Natale 2025 a Sorrento con Surriento Gentile: calendario eventi, ospiti e luoghi da non perdere

Dal 5 al 30 dicembre 2025 si terrà a Sorrento la grande manifestazione “Surriento Gentile” che animerà la bella cittadina costiera con tanti eventi per il Natale 2025. La manifestazione, che vede la direzione artistica di Marisa Laurito, è promossa dalle associazioni del territorio e propone un ricco programma di eventi natalizi tra musica, poesia, teatro, conferenze, mostre d’arte e cartoni animati per i bambini, che animeranno i quartieri e i luoghi più suggestivi della città.

Tanti gli ospiti italiani e stranieri, come Noa, Alexander Romanovsky, il coro gospel “The Voices of Victory”, diretto da Nicole Ingram Taylor e ancora Tullio De Piscopo, Raiz, Lorenzo Hengeller, Marco Zurzolo con la sua Street Jazz Band, Giovanni Block, I 30 Posteggiatori di Mastro Masiello e un’altra formazione, capitanata da Aurora Giglio, continuando con Fiorenza Calogero, Antonella Stefanucci, Rosaria De Cicco, Annamaria Colasanto e Francesca Colapietro.

“Surriento Gentile” – il programma giornaliero degli eventi:

Lunedì 1 dicembre a Villa Fiorentino andrà in scena la bellezza del Natale, tra tradizione e creatività senza tempo è in programma la mostra “ Giuseppe Ercolano e i maestri del presepe – 25 anni di arte e tradizione. Riconoscimento a un interprete di eccellenza”, che sarà aperta fino al 18 gennaio. Un percorso emozionante tra arte, fede e cultura: le opere esposte racconteranno la magia del presepe, con scene e suggestioni ispirate anche alla grande letteratura italiana.

venerdì 5 dicembre alle 16 nella Sala "Carlo Di Leva" (in via Luigi De Maio, 35) l'incontro "La Rivoluzione della Gentilezza" insieme Don Antonio Loffredo, la psicologa Maria Rita Parsi, gli antropologi Marino Niola e Elisabetta Moro, esploreranno l'importanza di un sentimento che da Platone al Dalai Lama, continua ad essere indagato fin dagli albori della civiltà.

venerdì 5 dicembre alle 18 da Corso Italia, la performance di dieci giovani attori che renderanno omaggio alla poesia, dedicando versi di grandi poeti scritti su pergamena alle signore che incontreranno, alle quali regaleranno anche le arance profumate della Costiera

venerdì 5 dicembre in contemporanea per la prima volta lungo le strade del centro storico la parata, di 30 posteggiatori formata da Mastro Masiello e dalla Maestra Aurora Giglio, che sfilerà nelle strade principali, eseguendo celebri canzoni napoletane. Una volta giunti in piazza Tasso, il gruppo si suddividerà in 12 ensemble per offrire esibizioni nei luoghi iconici di Sorrento.

venerdì 5 dicembre in contemporanea per la prima volta lungo le strade del centro storico la parata, di 30 posteggiatori formata da Mastro Masiello e dalla Maestra Aurora Giglio , che sfilerà nelle strade principali, eseguendo celebri canzoni napoletane . Una volta giunti in piazza Tasso, il gruppo si suddividerà in 12 ensemble per offrire esibizioni nei luoghi iconici di Sorrento.

Sabato 6 dicembre, ore alle 11,30, Alessandro Vasapolli inaugurerà la mostra "Dance Notes" nella sala "Carlo Di Leva" (via Luigi De Maio, 35):

Sabato 6 dicembre alle ore 21 il Teatro Tasso, a Piazza Sant'Antonino, un concerto del pianista Alexander Romanovsky: il virtuoso della musica classica, vincitore del Primo Premio al Concorso Internazionale Ferruccio Busoni nel 2001.

Domenica 7 dicembre, alle 11, al Tasso, "Totò Sapore e la magica storia della pizza"; il film di animazione compie 22 anni da Maurizio Forestieri, che narra le avventure di un giovane cuoco a Napoli nel 1700. Musiche di Eduardo ed Eugenio Bennato.

Domenica 7 dicembre dalle 18, la Chiesa del S.S. Rosario ospiterà "Sognando la Neve", una performance con l'attore Marco Palmieri e zampognari che suoneranno la pastorale.

