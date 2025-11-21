Christmas dreams al Vulcano Buono con Mercatini di Natale, Pista di Pattinaggio, Ruota panoramica e tanto altro

Ph Facebook Vulcano Buono

Un albero di Natale di 15 metri, la slitta con le renne, la Pista di Pattinaggio e la Ruota panoramica per il Natale 2025 del Vulcano buono

Da domenica 15 novembre fino al 6 gennaio il Vulcano Buono, il grande centro commerciale progettato da Renzo Piano, si trasformerà in un grande villaggio natalizio ed ospiterà la terza edizione di Christmas Dreams al Vulcano buono con la pista sul ghiaccio, la ruota panoramica, la fabbrica segreta dei giocattoli e tanti spettacoli gratuiti.

Tanti eventi si svolgeranno nell’Arena centrale che sarà il cuore pulsante delle festività dove ci sarà la grande pista di pattinaggio sul ghiaccio, che sarà aperta fino al 15 febbraio, le giostre e le casette dei giochi tipici, e poi non mancherà un maestoso albero di Natale di 15 metri e la slitta con le renne, che saranno tra le attrazioni più amate e fotografate del periodo. mentre all’interno della struttura non mancherà anche la “Babbo Natale Experience”, un percorso immersivo che riproduce la fabbrica segreta dei giocattoli

La ruota panoramica al Vulcano Buono e costo biglietto

La bella ruota panoramica del Vulcano buono regala agli ospiti un panorama mozzafiato in particolare al tramonto e di notte

biglietto singolo: € 4,00

biglietto combo (3 ingressi): € 10,00

le tariffe indicate si applicano a tutti i visitatori, inclusi bambini, persone con disabilità e relativi accompagnatori.

La pista di Pattinaggio al Vulcano Buono e costo biglietto

La grande pista di pattinaggio, per adulti e bambini, sarà in funzione fino al 15 febbraio 2026 e sarà l’occasione di passare ore liete nel grande centro commerciale

biglietto (prezzo unico): € 8,00 a persona – comprende noleggio pattini e utilizzo – della pista per 20 minuti

supporto pinguino/orsetto (facoltativo): € 3,00 a persona durata utilizzo: 20 minuti.

biglietto (prezzo unico): € 11,00 a persona – comprende noleggio pattini aggiunta – supporto pinguini/orsetti e utilizzo della pista per 20 minuti

Prolungamento del tempo di pattinaggio – Superati i primi 20 minuti, è possibile proseguire senza togliere i pattini e senza restituire i supporti (pinguini o orsetti).

Le tariffe per ogni periodo aggiuntivo di 20 minuti sono le seguenti:

€ 6,00 a persona per noleggio pattini

€ 3,00 aggiuntivi per noleggio supporti (pinguini o orsetti)

Consultare il regolamento per l’accesso alla pista di pattinaggio

*Per garantire l’accesso alla pista di pattinaggio, si raccomanda di arrivare con almeno 20 minuti di anticipo rispetto all’orario di chiusura.

Attrazione carosello – costo biglietto

biglietto singolo: € 3,00

biglietto doppio (2 ingressi): € 5,00

le tariffe indicate si applicano a tutti i visitatori, inclusi bambini, persone con disabilità e relativi accompagnatori.

Christmas dreams al Vulcano Buono: i giorni di apertura

Dal 15 Novembre 2025 al 6 Gennaio 2026 ( la pista di Pattinaggio rimane fino al 15 Febbraio)

Dal Lunedì Al Venerdì – Dalle 15:30 Alle 22:30

Sabato E Domenica – Dalle 11:00 Alle 13:00 – E Dalle 15:00 Alle 23:30

8 Dicembre – Dalle 11:00 Alle 13:00 – E Dalle 15:00 Alle 23:30

24 E 31 Dicembre – Dalle 11:00 Alle 17:30

25 Dicembre E 1 Gennaio 2026 – Dalle 17:30 Alle 23:30

26 Dicembre – Dalle 11:00 Alle 13:00 – Dalle 15:00 Alle 23:30

22, 23, 27, 28, 29, 30 Dicembre – Dalle 11:00 Alle 13:00 – E Dalle 15:00 Alle 23:30

Dal 2 Al 5 Gennaio 2026 – Dalle 11:00 Alle 13:00 – E Dalle 15:00 Alle 23:30

6 Gennaio – Dalle 11:00 Alle 13:00 – E Dalle 15:00 Alle 23:30

Per Christmas dreams 2025 non mancheranno gli spettacoli del teatro dei burattini di Mario Ferraioli, appuntamento amatissimo dalle famiglie, e i laboratori creativi natalizi per tutta la famiglia.

Oltre a tutto ciò in piazza Capri il Natale sarà animato da una rassegna di spettacoli gratuiti con artisti di strada, musica e intrattenimento per grandi e piccini.

Christmas dreams 2025 al Vulcano Buono Vulcano Buono – Maggiori informazioni

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.