Le “Domeniche del Villaggio”: tre giornate speciali ad Arola di Vico Equense

Tre domeniche di festa ad Airola sulle colline di Vico Equense con il borgo che si trasformerà in un vero e proprio villaggio natalizio, tra mercatini artigianali, esposizioni, degustazioni e spettacoli.

Ad Arola, sulle colline di Vico Equense nelle domeniche del 23 novembre, 30 novembre e 7 dicembre 2025, dalle 12 alle 18, ritorna per la 10 edizione la bella festa delle “Domeniche del Villaggio”, che trasformerà la frazione di Vico Equense in un vero e proprio villaggio natalizio, tra mercatini artigianali, esposizioni, degustazioni e spettacoli.

Tre domeniche consecutive dedicate al gusto e alla tradizione ad Arola con le caratteristiche stradine che si riempiranno di stand con i genuini sapori della tradizione, dove troveremo i migliori prodotti tipici preparati al momento e l’imperdibile “Pranzo in Piazza”, dove si ritroveranno tutti i partecipanti per gustare le bontà locali in compagnia.

La festa nei tre giorni inizia alle 12 e finisce alle 18. Alle 15,30 ci saranno gli spettacoli, gli artisti di strada e le attrazioni speciali.

Tutto il Borgo di Arola in Festa per tre domeniche

Le “Domeniche del Villaggio” fanno parte degli eventi organizzati per aspettare assieme il Natale con “Arola e i Sapori del Natale, una festa da non perdere ricco di tradizioni, gusto e spettacoli, che si terrà presso il borgo di Arola, che per l’occasione si trasformerà in un entusiasmante villaggio natalizio.

Le piccole strade di Arola si animeranno con luci, musiche e decorazioni natalizie, per un evento che coinvolge l’intera comunità locale, dalla preparazione all’allestimento, regalando momenti indimenticabili a grandi e piccini. Durante tutte le giornate, si potranno gustare le bontà natalizie del borgo, partecipare ai laboratori creativi per bambini e assaporare l’autentica cucina locale. Non mancherà anche la musica e intrattenimento e attività per tutta la famiglia.

Ad Arola tra artigiani locali, stand enogastronomici e spettacoli dal vivo, le Domeniche del Villaggio regaleranno ai partecipanti tre giornate indimenticabili. Le “Domeniche del Villaggio” ad Airola

