Weekend a Napoli: Eventi, Cose da fare, Spettacoli e Concerti dal 13 al 16 novembre 2025

Tanti eventi e cose da fare a Napoli anche nel prossimo fine settimana: spettacoli, concerti, visite guidate, mostre, buon cibo e tanto altro

Anche nel weekend dal 13 al 16 novembre 2025 si terranno sempre tanti eventi interessanti e da non perdere Napoli. Di seguito troverete gli eventi a Napoli mentre per quelli fuori città e in tutta la Campania c’è un altro nostro post specifico che verrà pubblicato domani. Gli eventi sono raggruppati per Spettacoli e concerti, Visite guidate e particolari, Eventi del gusto in città e alla fine le Mostre a Napoli.

Viaggio nel percorso Archeologico del Rione Terra

Domenica 16 novembre alle 10 una straordinaria visita guidata del Gruppo Archeologico Campi Flegrei dal titolo: Viaggio nel percorso Archeologico del Rione Terra. Il Rione Terra costituisce cuore primordiale della città di Puteoli, colonia romana fondata nell II secolo a.C. e porto commerciale lungo la rotta dall’Occidente verso l’Oriente. All’inizio il nucleo abitativo si estendeva solo sul promontorio tufaceo, protetto su tre lati dal mare, poi la città crebbe, diventò fiorente, la pusilla Roma ed ebbe due anfiteatri, un teatro, uno stadio, un quartiere di profumieri, uno di vetrai e due quartieri fuori città oggi sommersi dal mare. Dopo l’eruzione del Monte Nuovo la città fu abbandonata, per essere ripopolata con l’arrivo degli spagnoli e l’invio di una persona di fiducia del Viceré ovvero il Vescovo agostinano Martin de Leon y Cardenas. Il resto ve lo racconteremo di persona!! …… La passeggiata nei vicoli del Borgo del Rione Terra completerà la visita guidata. Appuntamento ore 10.00 nei pressi dell’ex cinema Sofia in via Carlo Rosini. Prenotazione obbligatoria al 3888352036 con sms whatsapp, indicando cognome e numero di persone. Contributo: 7 euro a persona. Tutte le informazioni sulla pagina Facebook ufficiale

Spettacoli teatrali, musicali e cinematografici da non perdere

La Reggia Incantata: Voci e Suoni di Partenope alla Reggia di Portici

Sabato 15 novembre la bellissima Reggia di Portici apre le sue porte alla magia con il nuovo format Nomea: “La Reggia Incantata: Voci e Suoni di Partenope”, un evento esperienziale che intreccia musica, narrazione e suggestioni visive in un racconto unico che si svolgerà tra gli eleganti ambienti del Piano Nobile dell’ Herculanense Museum, La Reggia Incantata: Voci e Suoni di Partenope

“Opera di periferia” il musical di Peppe Lanzetta al Teatro Augusteo con oltre 20 artisti

A Napoli al Teatro Augusteo da venerdì 7 a domenica 16 novembre 2025, sarà in scena “Opera di Periferia”, una grande e bella opera musicale di Peppe Lanzetta. Uno spettacolo molto bello che vede più di 20 artisti in scena e tra cui Ivan Granatino, Maria Rosaria Virgili, le Ebbanesis, Maurizio Capone & Bungtbangt e tanti altri “Opera di periferia” musical di Peppe Lanzetta

Napoli Musica Sacra Festival: il festival gratuito nelle chiese più belle di Napoli

Dal 4 al 29 novembre 2025 si terrà a Napoli la IV edizione del Napoli Musica Sacra Festival, il grande festival nel segno del Barocco che propone otto concerti ad ingresso libero in alcune delle più belle chiese della città di Napoli. Napoli Musica Sacra Festival 2025

