Area Nord in Festival 2025: teatro, danza e Arena Circus al Teatro Area Nord di Napoli

Un bel festival di comunità con una ricca programmazione di teatro, danza, teatro per le nuove generazioni, insieme a laboratori rivolti a bambini, adolescenti e adulti con spettacoli sia nella sala interna del Teatro Area Nord che sotto la tensostruttura chiamata Arena Circus.

Al Teatro Area Nord di Napoli, nel Centro Polifunzionale di Piscinola-Marianella, fino al 21 dicembre 2025 si terrà “Area Nord in Festival 2025 – Arena Circus” una nuova rassegna di Teatro, Musica, Danza e laboratori. Per raggiungere il TAN c’è anche la Navetta Gratuita organizzata dal Comune di Napoli.

Un festival particolare che si tiene nel teatro e anche in un tendone da circo a due punte messo nel parcheggio del teatro e che diventa un luogo di meraviglia e incontro, capace di generare processi di trasformazione sociale e culturale. Il festival, iniziato a fine ottobre con matinée dedicate alle scuole del territorio entra ora nel vivo con gli appuntamenti serali fino al 21 dicembre aperti al pubblico.

Area Nord in Festival 2025 – Arena Circus” – Prossimi spettacoli

14 novembre – Immemori – Motus danza ore 10.30 e ore 20.30

26 novembre – Invisibile – Muricena teatro ore 10.30 e 20.30

27 novembre – Invisibile – Muricena teatro ore 10.30

30 novembre – Respiro/Petranura danza + Puccini forever/GDO ore 18.00

7 dicembre – Four Quartets – Borderline danza ore 18.00

14 dicembre – Dov’e’ il vento – Collettivo Lacorsa ore 18.00

21 dicembre– esito finale del laboratorio condotto dal centro MaMu ore 18.00

Area Nord in Festival – Laboratori

Dov’è il vento – Collettivo Lacorsa (laboratorio di comunità) – ottobre/dicembre

– Collettivo Lacorsa (laboratorio di comunità) – ottobre/dicembre Suono, corpo, presenza – a cura di Antonio Della Ragione e Antonello Tudisco (musica e danza per adolescenti) – novembre/dicembre

– a cura di Antonio Della Ragione e Antonello Tudisco (musica e danza per adolescenti) – novembre/dicembre MusicArTerapia – Centro MaMu (globalità dei linguaggi) – dicembre

Biglietti: Intero €15 | Ridotto €12

Servizio navetta gratuito grazie al sostegno del Comune di Napoli (solo su prenotazione).

Teatro Area Nord di Napoli – Info e prenotazioni – 081 5851096 (lun–ven, 10.00–14.00) – sito ufficiale

