologia non visitabile durante la serata)

L’evento si aprirà con un momento dedicato al gusto, a seguire la coreografia “Immagini” firmata da Irma Cardano, artista di fama internazionale. I Danzatori daranno vita a un racconto poetico e visivo, mentre l’attore Giovanni Del Monte, noto per le sue apparizioni in svariate fiction televisive, guiderà gli spettatori lungo le sale museali intrecciando parole, curiosità e atmosfere.

Aperitivo Artistico:un viaggio sensoriale tra danza, racconto e bellezza

Il momento culminante sarà una performance di danza finale all’interno della sala monumentale dei minerali, che custodisce oltre 45.000 esemplari provenienti da tutto il mondo: un luogo di meraviglia, dove la scienza incontra la poesia del movimento.

Un evento esclusivo, ideato e prodotto da Nomea, brand internazionale che crea esperienze non convenzionali e insignito del Premio Nativity in The World all’interno del 30° Concerto dell’Epifania 2025, in collaborazione con il Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche.

Posti limitati – Prenotazione obbligatoria solo tramite messaggio WhatsApp: 3756139180. Età consigliata: a partire da 11 anni

Aperitivo Artistico al Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche

Quando : Sabato 29 novembre 2025

: Sabato 29 novembre 2025 Orari : Turni di accesso alle 17.00 – 19.00 – 21.00

: Turni di accesso alle 17.00 – 19.00 – 21.00 Dove : Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche, Via Mezzocannone n° 8, Napoli

: Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche, Via Mezzocannone n° 8, Napoli Contributo di partecipazione : €20 adulti (Aperitivo di Benvenuto + Visita + Performance Artistiche) – €15 ragazzi fino a 17 anni (Visita + Performance Artistiche)

: €20 adulti (Aperitivo di Benvenuto + Visita + Performance Artistiche) – €15 ragazzi fino a 17 anni (Visita + Performance Artistiche) Contatti e informazioni: Prenotazione obbligatoria via WhatsApp: 3756139180

