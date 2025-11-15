Torna sul lungomare di Napoli la Fiera di Arte, Antiquariato e Vintage in Viale Dohrn

© Foto di Jon Tyson su Unsplash

Un nuovo spazio a Napoli dove trovare, il sabato e la domenica mattina tanti oggetti diArte, Antiquariato e Vintage su un percorso che ricalca lo storico “Real Passeggio di Chiaja” con tanti stand con oggetti molto interessanti.

Nei giorni di sabato 15 e domenica 16 novembre 2025 e poi anche il 22 e 23 novembre 2025 a Napoli in Viale Dohrn, tra la Villa Comunale e Via Caracciolo, ci sarà una fiera dedicata all’ Arte, Antiquariato e Vintage.

L’evento è organizzato dall’Associazione “La terra del Sole” che sta riproponendo, da fine settembre 2025, in uno dei luoghi più belli di Napoli un mercatino dove è possibile trovare oggeti di antiquariato, modernariato, artigianato, collezionismo e curiosità di ogni epoca e paese.

Un nuovo appuntamento che è iniziato da fine settembre

Una nuova fiera dedicata all’Arte, Antiquariato e Vintage che è già stata apprezzata da molti napoletani e turisti che avuto la possibilità di trascorrere una piacevole mattinata, a passeggio in una delle zone più suggestive di Napoli su un percorso che ricalca lo storico “Real Passeggio di Chiaja”, curiosando tra le tante “bancarelle” presenti con oggetti molto interessanti.

In esposizione sul lungomare si potranno infatti trovare tantissimi oggetti di antiquariato, modernariato, artigianato, usato, collezionismo, curiosità di ogni epoca e in una delle aree più suggestive di Napoli e su un percorso che per anni ha ospitato la “Fiera Antiquaria Napoletana”, una fiera a cui molti napoletani si sono affezionati e che ha rappresentato per anni il principale mercatino dell’antiquariato di Napoli.

A Napoli c’è la Mostra dell’Antiquariato la domenica mattina all’Ippodromo di Agnano

A Napoli negli ultimi anni si è affermata anche la Mostra dell’Antiquariato che si svolge la domenica mattina all’Ippodromo di Agnano. Una grande fiera con circa 200 espositori, dove trovare tantissimi oggetti d’epoca anche molto interessanti. Ad Agnano la fiera è aperta tutte le domeniche mattina, dalle ore 07:00 alle ore 14:00 salvo pessime condizioni meteo e/o altre problematiche segnalate sulla loro pagina facebook.

Con il tempo la Fiera è diventata un luogo speciale dove tutti i collezionisti, gli artigiani, gli amanti del genere e gli espositori di merce propria più in generale, possono trovare oggetti antichi e usati dal fascino particolare ma anche esibire prodotti vintage di antiquariato e modernariato.