Jazz & Baccalà: Concerti e Degustazioni al Teatro Summarte

Fino al 18 aprile 2026 a Somma Vesuviana Jazz & Baccalà che propone in teatro, un concerto jazz e, per chi vuole, la degustazione di piatti a base di baccalà. Tanti concerti di altissimo livello tra cui Marco Zurolo, Joel Holmes Trio, Tony Esposito, 4et, Max Ionata & Rosario Giuliani, Giuseppe Venezia 5et ft. Fabrizio Bosso, Elisabetta Serio 4et e Ronald Baker & Tony Match Trio. Jazz & Baccalà

I Grandi Concerti da non perdere di Novembre 2025 a Napoli e Campania

In questo mese di Novembre 2025 ci saranno tanti concerti da non perdere a Napoli ed in Campania. Elodie, Elisa, Francesco De Gregori, Enzo Gragnaniello, Marco Mengoni, Niccolo’ Fabi, Monica Sarnelli, Coez, Andrea Sannino…… sono solo alcuni artisti che si esibiranno. Di seguito alcune date con gli appuntamenti. Grandi Concerti a Napoli e in Campania

Convivio Armonico a Napoli: i concerti gratuiti al Museo Filangieri la domenica mattina

Dal 5 Ottobre al 28 Dicembre 2025, ogni Domenica alle 11.30, ci saranno nove appuntamenti con la Napoli Barocca, per la rassegna Convivio Armonico. In programma nove bellissimi concerti con strumenti d’epoca e tutti gratuiti, ovvero inclusi nel biglietto di ingresso al Museo con audioguida. Convivio Armonico al Museo Filangieri

Al Teatro Politeama al via “Napoliteama”, rassegna di teatro Off con spettacoli a 10 €

Al Teatro Politeama di Napoli, Via Monte di Dio 80, dal 29 ottobre al 3 dicembre 2025 si terranno gli spettacoli di “Napoliteama”, rassegna di teatro Off. Quattro titoli previsti tra ottobre e dicembre, per raccontare l’animo umano e le sue fragilità attraverso linguaggi diversi ma accomunati da un’unica tensione: quella della ricerca, della parola viva e dell’emozione autentica. Napoliteama”, rassegna di teatro Off

Tour De Gregori 2025: celebra i 50 anni di “Rimmel” con tappe a Napoli e Caserta

Tour speciale per un anniversario speciale per la musica italiana: Francesco De Gregori girerà l’Italia per festeggiare i 50 anni di “Rimmel”, il capolavoro del 1975. Gli appuntamenti in Campania: il 18 novembre al Teatro Augusteo di Napoli e alla Casa della Musica di Napoli il 5 febbraio 2026. Tour De Gregori

Al Teatro Trianon Viviani di Napoli la rassegna di danza contemporanea “TrianonDanza”

Spettacoli a 5 euro dal 22 ottobre al 17 dicembre per la rassegna di danza dal titolo “TrianonDanza. Nuovi linguaggi del corpo e della danza contemporanea”. Ben 14 appuntamenti in 12 giorni di programmazione alle 20, con le maggiori compagnie professionali campane che lavorano in questo settore da anni. “ “TrianonDanza” a 5€

A Napoli “Sicut Sagittae” il festival di musica antica nel centro storico

E’ iniziata alla Domus Ars la 10° edizione della rassegna di Musica antica Sicut Sagittae, prodotta da Il Canto di Virgilio che propone, per il 2025, degli interessanti concerti fino al giorno 28 novembre 2025 sempre nella Domus Ars di Via Santa Chiara 10 a Napoli. “Sicut Sagittae” il festival di musica antica

17 Concerti gratuiti del Conservatorio San Pietro a Majella a Palazzo Piacentini

Fino al 4 dicembre 2025 a Palazzo Piacentini a Napoli, in via Toledo, sede delle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo, si terrà la nuova edizione della rassegna musicale “”Sound. È aperto a tutti quanti- Autunno 2025″ organizzata in collaborazione con il Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli”. 17 Concerti gratuiti a Napoli

