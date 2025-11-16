Colonne Sonore a Santa Maria La Nova: la Musica del Grande Cinema con omaggi a Morricone

© NOMEA

Serata tra le meravigliose architetture della Chiesa Monumentale di S. Maria La Nova a Napoli, tutta dedicata alle più belle colonne sonore della storia del cinema con omaggi ad alcune composizioni di Ennio Morricone

Domenica 23 novembre 2025, alle ore 18.30, dopo il successo delle precedenti edizioni, Colonne Sonore a S. Maria La Nova torna ad emozionare il pubblico con un nuovo appuntamento dedicato alla musica del grande cinema.

Uno dei luoghi più affascinanti e misteriosi del centro storico di Napoli, farà da cornice a un concerto che celebra le melodie immortali del cinema internazionale, con omaggi al Maestro Ennio Morricone, patrimonio musicale riconosciuto in tutto il mondo.

La più belle colonne sonore del cinema tra le straordinarie bellezze della Chiesa Monumentale

A partire dalle ore 17.30, il pubblico potrà visitare liberamente gli spazi del complesso, dal chiostro seicentesco al Cappellone di San Giacomo della Marca, fino all’Antico Refettorio e alla suggestiva area che, secondo recenti studi storici, potrebbe custodire la tomba di Vlad III l’Impalatore, la figura che ha ispirato il mito di Dracula.

Un percorso che unisce arte, storia e mistero, culminando nel concerto delle ore 18.30: un trio di musicisti, selezionati tra i migliori talenti campani, guiderà il pubblico in un viaggio emozionale tra le colonne sonore che hanno segnato la storia del cinema. Le melodie risuoneranno tra le navate e sotto il soffitto cassettonato dorato della chiesa, creando un’atmosfera sospesa nel tempo.

L’evento è ideato e prodotto da NOMEA, brand presente in Italia e all’estero che condivide emozioni con esperienze non convenzionali, insignita del Premio Nativity in The World all’interno del 30° Concerto dell’Epifania 2025 in collaborazione con il Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova.

Colonne Sonore a Chiaia: prezzi, orari e date

Quando: Domenica 23 novembre 2025– Posti limitati

Domenica 23 novembre 2025– Posti limitati Dove: Piazza S. Maria la Nova, 44 – Napoli

Piazza S. Maria la Nova, 44 – Napoli Orario: 17.30 apertura e visita libera (non c’è la visita guidata) – h. 18.30 concerto

17.30 apertura e visita libera (non c’è la visita guidata) – h. 18.30 concerto Prezzo biglietto: Adulti €20 | Ragazzi 6–17 anni €10 | Bambini fino a 5 anni ingresso gratuito

Adulti €20 | Ragazzi 6–17 anni €10 | Bambini fino a 5 anni ingresso gratuito Contatti e informazioni: Prenotazione obbligatoria via WhatsApp: 375 6139180

La Chiesa è a pochi minuti dalle fermate Università, Toledo (Metro Linea 1) e Montesanto (Linea 2) Parcheggi privati disponibili nelle immediate vicinanze

a pochi minuti dalle fermate Università, Toledo (Metro Linea 1) e Montesanto (Linea 2) Parcheggi privati disponibili nelle immediate vicinanze Maggiori informazioni – Nomea

