Fiera del Vintage 2025 a Caserta: Antiquariato, Collezionismo e Auto d’Epoca

Ph Facebook Fiera del Vintage Caserta

A San Marco Evangelista, a Caserta Sud, ritorna la Fiera del Vintage con zone dedicate all’antiquariato, artigianato, collezionismo, giocattoli, libri modernariato, vinili e anche stand di auto e moto d’epoca

Si terrà da sabato 22 a domenica 23 novembre 2025, dalle 10:00 alle 20:00, presso il Polo Fieristico A1Expò di San Marco Evangelista a Caserta Sud, la 21^edizione della Fiera del Vintage, con ampi spazi dedicati all’antiquariato,abbigliamento, artigianato, auto e moto d’epoca, vinili, libri, collezionismo, giocattoli e tanto altro.

Una bella fiera che si svolge da tempo e che ospita almeno 300 espositori in un’area al coperto di ben 12.000 mq di esposizione suddivisa in 30 aree tematiche e con un’ampia area food.

Non manca anche uno spazio esterno per 2.500 posti auto ed anche un DJ Set by Enzo Enzo Rossidj E Voice Miryam Di Matteo.

La Fiera del Vintage e dell’Antiquariato

Alla Fiera del Vintage ci saranno varie aree tematiche dedicate all’antiquariato e poi abbigliamento, artigianato, collezionismo, giocattoli, libri modernariato, vinili e tante altre proposte di oltre 300 espositori.

La Fiera del Vintage e Salone dell’Antiquariato è un appuntamento che riscuote sempre un grande successo di pubblico, grazie soprattutto alla qualità degli espositori che portano in fiera, oggetti di grande fascino.

Maggiori informazioni – Fiera del Vintage 21^ edizione

La Fiera del Vintage Caserta è al coperto e si terrà A1Expò di San Marco Evangelista uscita Caserta Sud su 12.000 mq di esposizione

è al coperto e si terrà A1Expò di San Marco Evangelista uscita Caserta Sud su 12.000 mq di esposizione Apertura : sabato 22 a domenica 23 novembre 2025, dalle 10:00 alle 20:00.

: sabato 22 a domenica 23 novembre 2025, dalle 10:00 alle 20:00. Ingresso alla Fiera 3,50 euro a persona – parcheggio interno 3,50 euro per intera giornata. Consentito l’accesso ai cani, con museruola e guinzaglio. Under 12 Ingresso Free

3,50 euro a persona – parcheggio interno 3,50 euro per intera giornata. Consentito l’accesso ai cani, con museruola e guinzaglio. Under 12 Ingresso Free Maggiori Informazioni Info 351.1763590 – 0823.1766542wp – Fiera del Vintage

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.