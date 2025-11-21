Weekend in Campania: eventi, cose da fare, spettacoli e concerti dal 20 al 23 novembre 2025

Ph Facebook Mercatini di Natale nel Castello dell’Ettore

Sorsi e Sapori a Rocca d’Evandro, nell’Alto casertano

Nel comune di Rocca d’Evandro, nell’Alto casertano nei giorni 22 e 23 novembre 2025 si terrà in Piazza De Nicola la bella festa di Sorsi e Sapori, alla scoperta dei Tesori del Territorio. Ci saranno due giornate per celebrare le eccellenze enogastronomiche locali, le tradizioni e i valori del territorio. Sorsi e Sapori è un’iniziativa promossa dal Comune di Rocca d’Evandro in collaborazione con Alibi Birreria, un evento che unisce gusto, musica e convivialità in un unico grande evento, per coinvolgere cittadini, visitatori e attività del territorio. Sorsi e Sapori a Rocca d’Evandro

Le “Domeniche del Villaggio”: tre giornate speciali ad Arola di Vico Equense

Ad Arola, sulle colline di Vico Equense nelle domeniche del 23 novembre, 30 novembre e 7 dicembre 2025, dalle 12 alle 18, ritorna per la 10 edizione la bella festa delle “Domeniche del Villaggio”, che trasformerà la frazione di Vico Equense in un vero e proprio villaggio natalizio, tra mercatini artigianali, esposizioni, degustazioni e spettacoli. Tre domeniche consecutive dedicate al gusto e alla tradizione ad Arola con le caratteristiche stradine che si riempiranno di stand con i genuini sapori della tradizione, dove troveremo i migliori prodotti tipici preparati al momento e l’imperdibile “Pranzo in Piazza”, dove si ritroveranno tutti i partecipanti per gustare le bontà locali in compagnia. Le “Domeniche del Villaggio

The Magic of Christmas: mercatini di Natale a Gesualdo, uno dei Borghi più belli d’Italia

Lo splendido Castello di Gesualdo ospiterà, dal 22 novembre al 21 dicembre 2025, ogni sabato e domenica e apertura anche l’8 dicembre, “The Magic of Christmas” trasformandosi in un incantevole villaggio natalizio con mercatini, mostre, spettacoli, food, artigianato ed intrattenimento. Un evento che renderà magica e suggestiva la visita al Castello e al centro storico di Gesualdo, che è stato riconosciuto come uno dei Borghi più belli d’Italia. Per più di un mese nel castello spettacoli e animazioni, area food con prodotti tipici, mostre e scenografie nel castello, visite guidate nel borgo con Voci dal Borgo e poi gli incantevoli mercatini natalizi dove troveremo prodotti tipici, giocattoli, articoli da regalo, addobbi natalizi e molto altro. Tutte le date e i prezzi The Magic of Christmas a Gesualdo

Fiera del Vintage 2025 a Caserta: Antiquariato, Collezionismo e Auto d’Epoca

Si terrà da sabato 22 a domenica 23 novembre 2025, dalle 10:00 alle 20:00, presso il Polo Fieristico A1Expò di San Marco Evangelista a Caserta Sud, la 21^edizione della Fiera del Vintage, con ampi spazi dedicati all’antiquariato,abbigliamento, artigianato, auto e moto d’epoca, vinili, libri, collezionismo, giocattoli e tanto altro. Una bella fiera che si svolge da tempo e che ospita almeno 300 espositori in un’area al coperto di ben 12.000 mq di esposizione suddivisa in 30 aree tematiche e con un’ampia area food. Fiera del Vintage 2025 a Caserta

Mercatini di Natale al Castello di Lettere 2025

Da sabato 15 novembre 2025 a domenica 4 gennaio 2026 ci saranno i Mercatini di Natale nel Castello Medievale di Lettere, nel cuore dei Monti Lattari. Nello splendido castello ci sarà un grande mercatino natalizio, con prodotti di artigianato artistico, che sarà ospitato nelle tipiche casette in legno con decine di espositori di prodotti tipici ed artigianato locale, pronti a rendere magica l’esperienza: Naturalmente ci saranno tanti spazi dedicati allo street food con i sapori tipici dei Monti Lattari e tante bontà locali del periodo Il Castello sarà aperto fino a 4 gennaio, due giorni prima dell’Epifania nei weekend e in altre date che troverete sul post. Mercatini di Natale al Castello di Lettere