Ritornano le Fiabe d’Autunno all’Orto Botanico di Napoli, con spettacoli per tutta la famiglia

Dal 20 settembre al 16 Novembre 2025 all’Orto Botanico di Napoli ritornano per la 30^ edizione le “Fiabe d’Autunno”, le belle rappresentazioni teatrali per tutta la famiglia. Anche per questa edizione gli spettacoli ogni sabato e domenica alle ore 11,00, al costo di 9 euro a persona. Fiabe d’Autunno all’Orto Botanico

Film gratuiti a Napoli e Sorrento con “Gli indimenticabili della Musica al Cinema”

Dal 10 settembre al 22 novembre tra Napoli e Sorrento, si terrà la rassegna cinematografica “Gli indimenticabili della Musica al Cinema” che presenta ben 15 film, tutti ad ingresso gratuito. I film in due location: alla ex Base Nato di Bagnoli dal 10 al 18 settembre e al Teatro Tasso di Sorrento, dal 17 al 22 novembre tutti a ingresso gratuito. Film gratuiti a Napoli e Sorrento

Visite guidate ed eventi nei luoghi più belli e insoliti

“Incontri di Archeologia” al MANN: eventi gratuiti per scoprire il patrimonio del passato

Dal 30 ottobre 2025 al 26 maggio 2026, si terrà presso il MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, la rassegna gratuita “Incontri di Archeologia” con tantissimi incontri di giovedì alle 17 nell’ Auditorium con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. “Incontri di Archeologia”

A Napoli, a Piazza Mercato, laboratori e film gratuiti per bambini e ragazzi

Nella Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato dal 3 ottobre al 6 dicembre 2025 si terrà Santa Croce Cult, con laboratori e film gratuiti per bambini e ragazzi. Tra le varie attività anche attività laboratoriali e una bella rassegna di film gratuita dedicata ai più piccoli. A Piazza Mercato, laboratori e film gratuiti

Le Meraviglie Segrete del Palazzo Reale di Napoli: visite esclusive ai depositi

Sabato 18 ottobre 2025 e poi anche sabato 15 Novembre e sabato 20 Dicembre si terrà Il sabato dei depositi. per conoscere le opere d’arte e gli arredi di pregio conservate nei depositi del Palazzo Reale. Opere d’arte non esposte che si potranno ammirare con visite guidate speciali. Le visite continueranno ogni terzo sabato del mese “Il sabato dei depositi.

“Secondigliano tra corti e cortili”, visite gratuite alla scoperta di ville e masserie nascoste

Dal 21 settembre al 23 novembre si terrà “Secondigliano tra corti e cortili” una bella iniziativa del Comune con visite guidate gratuite alla scoperta di Secondigliano e delle sue ville ottocentesche con giardini nascosti, delle corti popolari, di masserie fortificate “Secondigliano tra corti e cortili”,

Villa Lucia al Vomero: straordinarie terrazze sul mare nel bosco accanto la Floridiana

Sulla collina del Vomero esiste una straordinaria villa immersa nel verde e con terrazze che regalano uno straordinario panorama sul golfo di Napoli. Villa Lucia era una dimora reale, di Re Ferdinando IV di Borbone e si trova al Vomero nel grande parco attiguo a quello di Villa Floridiana. Villa Lucia al Vomero

A Napoli visite guidate Gratuite nei Conventi e nei Monasteri per il Giubileo,

Continua a Napoli fino al 21 dicembre, l’evento gratuito “Donne di fede, carità e speranza” che prevede, da febbraio al 21 dicembre ben 8 itinerari, 77 visite guidate, 18 incontri musicali e tanto altro, nei conventi e nei monasteri di Napoli. visite guidate Gratuite nei Conventi

Ercolano il cantiere delle Terme Suburbane: uno degli edifici romani meglio conservati al mondo

