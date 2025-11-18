The Magic of Christmas: mercatini di Natale a Gesualdo, uno dei Borghi più belli d’Italia

Ph Facebook Gesualdo The Magic of Christmas

Tante giornate di apertura per “The Magic of Christmas” nel castello di Gesualdo in Irpinia che ci consentiranno di visitare un incantevole villaggio natalizio e conoscere la cittadina che è uno dei Borghi più belli d’Italia

Lo splendido Castello di Gesualdo ospiterà, dal 22 novembre al 21 dicembre 2025, ogni sabato e domenica e apertura anche l’8 dicembre, “The Magic of Christmas” trasformandosi in un incantevole villaggio natalizio con mercatini, mostre, spettacoli, food, artigianato ed intrattenimento. Un evento che renderà magica e suggestiva la visita al Castello e al centro storico di Gesualdo, che è stato riconosciuto come uno dei Borghi più belli d’Italia.

Mercatini di Natale al Castelli di Gesualdo con “The Magic of Christmas”

Per più di un mese in questo splendido scenario ci saranno spettacoli e animazioni, area food con prodotti tipici, mostre e scenografie nel castello, visite guidate nel borgo con Voci dal Borgo e poi gli incantevoli mercatini natalizi dove troveremo prodotti tipici, giocattoli, articoli da regalo, addobbi natalizi e molto altro.

I bambini anche quest’anno potranno essere accompagnati dai simpatici elfi nella magica “Casa di Babbo Natale“, tra suoni di campanellini, musica, colori, giochi ed emozioni.

A Gesualdo per The Magic of Christmas 2025 ci saranno:

Casa di Babbo Natale al Castello

Laboratori creativi per bambini

Arte e laboratorio presepiale

Visite guidate al borgo storico

Artigianato locale e botteghe natalizie

Prodotti tipici e specialità del territorio

Decorazioni e ceramiche artigianali

Shopping natalizio e oggettistica regalo

Artisti di strada e animazione

Ampia area food con piatti tradizionali

Spettacoli ed esibizioni serali

Giocattoli e idee dono

E poi per questo Speciale 2025 anche:

Mini Brick House Lego

Tutta la tenerezza dell’Orso Ugo

La purezza dell’Unicorno

Il Grinch

Tante giornate di festa a Gesualdo per vivere insieme la magia delle feste

Il Castello di Gesualdo ospiterà il villaggio di Babbo Natale e i tradizionali mercatini natalizi una bella manifestazione organizzata e promossa dal Comune di Gesualdo che si terrà nelle seguenti date:

Novembre 2025

Sabato 22 e Domenica 23

Sabato 29 e Domenica 30

Dicembre 2025

Sabato 6 e Domenica 7 e lunedì 8

Sabato 13 e Domenica 14

Sabato 20 e Domenica 21

Orari di apertura : Dalle ore 10.00 alle ore 21.30

Ticket di ingresso

Adulti: €. 10,00;

Bambini 6-12 anni: €. 5,00;

Gratis – Bambini fino a 5 anni, residenti e persone con disabilità

Diversamente abili: ingresso libero (Accompagnatore: €. 5,00);

Residenti a Gesualdo: ingresso libero.

“The Magic of Christmas” a Gesualdo :informazioni e prenotazioni – Pro Loco Gesualdo

