- Total0
- Facebook0
- Twitter0
- Pinterest0
- Email0
Braceria a Cercola: cucina a vista, doppia brace a carbone, filiera tracciata e ospitalità contemporanea
contenuto sponsorizzato #adv
Le radici che fanno la differenza
Oggi la famiglia Renella in collaborazione con Gianfranco Russo guidano Salotto Carnarius, portando a Cercola un progetto che unisce filiera, brace e ospitalità contemporanea. Nel loro racconto si legge un filo rosso di passione: la storia nasce ad Acerra con la Braceria Hamburgeria Renella, frutto di tre generazioni dedicate all’arte della macelleria. Giuseppe Renella e Antonietta, con i figli Pasquale, Angela e Giulia, hanno trasformato nel 2012 una semplice macelleria in un punto di riferimento per chi ama le carni pregiate. Da lì, Pasquale ha spinto sull’innovazione con i panini gourmet, facendo crescere un fenomeno culinario locale.
Questa evoluzione è culminata nel quinto anniversario, celebrato il 6 giugno 2024. Da questa storia nasce il Nuovo Salotto Carnarius, sintesi di tradizione, selezione rigorosa e visione contemporanea della ristorazione.
La location: cucina a vista e due braci a carbone
A Cercola, Salotto Carnarius accoglie in un ambiente elegante e curato, dove l’ospite è al centro. La cucina a vista mette in scena il lavoro degli Chef, mentre due braci a carbone scandiscono il ritmo del servizio con profumi e sfrigolii inequivocabili.Il giardino esterno attrezzato prolunga l’esperienza nei mesi miti, tra luci soffuse e dettagli che invitano a rilassarsi. Qui l’atmosfera è calda e l’accoglienza è genuina: il ritmo del servizio, la luce delle braci e il respiro del giardino raccontano l’esperienza. Qui ogni taglio arriva in tavola con tempi precisi e cotture calibrate.
La loro filosofia: conoscere, rispettare, valorizzare
Conoscono gli animali fin dalla nascita e curano la filiera con attenzione: l’alimentazione rispetta le caratteristiche di ogni razza perché ogni carne ha un’identità.Questo approccio si sente al palato: tagli nitidi, cotture misurate e abbinamenti pensati per esaltare le qualità naturali. La cucina lascia parlare la materia. Il controllo di filiera garantisce tagli coerenti, sapori puliti e costanza nel tempo.
I piatti da non perdere
Il menu segue un percorso naturale, dall’eleganza dei crudi al calore della brace, passando per i grandi comfort della tradizione e chiudendo con il dolce.
Crudi & tartare
- Tartare di Angus alla Nerano: crudo elegante, richiamo mediterraneo e freschezza croccante.
- Tartare di Angus con crema di zucca: dolcezza, equilibrio, setosità.
Brace & secondi da condividere
- Bistecca T-bone alla brace: la firma della casa per chi ama condividere.
- Ribs di maiale cotte a bassa temperatura con BBQ e salsa di soia: glassa lucida, carne che si sfoglia.
- Arrosticini di maiale nero con ketchup di papaccelle: succulenti, fragranti, dal morso deciso.
Comfort della tradizione
- Gattò di patate con salsiccia e friarielli su fonduta di provola: comfort food partenopeo, vestito a festa.
- Genovese su fonduta di Provolone del Monaco: memoria napoletana, coccola contemporanea.
- Parmigiana di melanzane verticale: golosa, scenografica, profuma di casa.
Dessert
- Caprese al cioccolato: chiusura intensa, senza fronzoli.
La carta dei vini accompagna la brace con etichette territoriali e scelte contemporanee. Gli ospiti possono scegliere i giusti abbinamenti direttamente dalla carta dei vini.
Perché andare dal nuovo Salotto Carnarius
Per la doppia brace a carbone: cotture succose e precise, raccontate dalla cucina a vista. Per l’accoglienza: fanno sentire gli ospiti speciali con sorrisi sinceri, servizio puntuale e consigli al tavolo. Per un menu che intreccia tradizione e creatività: crudi nitidi, secondi alla brace da condividere, comfort partenopei che profumano di casa. Per una carta dei vini invitante che dialoga con la griglia e lascia agli ospiti il piacere di scegliere l’abbinamento giusto.Qui la cura si vede in ogni dettaglio, dalla filiera alla mise en place. Guidano nella scelta di taglio, peso e cottura, spiegano frollature e provenienze con chiarezza e senza tecnicismi, coordinano i tempi perché una T‑bone diventi un rito da condividere.Nei mesi miti, il giardino accoglie tra verde e luci soffuse; in sala, ogni sfrigolio racconta mestiere. La carta dei vini, con etichette territoriali e scelte contemporanee anche al calice, accompagna con naturalezza dall’antipasto al dessert. Tornare diventa spontaneo.
Info, contatti e prenotazioni
Indirizzo: Via Don Giovanni Minzoni 298, Cercola, Italy
Telefono: 342 135 4947
Facebook
Instagram
TikTok
Per prenotazioni è preferibile un contatto diretto.
- Total0
- Facebook0
- Twitter0
- Pinterest0
- Email0