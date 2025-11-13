Mercatini di Natale al Castello di Lettere: artigianato, street food e vista sul Golfo di Napoli

Ph Facebook Pro Loco Lettere

Ritornano nel Castello Medievale di Lettere, il grande maniero che domina il Golfo di Napoli e la piana sottostante, i vivaci mercatini di Natale dei Monti Lattari

Da sabato 15 novembre 2025 a domenica 4 gennaio 2026 ci saranno i Mercatini di Natale nel Castello Medievale di Lettere, nel cuore dei Monti Lattari. Nello splendido castello ci sarà un grande mercatino natalizio, con prodotti di artigianato artistico, che sarà ospitato nelle tipiche casette in legno. Il Castello sarà aperto fino a 4 gennaio, due giorni prima dell’Epifania nei weekend e nei giorni indicati di seguito:

Novembre 2025 – 15,16,22,23,29,30

Dicembre 2025 – 6,7,8,13,14,20,21,26,27,28

Gennaio 2026 – 3 e 4

Gli orari di apertura sono dalle 16 alle 23 con ultimo ingresso alle 22 – Inaugurazione del giorno 15 novembre alle 17,30 con apertura castello alle ore 16

Mercatini di Natale al Castello: l’evento natalizio da non perdere a Lettere

Nel grande castello troveremo in tutti i giorni di apertura decine di espositori di prodotti tipici ed artigianato locale, pronti a rendere magica l’esperienza: non mancheranno presepi, pastori e prodotti natalizi e artigianali e poi ricami a maglia, palline decorate, intarsi in legno, burattini in latta, ceramiche artistiche e tante altre creazioni realizzate per lo più a mano e nel rispetto della tradizione del territorio.

Naturalmente ci saranno tanti spazi dedicati allo street food con i sapori tipici dei Monti Lattari e tante bontà locali del periodo dalle caldarroste, al tradizionale provolone impiccato, ai buoni salumi locali e al vino novello di Lettere e tantissime altre specialità del territorio

Al Castello di Lettere anche sorprese per accogliere le famiglie con i bambini: laboratori interattivi, aree tematiche, animazione e spettacoli con tanto divertimento. Sarà l’occasione per i bambini di incontrare i loro personaggi preferiti”.

Il Castello di Lettere si trova in via San Nicola al Castello e c’è un parcheggio nelle vicinanze.

I ticket d’ingresso sono:

8 euro per gli adulti (dai 13 anni in poi)

5 euro per i bambini (dai 6 ai 12 anni)

Gratuito Bambini 0-5 anni e residenti

Previste agevolazioni Gruppi

Maggiori informazioni Pro Loco Lettere