Dal 14 settembre 2025 e fino a novembre, ogni sabato e domenica nel Parco Archeologico di Ercolano si potrà visitare il cantiere di restauro delle Terme Suburbane, uno degli edifici pubblici più affascinanti e meglio conservati dell’antichità romana. Dopo 20 anni di chiusura conservato di tutto l’Impero romano,

A Napoli la Sedia della Fertilità e il Santuario dei Quartieri Spagnoli

A Napoli c’è un piccolo santuario, dedicato a Santa Maria Francesca delle cinque piaghe di Gesù Cristo, ai Quartieri Spagnoli dove si venera la Santa e dove c’è la famosa sedia della Fertilità. il Santuario dei Quartieri Spagnoli

Visite, incontri e reading gratuiti a Palazzo Filomarino

Dal 10 maggio al 20 dicembre presso Palazzo Filomarino, edificio storico oggi sede dell’Istituto italiano per gli studi storici si terrà la rassegna gratuita “con incontri e percorsi guidati di visita nello storico palazzo di via Benedetto Croce, 12 già casa di Benedetto Croce. Visite a Palazzo Filomarino

Cosa fare a Napoli in 1 giorno, raccontato dalla scrittrice Katherine Wilson

Napoli da Vivere è lieta di ospitare un articolo di Katherine Wilson, l’autrice del libro La moglie americana, “Cosa fare a Napoli in 1 giorno” è un bellissimo articolo, scritto con il cuore da una persona che ha scoperto Napoli per uno stage e non se ne è più andata : Cosa fare a Napoli in 1 giorno, raccontato da Katherine Wilson E’ da poco disponibile lo stesso articolo anche in lingua inglese. A day in Naples: How to Discover and Love our city

Lux In Fundo: il nuovo Tour guidato al Rione Sanità tra antico e contemporaneo

Ogni sabato o domenica, un nuovo tour guidato alla scoperta delle le bellezze artistiche e dei tesori ancora da conoscere del Rione Sanità. Lux in Fundo Lux In Fundo

Sagre, feste e altri eventi da non perdere a Napoli in questo Weekend

A Napoli, al Vomero, ritorna Chocoland 2025, la terra dei golosi

Da giovedì 13 a domenica 16 Novembre a Napoli, al Vomero, Chocoland, La Terra dei Golosi, la grande festa del buon cioccolato artigianale che terrà nella grande piazza degli Artisti. Dalle ore 10 fino a tarda sera tante caratteristiche casette piene di tante bontà di puro cioccolato artigianale preparato dai bravi Maestri Cioccolatai provenienti da tutta Italia. al Vomero, ritorna Chocoland 2025

Navigare 2025 a Napoli. A Mergellina, il Salone Nautico Internazionale con ingresso gratuito

Fino a domenica 16 novembre 2025 a Napoli ci sarà “Navigare” il Salone Nautico Internazionale di Napoli che, anche per la 39° edizione, si sta tenendo nel porto turistico di Mergellina al molo Luise. Anche quest’anno il Salone Nautico Internazionale di Napoli offre l’accesso gratuito del pubblico e la possibilità di prove in mare delle imbarcazioni. Navigare 2025 a Mergellina

Mappatella Gym: sul lungomare di Napoli palestra sulla spiaggia gratis per tutti

Sul lungomare di Napoli è stata inaugurata «Mappatella Gym» la prima palestra pubblica gratuita sulla spiaggia della Rotonda Diaz. Una bella e moderna infrastruttura sportiva, che consentirà a chiunque di allenarsi gratuitamente sul lungomare più bello del mondo. palestra sulla spiaggia gratis

Restaurato a Napoli il grande murale dedicato a San Gennaro a Via Duomo

Completamente restaurato il bellissimo e gigantesco murales di San Gennaro a Forcella a pochi metri dal Duomo realizzato nel 2015 dallo street artist Jorit e ormai diventato “un’icona ” del centro antico. L’opera, alta 15 metri. Restaurato il murale di San Gennaro