Mercatini di Natale nel Castello dell’Ettore nel Borgo fantasma di Apice Vecchia

Ritornano anche quest’anno, nell’incantevole Castello di Apice Vecchia in provincia di Benevento, i Mercatini di Natale nello splendido Castello dell’Ettore, a novembre e dicembre fino al giono 21. Ad Apice un bell’evento natalizio che anche quest’anno, per la VII edizione, presenterà tante novità sempre all’interno della splendida dimora del Castello dell’Ettore, il maestoso maniero recentemente restaurato. I visitatori saranno affascinati dai Mercatini con una ricca selezione di stand che offrono prodotti artigianali e gastronomici di alta qualità, del territorio. L’Area Food, curata dalla Proloco di Apice, ci sorprenderà con una varietà irresistibile di stand enogastronomici. Dagli espositori alle degustazioni di prodotti tipici, fino alle botteghe degli artigiani, ci sarà sempre qualcosa di speciale per tutti i gusti. I giorni di apertura e i costi. Castello dell’Ettore

Christmas dreams al Vulcano Buono con Mercatini di Natale, Pista di Pattinaggio, Ruota panoramica e tanto altro

Da domenica 15 novembre fino al 6 gennaio il Vulcano Buono, il grande centro commerciale progettato da Renzo Piano, si trasformerà in un grande villaggio natalizio ed ospiterà la terza edizione di Christmas Dreams al Vulcano buono con la pista sul ghiaccio, la ruota panoramica, la fabbrica segreta dei giocattoli e tanti spettacoli gratuiti. Tanti eventi si svolgeranno nell’Arena centrale che sarà il cuore pulsante delle festività dove ci sarà la grande pista di pattinaggio sul ghiaccio, che sarà aperta fino al 15 febbraio, le giostre e le casette dei giochi tipici, e poi non mancherà un maestoso albero di Natale di 15 metri e la slitta con le renne, che saranno tra le attrazioni più amate e fotografate del periodo. mentre all’interno della struttura non mancherà anche la “Babbo Natale Experience”, un percorso immersivo che riproduce la fabbrica segreta dei giocattoli. Christmas dreams al Vulcano Buono

Visite straordinarie alle Terme Suburbane di Ercolano: le terme romane meglio conservate al mondo

Sabato 15 novembre, sabato 22 novembre e sabato 29 novembre 2025 nel Parco Archeologico di Ercolano si potrà visitare il cantiere di restauro delle Terme Suburbane, uno degli edifici pubblici più affascinanti e meglio conservati dell’antichità romana. Dopo 20 anni di chiusura sarà possibile ammirare il grande edificio delle Terme, considerato il complesso termale meglio conservato di tutto l’Impero romano. Visite straordinarie alle Terme Suburbane di Ercolano

Cadeaux al Castello 2025: ritornano i fantastici i mercatini di Natale nel Castello di Limatola

Nei weekend di Novembre, dal 7 al 9, dal 14 al 16, dal 21 al 23 novembre e poi ininterrottamente dal 28 Novembre al 14 Dicembre 2025 ritornano i mercatini natalizi e le visite nello straordinario Castello di Limatola con la 16 edizione “Cadeaux al Castello” 2025. Una bella festa “Cadeaux al Castello” che non propone un semplice mercatino ma un grande evento natalizio con visite guidate, spettacoli itineranti e tanto altro all’interno del Castello medioevale di Limatola, in provincia di Benevento ma vicinissimo al Volturno e alla provincia di Caserta. Un evento da non perdere che riscuote da anni sempre un grande successo e che ci permette di scoprire la zona e questo splendido castello, che sarà impreziosito da un fantastico scenario natalizio che lo avvolgerà completamente. “Cadeaux al Castello” è un’esperienza completa che ci permette di vivere totalmente il castello normanno con dei particolari mercatini che presentano raffinati prodotti artigianali, oggetti ed allestimenti natalizi oltre a una proposta alimentare varia e tipica. Non mancheranno anche eventi e avvenimenti con tanti artisti e momenti di spettacolo itineranti all’interno del castello. Cadeaux al Castello 2025

