Visite guidate alle Terme Suburbane di Ercolano: il complesso termale romano meglio conservato

Si potranno eccezionalmente visitare di mattina le Terme Suburbane di Ercolano, chiuse da decenni, che sono uno degli edifici pubblici più affascinanti e importanti di Ercolano. Sono considerate il complesso termale meglio conservato di tutto l’Impero romano

Sabato 15 novembre, sabato 22 novembre e sabato 29 novembre 2025 nel Parco Archeologico di Ercolano si potrà visitare il cantiere di restauro delle Terme Suburbane, uno degli edifici pubblici più affascinanti e meglio conservati dell’antichità romana. Dopo 20 anni di chiusura sarà possibile ammirare il grande edificio delle Terme, considerato il complesso termale meglio conservato di tutto l’Impero romano.

Dopo le aperture speciali a settembre 2025, che hanno registrato tantissimi visitatori, si potranno dii nuovo ammirare le straordinarie bellezze degli ambienti, e comprendere l’impegno e la cura che occorrono per conservarli.

Le Terme Suburbane: un gioiello unico al mondo

Le Terme Suburbane sono dislocate tra l’antico arenile e la cinta muraria di Ercolano, e furono originariamente costruite come edificio privato della prestigiosa famiglia dei Nonii Balbi: solo successivamente furono ampliate e messe a disposizione della città.

L’edificio è stato chiuso al pubblico per decenni ed ora è in fase avanzata di restauro. L’apertura speciale ci consentirà di conoscere da vicino un monumento importante che testimonia la vitalità culturale e sociale dell’antica Ercolano. L’edificio termale presenta straordinari elementi architettonici e decorativi, tra pavimenti marmorei di grande raffinatezza, decorazioni in stucco e pittura di elevata qualità e le rarissime porte lignee originali che si sono conservate in maniera eccezionale. Le terme sono anche caratterizzate da un innovativo sistema di riscaldamento “a samovar” per le piscine calde, unico nel suo genere per stato di conservazione.

Le terme verranno aperte al pubblico in via straordinaria

Sabato 15 novembre, sabato 22 novembre e sabato 29 novembre 2025

Sono previsti due turni di visita per ciascuna giornata: 1° turno: dalle ore 10.30 alle ore 11.30 – massimo 10 partecipanti 2° turno: dalle ore 11.30 alle ore 12.30 – massimo 10 partecipanti



Le visite sono disponibili esclusivamente su prenotazione e con biglietto integrato di 20 € (comprensivo di ingresso al Parco e di visita alle Terme Suburbane) il cui ricavato sarà destinato a sostenere i restauri del Parco Archeologico di Ercolano. Anche per le visite alle Terme sono previste le gratuità a norma di legge.

