Jazz & Cinema: film e incontri gratuiti a Napoli alla Chiesa di San Potito

Film gratuiti con sei appuntamenti domenicali a Napoli nella Chiesa di San Potito con la magia del grande schermo e la potenza evocativa del jazz. Una rassegna cinematografica che ci aiuterà ad esplorare il profondo legame tra musica e immagine

Nella Chiesa di San Potito a Napoli tutte le domeniche dal 16 novembre al 21 dicembre 2025, ore 10:30, si terrà la rassegna gratuita “Jazz & Cinema – Improvvisazioni tra suono e visione” a e cura di Lino Volpe. Un evento a ingresso libero fino a esaurimento posti con Prenotazione obbligatoria a info@noteinpellicola.it

Nella bella Chiesa di Salvatore Tommasi 1, la magia del grande schermo e la potenza evocativa del jazz si ritrovano nella rassegna cinematografica “Note in pellicola” che prevede sei appuntamenti domenicali, dal 16 novembre al 21 dicembre, alle ore 10:30 per esplorare il profondo legame tra musica e immagine. Ad ogni proiezione parteciperanno anche ospiti d’eccezione, esperti del settore musicale, cinematografico e archivistico, che offriranno spunti di riflessione e approfondimenti tematici.

Jazz & Cinema – Improvvisazioni tra suono e visione: programma

Domenica 16 novembre 2025 – “Gli Stati Uniti contro Billie Holiday” di Lee Daniels – potente ritratto della cantante afroamericana perseguitata per aver dato voce alla verità. Ospite del primo appuntamento Pietro Condorelli, chitarrista jazz e docente del Conservatorio San Pietro a Majella, sul tema “L’insegnamento del jazz: vantaggi per l’istruzione e pericoli per la creatività”.

Domenica 7 dicembre 2025 – “Bird” di Clint Eastwood , intenso omaggio a Charlie Parker, genio del bebop. A introdurre il film sarà Lino Volpe , l’ospite è Pino Tafuto, musicista, autore e arrangiatore, con un approfondimento sul tema “La complessità e il ruolo della musica nel linguaggio audiovisivo”.

