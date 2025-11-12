Napoli, Navigare 2025 a Mergellina: 102+ imbarcazioni, accesso gratis e test drive in acqua

Ph facebook Navigare Salone nautico internazionale di Napoli

Prove a mare di imbarcazioni anche quest’anno a Napoli, al molo Luise di Mergellina, per Navigare il grande Salone Nautico Internazionale con accesso gratuito. E, nel primo weekend, ci sono stati oltre 20.000 visitatori

Fino a domenica 16 novembre 2025 a Napoli ci sarà “Navigare” il Salone Nautico Internazionale di Napoli che, anche per la 39° edizione, si sta tenendo nel porto turistico di Mergellina al molo Luise. Anche quest’anno il Salone Nautico Internazionale di Napoli offre l’accesso gratuito del pubblico e la possibilità di prove in mare delle imbarcazioni. Grande successo nel primo weekend: nei giorni 8 e 9 novembre oltre 20.000 visitatori a Mergellina.

Quest’anno a questa grande manifestazione sono presenti oltre 102 imbarcazioni, tra yacht, gozzi, gommoni e barche tra i 6 e 25 metri, con un vero record di adesioni dei cantieri italiani, ma non mancano anche cantieri stranieri provenienti da Spagna, Finlandia, Stati Uniti e da nazioni asiatiche. “Navigare” è diventato negli anni un grande evento internazionale che, quest’anno, può essere considerato anche il primo appuntamento marino del biennio 25/27 per la celebrazione dell’America’s Cup nel golfo di Napoli.

A Navigare il meglio della Nautica nazionale

Grande successo e oltre 20.000 visitatori presenze nel primo weekend dell'8 e9 novembre, al Salone Nautico Navigare 2025 in corso a Napoli, a Mergellina, sino a domenica prossima.

Presenti yacht, gozzi, motoscafi day cruiser e battelli pneumatici, tutti di alto livello , tra cui il nuovo modello Itama 54 piedi uno yacht con linee pulite ed eleganti con anche stile e lusso degli interni. Tra le novità anche il catamarano a motore del cantiere Prestige M48, con 4 cabine e altrettanti bagni e velocità di navigazione di 21 nodi e poi tanti yacht e day cruiser tra i 12 e 16 metri.

In esposizione a Mergellina anche il nuovo modello di gozzo, dei Fratelli Aprea, Lancia 42, lungo 12.42 metri, con due cabine ed un bagno nella parte bassa, con tre diverse motorizzazioni.Non mancano anche 65 battelli pneumatici con ben 16 modelli di Italiamarine e poi tanti gommoni anche di Novamares e Oromarine.

Il Salone Nautico Navigare 2025 sarà aperto sino a domenica 16 novembre .

. Dal lunedì al giovedì, ci sarà orario continuato dalle 12.30 – 18.30, mentre il venerdì, sabato e domenica gli orari prevedono l’accesso dalle 10.30 alle 18.30 senza interruzione.