Come visitare la Casa Museo di Ernesto e Roberto Murolo

Ha aperto al pubblico al Vomero, in via Cimarosa 25, la casa Museo dove hanno vissuto e lavorato Ernesto e Roberto Murolo scrivendo, sin dagli inizi del ‘900 una pagina importante della storia della bella musica napoletana. Casa Museo di Ernesto e Roberto Murolo

Puteoli Sacra: arte, bellezza e inclusione al Rione Terra

Puteoli Sacra è un progetto di inclusione sociale per visitare il Rione Terra, il Tempio-Duomo di Pozzuoli e il Museo Diocesano (e le opere di Artemisia Gentileschi) visite guidate Puteoli Sacra

Il percorso sotterraneo del Lapis Museum: un decumano sommerso nel Centro Storico

Aperture straordinarie per le festività del bellissimo percorso sotterraneo nel centro storico di Napoli a 40 metri di profondità. Il “decumano sotterraneo” i il Decumano Sommerso

Le mostre da non perdere e i luoghi da visitare a Napoli

“Totò e la sua Napoli” una mostra a Palazzo Reale di Napoli

Fino al 25 gennaio 2026 la mostra “Totò e la sua Napoli” sarà ospitata presso la Sala Belvedere di Palazzo Reale. Una mostra inedita che rende omaggio al legame profondo che esisteva tra Totò, e la città che lo ha visto nascere, crescere e diventare simbolo universale di napoletanità. “Totò e la sua Napoli”

Due nuove mostre al Mann: le foto Ivanovič de Rumine e gli acquerelli di Bazzani

Fino al 28 febbraio 2026 al Museo Archeologico Nazionale di Napoli sarà possibile ammirare due mostre particolari: le fotografie di Gabriel Ivanovič de Rumine e gli acquerelli di Luigi Bazzani che sono state sistemate in dialogo con la sezione permanente Domus dedicata alla cultura dell’abitare nell’area vesuviana. Una occasione unica per ammirare fotografie, acquerelli e documenti d’archivio conservati nell’Archivio Storico e nell’Archivio Disegni del Mann. Due nuove mostre al Mann,

A Napoli, al Maschio Angioino, la mostra di Jim Dine dal titolo “Elysian Fields”

Dal 10 ottobre 2025 al 10 febbraio 2026 a Castel Nuovo a Napoli ci sarà la mostra site-specific “Elysian Fields” allestita dall’artista statunitense Jim Dine. “Elysian Fields” celebra la filosofia di Jim Dine fondata sull’interrogazione emotiva del passato e sul fascino per la classicità, sulla soglia tra antico e contemporaneo. Una mostra particolare in cui le opere di Jim Dine sono poste in dialogo con alcuni reperti antichi e con le sculture rinascimentali provenienti dalle collezioni di Castel Nuovo. Jim Dine “Elysian Fields”

Le Migliori Mostre d’Arte a Napoli Guida Completa

Tante mostre a Napoli in questo periodo con un panorama artistico variegato, capace di soddisfare ogni tipo di interesse. Da non perdere. Le mostre d’arte a Napoli in questo periodo

Al Museo di Capodimonte in mostra tutti assieme i grandi capolavori ritornati

18 opere di Caravaggio, Tiziano, Artemisia Gentileschi, El Greco ed altri grandi artisti in mostra tutte assieme: un’esposizione stupenda. In sala anche Vesuvio di Andy Warhol. Capolavori a Capodimonte

Dove vedere a Napoli tre capolavori del Caravaggio

A Napoli è possibile vedere tre capolavori del Caravaggio tra cui l‘ultimo straordinario dipinto del grande pittote prima della sua morte. Dove vedere tre opere del Caravaggio

A Capri un Museo Archeologico per raccontare l’epoca degli imperatori Augusto e Tiberio

Inaugurato a Capri, il nuovo Museo archeologico che presenta i grandi reperti dell’epoca dell’Isola dei Cesari, degli imperatori Augusto e Tiberio A Capri un Museo Archeologico