Venerdì 12 dicembre, il Teatro Tasso ore 21 accoglierà il concerto di Lorenzo Hengeller, il "canta pianista" napoletano che fonde la tradizione italiana con jazz e swing, noto per il suo approccio musicale eclettico, ha collaborato con artisti come Stefano Bollani e contribuito a importanti progetti musicali, teatrali e televisivi.

Sabato 13 dicembre "C'era una Volta", un percorso itinerante in chiese storiche e palazzi del centro, dove cinque attrici – Fiorenza Calogero, Antonella Stefanucci, Rosaria De Cicco, Annamaria Colasanto e Francesca Colapietro – racconteranno, davanti a un braciere acceso, favole per adulti e bambini, offrendo un affascinante viaggio nella tradizione.

Domenica 14 dicembre alle ore 21 al Teatro Tasso Tullio De Piscopo nello spettacolo "I colori della musica – Live tour 2025". Con la sua musica l'artista mette in scena un viaggio emozionale dell'amicizia con Pino Daniele, che celebrerà la straordinaria ricchezza sonora che ha contraddistinto la sua arte.

Lunedì 15 dicembre ore 17 nella Sala Carlo Di Leva, la storia diventa digitale con la presentazione della nuova iniziativa editoriale "Surrentum a portata di clic", promossa in collaborazione con Federalberghi Penisola Sorrentina.

, promossa in collaborazione con Federalberghi Penisola Sorrentina. Venerdì 19 dicembre alle ore 12, nella sala “Carlo Di Leva” (via Luigi De Maio, 35), si inaugurerà la mostra di pittura “Oltre il Gesto” di Morris Spagnol, un artista che unisce action painting e tecniche miste, creando un dialogo emozionante tra colore e forma.

Venerdì 19 dicembre dalle ore 18 lungo Corso Italia il sassofonista napoletano Marco Zurzolo, con la sua potenza musicale, suonerà, per poi fermarsi per proseguire il concerto in piazza, con la sua Street Jazz band di 14 elementi, V.M (Mamma Vita Mia).

Sabato 20 dicembre al Teatro Tasso alle ore 11.30 si presenterà "Mary e lo spirito di mezzanotte", un affascinante cartone animato del 2023 diretto da Enzo D'Alò.

Domenica 21 dicembre, alle ore 19.30, la Cattedrale di Sorrento ospiterà il "The Voices of Victory", diretto da Nicole Ingram Taylor, il famoso coro gospel fondato nel 1992 a Orlando, Florida ha partecipato a eventi prestigiosi come il Super Bowl XLIII e ha collaborato con il Harlem Gospel Choir.

Lunedì 22 dicembre, alle ore 20, al Teatro Tasso il concerto in ricordo di Mariano Russo promosso da Mariella Russo. La figlia Mariella lo ricorda come un albergatore lungimirante, più che un semplice e doveroso tributo, questo evento vuole essere un gesto per perpetuare il suo amore incondizionato per Sorrento.

Sabato 27 dicembre al Teatro Tasso ore 21, Sorrento avrà l'onore di ospitare Noa, con Gil Dor e i Solis String Quartet. Oltre alla sua carriera musicale, che spazia dal pop al jazz e alla musica tradizionale israeliana, Noa è anche un'attivista per la pace e la coesistenza, utilizzando la sua voce per promuovere messaggi di speranza e unità.

Domenica 28 dicembre dalle ore 17.30 alle ore 20.30, è in programma l'iniziativa "Araprit' 'e purtune… ncè stà 'o Presepio'', con scene viventi del Presepe del '700 Napoletano nel centro storico di Sorrento.

Lunedì 29 dicembre dalle ore 17.30 alle ore 20.30, è in programma l'iniziativa "Araprit' 'e purtune… ncè stà 'o Presepio'', con scene viventi del Presepe del '700 Napoletano nel centro storico di Sorrento.

Martedì 30 dicembre dalle ore 17.30 alle ore 20.30, è in programma l'iniziativa "Araprit' 'e purtune… ncè stà 'o Presepio'', con scene viventi del Presepe del '700 Napoletano nel centro storico di Sorrento.

Martedì 30 dicembre alle ore 21, per chiudere il mese festivo in bellezza, Raiz si esibirà in un concerto in piazza, rendendo omaggio alla tradizione musicale napoletana e a Sergio Bruni. Con il suo stile unico che fonde reggae e musica partenopea, l'artista napoletano promette di offrire un'esperienza memorabile e coinvolgente per tutti i presenti.

