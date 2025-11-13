Braceria a Cercola: cucina a vista , doppia brace a carbone , filiera tracciata e ospitalità contemporanea

contenuto sponsorizzato #adv



Le radici che fanno la differenza

Oggi la famiglia Renella in collaborazione con Gianfranco Russo guidano Salotto Carnarius, portando a Cercola un progetto che unisce filiera, brace e ospitalità contemporanea. Nel loro racconto si legge un filo rosso di passione: la storia nasce ad Acerra con la Braceria Hamburgeria Renella, frutto di tre generazioni dedicate all’arte della macelleria. Giuseppe Renella e Antonietta, con i figli Pasquale, Angela e Giulia, hanno trasformato nel 2012 una semplice macelleria in un punto di riferimento per chi ama le carni pregiate. Da lì, Pasquale ha spinto sull’innovazione con i panini gourmet, facendo crescere un fenomeno culinario locale.

Questa evoluzione è culminata nel quinto anniversario, celebrato il 6 giugno 2024. Da questa storia nasce il Nuovo Salotto Carnarius, sintesi di tradizione, selezione rigorosa e visione contemporanea della ristorazione.

La location: cucina a vista e due braci a carbone

A Cercola, Salotto Carnarius accoglie in un ambiente elegante e curato, dove l’ospite è al centro. La cucina a vista mette in scena il lavoro degli Chef, mentre due braci a carbone scandiscono il ritmo del servizio con profumi e sfrigolii inequivocabili. Il giardino esterno attrezzato prolunga l’esperienza nei mesi miti, tra luci soffuse e dettagli che invitano a rilassarsi. Qui l’atmosfera è calda e l’accoglienza è genuina: il ritmo del servizio, la luce delle braci e il respiro del giardino raccontano l’esperienza. Qui ogni taglio arriva in tavola con tempi precisi e cotture calibrate.

La loro filosofia: conoscere, rispettare, valorizzare

Conoscono gli animali fin dalla nascita e curano la filiera con attenzione: l’alimentazione rispetta le caratteristiche di ogni razza perché ogni carne ha un’identità. Questo approccio si sente al palato: tagli nitidi, cotture misurate e abbinamenti pensati per esaltare le qualità naturali. La cucina lascia parlare la materia. Il controllo di filiera garantisce tagli coerenti, sapori puliti e costanza nel tempo.

I piatti da non perdere

Il menu segue un percorso naturale, dall’eleganza dei crudi al calore della brace, passando per i grandi comfort della tradizione e chiudendo con il dolce.

Crudi & tartare

Tartare di Angus alla Nerano : crudo elegante, richiamo mediterraneo e freschezza croccante.

Tartare di Angus con crema di zucca: dolcezza, equilibrio, setosità.

Brace & secondi da condividere

Bistecca T-bone alla brace: la firma della casa per chi ama condividere.

Ribs di maiale cotte a bassa temperatura con BBQ e salsa di soia : glassa lucida, carne che si sfoglia.

Arrosticini di maiale nero con ketchup di papaccelle : succulenti, fragranti, dal morso deciso.

Comfort della tradizione

Gattò di patate con salsiccia e friarielli su fonduta di provola : comfort food partenopeo, vestito a festa.

Genovese su fonduta di Provolone del Monaco : memoria napoletana, coccola contemporanea.

Parmigiana di melanzane verticale : golosa, scenografica, profuma di casa.

Dessert

Caprese al cioccolato : chiusura intensa, senza fronzoli.

La carta dei vini accompagna la brace con etichette territoriali e scelte contemporanee. Gli ospiti possono scegliere i giusti abbinamenti direttamente dalla carta dei vini.

Perché andare dal nuovo Salotto Carnarius

Per la doppia brace a carbone: cotture succose e precise, raccontate dalla cucina a vista. Per l’accoglienza: fanno sentire gli ospiti speciali con sorrisi sinceri, servizio puntuale e consigli al tavolo. Per un menu che intreccia tradizione e creatività: crudi nitidi, secondi alla brace da condividere, comfort partenopei che profumano di casa. Per una carta dei vini invitante che dialoga con la griglia e lascia agli ospiti il piacere di scegliere l’abbinamento giusto. Qui la cura si vede in ogni dettaglio, dalla filiera alla mise en place. Guidano nella scelta di taglio, peso e cottura, spiegano frollature e provenienze con chiarezza e senza tecnicismi, coordinano i tempi perché una T‑bone diventi un rito da condividere. Nei mesi miti, il giardino accoglie tra verde e luci soffuse; in sala, ogni sfrigolio racconta mestiere. La carta dei vini, con etichette territoriali e scelte contemporanee anche al calice, accompagna con naturalezza dall’antipasto al dessert. Tornare diventa spontaneo.

Info, contatti e prenotazioni

Indirizzo: Via Don Giovanni Minzoni 298, Cercola, Italy

Telefono: 342 135 4947

Facebook

Instagram

TikTok

Per prenotazioni è preferibile un contatto diretto.