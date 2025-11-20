Luniq – Temporary Bar & Dinner a Napoli: aperitivo tra vini, bollicine, finger food e arte dal 21 novembre al 6 gennaio

Contenuto sponsorizzato #adv

Luniq – Temporary Bar & Dinner è il nuovo speakeasy di Natale a Napoli nascosto tra le luci del Grand Hotel Oriente in Via Armando Diaz 44. Si parte con una opening night speciale il 21 novembre, e dal 22 novembre al 6 gennaio la hall dell’hotel si trasforma ogni giorno, dalle 17:00 all’1:00, in un salotto urbano dove atmosfera, musica e drink d’autore fanno squadra.

Tra luci soffuse, allestimenti natalizi e sound design curato, Luniq porta in centro a Napoli un format che unisce stile contemporaneo e anima partenopea. In carta trovi una selezione di vini, bollicine e signature cocktail, accompagnati da finger food pensati per esaltare ogni sorso: il posto giusto per un aperitivo diverso dal solito, un brindisi prenatalizio o una serata rilassata dopo una passeggiata tra via Toledo e il centro storico.

Luniq è anche spazio di cultura e contaminazione creativa: la hall del Grand Hotel Oriente ospita mostre temporanee, performance e installazioni fotografiche, trasformando il bar in un luogo di incontro e scoperta, perfetto per chi ama vivere Napoli attraverso esperienze originali e curate nei dettagli.

L’accesso al bar è gratuito con registrazione su Eventbrite, che consente di consumare al banco. Per chi desidera maggiore comfort, è possibile prenotare i tavoli scrivendo su WhatsApp al 338 468 5369. Se stai cercando cosa fare a Napoli a Natale, un aperitivo in centro o un nuovo indirizzo dove portare amici e colleghi, Luniq – Temporary Bar & Dinner è uno dei format da segnare in agenda per le feste.

Luniq – Temporary Bar & Dinner | Info in breve

Dove: Grand Hotel Oriente, Via Armando Diaz 44 – Napoli

dalle Cosa: hall bar & aperitivo con vini, bollicine, signature drinks e finger food

hall bar & aperitivo con e Atmosfera: mostre, performance, installazioni fotografiche e sound design curato

e curato ️ Prenotazioni: ingresso con registrazione Eventbrite · tavoli su WhatsApp

Contenuto sponsorizzato #adv

