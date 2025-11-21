Sorsi e Sapori a Rocca d’Evandro (CE): stand, musica e prodotti tipici il 22 e 23 novembre 2025

Ph Facebook Comune di Rocca d'Evandro

A Rocca d’Evandro due sere di gusto, musica e tradizione: stand con piatti tipici, prodotti locali e birre artigianali per scoprire l’Alto Casertano.

Nel comune di Rocca d’Evandro, nell’Alto casertano nei giorni 22 e 23 novembre 2025 si terrà in Piazza De Nicola la bella festa di Sorsi e Sapori, alla scoperta dei Tesori del Territorio. Ci saranno due giornate per celebrare le eccellenze enogastronomiche locali, le tradizioni e i valori del territorio.

Sorsi e Sapori è un’iniziativa promossa dal Comune di Rocca d’Evandro in collaborazione con Alibi Birreria, un evento che unisce gusto, musica e convivialità in un unico grande evento, per coinvolgere cittadini, visitatori e attività del territorio.

Sorsi e Sapori a Rocca d’Evandro

Sorsi e Sapori nasce con l’obiettivo di valorizzare i prodotti tipici, sostenere le attività commerciali e produttive locali e creare un momento di incontro capace di far vivere le nostre piazze con l’energia e il calore della comunità.

A Rocca d’Evandro vari stand gastronomici proporranno una selezione di piatti tipici e prodotti del territorio preparati con ingredienti genuini e legati alla nostra tradizione, tutti disponibili per la degustazione. Non mancheranno Musica dal vivo, Dj set e spettacoli per rendere ancora più piacevole l’atmosfera delle due serate. Orari e Programma Completo nella locandina ufficiale