I viaggi in treno storico dell’Irpinia Express a novembre 2025 tra i borghi più belli dell’Irpinia

Proseguono anche per i weekend di novembre 2025 i viaggi in treno storico dell’Irpinia Express, il treno del paesaggio, con degli itinerari turistici alla scoperta delle bellezze, della cultura, dei sapori e delle tradizioni dell’Irpinia. I treni partono la mattina dalla stazione di Avellino e raggiungono alcune delle località più belle e suggestive della provincia rientrando poi, in serata, nel capoluogo. Irpinia Express

Ad Ercolano apre il cantiere delle Terme Suburbane: uno degli edifici romani meglio conservati al mondo

Dal 14 settembre 2025 e fino a novembre, ogni sabato e domenica nel Parco Archeologico di Ercolano si potrà visitare il cantiere di restauro delle Terme Suburbane, uno degli edifici pubblici più affascinanti e meglio conservati dell’antichità romana. Dopo 20 anni di chiusura sarà possibile ammirare il grande edificio delle Terme, considerato il complesso termale meglio conservato di tutto l’Impero romano,Ercolano le Terme Suburbane:

Bufala Bar: l’eccellenza casearia di fronte alla Reggia di Caserta

Nel cuore vibrante di Caserta, esattamente in Piazza Antonio Gramsci, a pochi passi dalla celebre e monumentale Reggia, c’è un luogo che ha saputo fondere la tradizione gastronomica campana con un tocco di modernità: il Bufala Bar. Questo locale non è semplicemente un bar o un ristorante, ma un punto di riferimento per chi ama i sapori genuini, la convivialità e un’accoglienza autentica.. Bufala Bar

Lo straordinario borgo di Valogno, il paese dei murales: Campania da Scoprire

C’è un piccolo borgo in Campania vicino a Roccamonfina da visitare assolutamente: è Valogno, situato nel comune di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, che si trova nell’area protetta del Parco regionale di Roccamonfina – Foce Garigliano. Valogno è un piccolo borgo dove si può camminare solo a piedi ed è abitato, sembra, da meno di 100 persone: a Valogno la macchina si lascia fuori il borgo, per camminare poi per le strette strade del paesino. Le vie del borgo di Valogno, oramai colorato da vivaci murales e installazioni artistiche tutte da scoprire, strada per strada. Valogno, il paese dei murales

MercAntico: la caratteristica Fiera dell’Antiquariato nel borgo di San Lorenzello

Ogni seconda e ultima domenica di ogni mese il caratteristico centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, ospiterà la tradizionale Fiera di “MercAntico” il grande evento di antiquariato e modernariato ma dove troverete anche prodotti tipici locali e dell’artigianato: un bell’evento che si tiene nel piccolo borgo fin dal 1991. Presenti circa 50 espositori tra le antiche botteghe di San Lorenzello MercAntico a San Lorenzello

Spettacoli e concerti da non perdere in Campania

Jazz & Baccalà: Concerti e Degustazioni al Teatro Summarte

Fino al 18 aprile 2026 ritorna a Somma Vesuviana Jazz & Baccalà la rassegna che propone in teatro, un concerto jazz e, per chi vuole, la degustazione di piatti a base di baccalà, pietanza principe della cucina vesuviana. Tra i tanti concerti di altissimo livello previsti ci saranno Marco Zurolo, Joel Holmes Trio, Tony Esposito, 4et, Max Ionata & Rosario Giuliani, Giuseppe Venezia 5et ft. Fabrizio Bosso, Elisabetta Serio 4et e Ronald Baker & Tony Match Trio. Da non perdere. Jazz & Baccalà al Teatro Summarte

I Grandi Concerti da non perdere di Novembre 2025 a Napoli e in Campania

In questo mese di Novembre 2025 ci saranno tanti concerti da non perdere a Napoli ed in Campania. Elodie, Elisa, Francesco De Gregori, Enzo Gragnaniello, Marco Mengoni, Niccolo’ Fabi, Monica Sarnelli, Coez, Andrea Sannino…… sono solo alcuni artisti che si esibiranno. Di seguito alcune date con gli appuntamenti. Grandi Concerti a Napoli e in Campania

