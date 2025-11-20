Finale di partita di Samuel Beckett in scena al Teatro Bellini per la regia di Gabriele Russo

Ph: @flavia_tartaglia

Finale di partita è uno dei pilastri del teatro dell’assurdo, uno dei testi più emblematici di Samuel Beckett che fu rappresentato per la prima volta nel 1957. Sarà a Napoli al Teatro Bellini per la regia di Gabriele Russo, fino al 29 novembre

Dal 13 al 29 novembre 2025 ritorna a Napoli al Teatro Bellini “Finale di partita” di Samuel Beckett, per la regia di Gabriele Russo, , “e con Michele Di Mauro, Giuseppe Sartori, Alessio Piazza, Anna Rita Vitolo. “Finale di partita” è uno dei testi più emblematici di Samuel Beckett, e fu rappresentato per la prima volta nel 1957. Assieme ad “Aspettando Godot”, Finale di partita è un pilastro del teatro dell’assurdo.

L’incomunicabilità e lo smarrimento dell’uomo moderno in “Finale di partita

Michele di Mauro veste i panni di Hamm, un uomo cieco e paralizzato, che vive su una sedia a rotelle in un ambiente claustrofobico dove il tempo sembra essersi fermato, assieme a Clov, il suo servitore zoppo che, al contrario può è capace di sedersi.

Hamm e Clov sono dipendenti l’uno dall’altro, e vivono assieme in una casetta bunker decadente e isolata in riva al mare ma da anni litigano sempre. Il giovane Clov vorrebbe andarsene ma non riesce a decidere e continua a vivere con Hamm e con i suoi vecchissimi genitori che vivono da anni nel bagno. Durante lo svolgimento del dramma sembra che possa cambiare qualcosa ma è solo apparenza: e come nel “finale di partita” di una partita a scacchi i sopravvissuti sono pedine inermi in attesa della fine.

Maggiori informazioni – Teatro Bellini – da 18 a 30 euro