Rinnovato il Museo del Tesoro di San Gennaro, una delle collezioni più ricche del mondo

E’ stato rinnovato lo straordinario Museo del Tesoro di San Gennaro che conserva il Tesoro più importante al mondo, con bel 21.610 capolavori. Museo del Tesoro di San Gennaro

Aperto il Museo Caruso nel Palazzo Reale di Napoli

A Palazzo Reale aperto il primo museo nazionale dedicato al grande tenore Enrico Caruso, con animazioni in 3d e multimediali e tanto altro,. il Museo Caruso

L’Altro MANN: in mostra gli straordinari tesori dei depositi del Museo Nazionale di Napoli

Al MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, una straordinaria mostra con oltre 60 opere conservate finora nei depositi. “L’altro MANN. Depositi in mostra”

Rione Sanità: riapre dopo 40 anni la Chiesa di Sant’Aspreno con lo Jago Museum

Dopo 40 anni riapre la Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi, con un nuovo spazio espositivo dedicato all’arte contemporanea e lo Jago Museum con le opere più belle Jago Museum

Arte pubblica: Il “cono di luce” la spettacolare opera nella stazione Toledo della Metro

E’ forse una delle opere d’arte contemporanee più ammirate a Napoli, il “Crater de luz” che troviamo nella Metro 1 di Napoli nella stazione Toledo, Il “cono di luce”

Si può visitare l’Aquarium della Stazione Zoologica Anton Dohrn

L’Aquarium della Stazione Zoologica Anton Dohrn è l’acquario più antico d’Italia e fu aperto nel 1874: è aperto anche nei weekend L’Acquario di Napoli è il più antico d’Italia

Gli eventi del gusto e dove mangiare a Napoli

N’ATA COSA Il gusto autentico della tradizione napoletana nel cuore di Mergellina

A Napoli nel cuore di Mergellina, tra il profumo del mare e la magia del Vesuvio, N’ATA COSA accoglie i suoi ospiti in un viaggio sensoriale tra tradizione, gusto e autenticità napoletana, dove ogni piatto racconta una storia fatta di passione, territorio e sapori indimenticabili. Affacciato direttamente sul lungomare di Napoli, N’ATA COSA regala ai suoi ospiti una vista mozzafiato sulla baia, dove il Vesuvio si staglia maestoso e l’isola di Capri si intravede all’orizzonte, avvolta dalla luce dorata del tramonto. N’ATA COSA a Napoli,

Tanti ristoranti stellati della Campania nella Guida Michelin 2025: è la seconda in Italia

La Guida Michelin 2025 premia la Campania con tanti ristoranti stellati facendola salire al secondo posto in Italia tra le regioni con più ristoranti stellati. Guida che quest’anno arriva al traguardo importante delle 70 edizioni. Tutti i ristoranti della Campania da 1 a 3 stelle. I ristoranti stellati della Campania nella Guida Michelin

50 Top Pizza Italia: tanti locali della Campania nella classifica delle migliori pizzerie in Italia

La classifica online di 50 Top Pizza Italia, la prestigiosa guida online che ci segnala le migliori pizzerie in Italia e nel mondo, giudicate da circa mille ispettori nel mondo Tante pizzerie di Napoli in lista

Salt Bae sbarca a Napoli: lo chef dei piatti d’oro tra polemiche e curiosità

Annunciata l’apertura di un ristorante a Napoli di Salt Bae, alias Nusret Gökçe, celebre chef turco e icona dei social media. Un’apertura che sta già facendo discutere, un simbolo di lusso internazionale con i suoi piatti d’oro a Napoli. Salt Bae a Napoli

Le Migliori Trattorie in Campania Secondo 50 Top Italy 2025

L’ottima cucina campana con ben 5 ristoranti della regione nella prestigiosa guida 50 Top Italy 2025, un proprio punto di riferimento per la gastronomia italiana.Migliori Trattorie in Campania