Spettacoli e concerti nei luoghi più belli della Costiera Amalfitana

Ben tredici comuni della “Divina Costiera” amalfitana propongono un unico cartellone di eventi, fino all’8 dicembre 2025 con l’”Amalfi Coast UNESCO World Heritage” Una bella manifestazione culturale che trasformerà la straordinaria costiera in un grande palcoscenico diffuso. Spettacoli e concerti si terranno tra Positano, Furore, Praiano, Amalfi, Ravello, Maiori, Cetara e Scala in particolare tra agosto e settembre con eventi e spettacoli itineranti, concerti e narrazioni che racconteranno la storia e l’identità locale. Amalfi Coast UNESCO World Heritage

Film gratuiti a Napoli e Sorrento con “Gli indimenticabili della Musica al Cinema”

Dal 10 settembre al 22 novembre 2025, tra Napoli e Sorrento, si terrà la rassegna cinematografica dedicata ai film sui grandi della musica gratuita dal titolo “Gli indimenticabili della Musica al Cinema” che presenta ben 15 film, tutti ad ingresso gratuito. I film gratuiti si terranno in due location: alla ex Base Nato di Bagnoli dal 10 al 18 settembre e successivamente al Teatro Tasso di Sorrento, dal 17 al 22 novembre 2025 con 15 opere, tutte a ingresso gratuito. Film gratuiti a Napoli e Sorrento

Le mostre e i luoghi dell’arte da non perdere in Campania

I luoghi stupendi da visitare vicino Napoli e in Campania

Provincia di Napoli

Provincia di Salerno

Il ponte tibetano di Laviano. Un’emozione straordinaria a soli 3 euro – il ponte tibetano di Laviano

Nel parco archeologico di Velia scoperte le armi della prima battaglia navale della storia –Parco di Velia

Provincia di Caserta

Da vedere l’Illuminazione notturna per il grande Acquedotto Carolino del Vanvitelli – Acquedotto Carolino

Dopo un secolo apre una nuova ala della Reggia di Caserta con una mostra su Vanvitelli – Nuova ala della Reggia

Lo straordinario borgo di Valogno, pieno di murales vicino a Roccamonfina nel Parco regionale di Roccamonfina – Valogno, il paese dei murales

Provincia di Avellino

Gesualdo in Irpinia è tra i borghi più belli d’Italia Visite guidate contattando la Pro-loco. Gesualdo tra i borghi più belli d’Italia

Visite guidate contattando la Pro-loco. Monteverde in Irpinia è il borgo più bello della Campania per la RAI. Monteverde è il borgo più bello

per la RAI. Summonte, in Irpinia, è tra i Borghi più Belli d’Italia, La piccola cittadina irpina di Summonte, vicino Avellino ed arroccata sul Partenio è tra iborghi più belli d’Italia.

Provincia di Benevento

A Benevento da visitare il grande Teatro Romano che fu realizzato tra la fine del I e gli inizi del II sec. d.C., ed è un grande edificio con una cavea che misura arriva quasi a 100 metri.

che fu realizzato tra la fine del I e gli inizi del II sec. d.C., ed è un grande edificio A volte “Ciro” Lo Scipionyx Samniticus l’esemplare unico al mondo di piccolo dinosauro vissuto 113 milioni di anni fa, è visibile a Benevento, vicino “a casa sua” a Pietraroja dove fu ritrovato. In particolare nella Soprintendenza Archeologica di Caserta e Benevento, sede di Benevento. Ciro il piccolo Dinosauro

vissuto 113 milioni di anni fa, è visibile a Benevento, vicino “a casa sua” a Pietraroja dove fu ritrovato. In particolare nella Soprintendenza Archeologica di Caserta e Benevento, sede di Benevento. MercAntico: la caratteristica Fiera dell’Antiquariato nel borgo di San Lorenzello si tiene ogni seconda e ultima domenica di ogni mese con antiquariato e modernariato ma anche prodotti tipici locali e dell’artigianato: un bell’evento che si tiene nel piccolo borgo fin dal 1991. MercAntico a San Lorenzello

