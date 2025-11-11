Sagre e Feste in Campania nel weekend dal 13 al 16 novembre 2025

© Napoli da Vivere

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari luoghi e paesi della Campania. E, in questo periodo anche una speciale sezione dedicata ai Mercatini di Natale

Sagre e feste in Campania dal 13 al 16 novembre 2025 in tanti luoghi della nostra regione per stare insieme ed assaporare i prodotti della nostra terra. Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra. E, in questo periodo anche una speciale sezione dedicata ai Mercatini di Natale .

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi in anticipo, consultando. Buon fine settimana a tutti.

A Napoli, al Vomero, ritorna Chocoland 2025, la terra dei golosi

Da giovedì 13 a domenica 16 Novembre 2025 ritorna a Napoli, al Vomero, Chocoland, La Terra dei Golosi, la grande festa del buon cioccolato artigianale che terrà nella grande piazza degli Artisti ristrutturata di recente. Chocoland si svolgerà all’inizio della grande l’isola pedonale del Vomero dalle ore 10 fino a tarda sera con tante caratteristiche casette piene di tante bontà di puro cioccolato artigianale preparato dai bravi Maestri Cioccolatai provenienti da tutta Italia. al Vomero, ritorna Chocoland 2025

Cadeaux al Castello 2025: ritornano i fantastici i mercatini di Natale nel Castello di Limatola

Nei weekend di Novembre, dal 7 al 9, dal 14 al 16, dal 21 al 23 novembre e poi ininterrottamente dal 28 Novembre al 14 Dicembre 2025 ritornano i mercatini natalizi e le visite nello straordinario Castello di Limatola con la 16 edizione “Cadeaux al Castello” 2025. Una bella festa “Cadeaux al Castello” che non propone un semplice mercatino ma un grande evento natalizio con visite guidate, spettacoli itineranti e tanto altro all’interno del Castello medioevale di Limatola, in provincia di Benevento ma vicinissimo al Volturno e alla provincia di Caserta. Un evento da non perdere che riscuote da anni sempre un grande successo e che ci permette di scoprire la zona e questo splendido castello, che sarà impreziosito da un fantastico scenario natalizio che lo avvolgerà completamente. “Cadeaux al Castello” è un’esperienza completa che ci permette di vivere totalmente il castello normanno con dei particolari mercatini che presentano raffinati prodotti artigianali, oggetti ed allestimenti natalizi oltre a una proposta alimentare varia e tipica. Non mancheranno anche eventi e avvenimenti con tanti artisti e momenti di spettacolo itineranti all’interno del castello. Cadeaux al Castello 2025

La Sagra delle Sagre nel centro storico di Sant’Angelo dei Lombardi

Da Venerdì 14 a Domenica 16 Novembre 2025 ritorna a Sant’Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino, “La Sagra delle Sagre” un bell’evento che da anni presenta la buona enogastronomia, l’ artigianato e le tradizioni culturali locali dell’Irpinia. “La Sagra delle Sagre” anche quest’anno si svolgerà nel centro storico di Sant’Angelo dei Lombardi tra vicoli, androni, portali, slarghi, scorci panoramici e case antiche ed abitazioni ricostruite dopo il terremoto della zona. Una grande festa che si tiene da più di 20 anni e che non è solo un appuntamento culinario e di enogastronomia, ma è diventato nel tempo uno dei più importanti eventi turistici della stagione autunnale dell’entroterra irpino e dell’Alta Irpinia. La Sagra delle Sagre

Novello e Castagne: a Torrecuso nel beneventano la festa del buon vino e delle castagne

Da venerdì 14 a domenica 16 novembre 2025 ritorna a Torrecuso, in provincia di Benevento l’atteso appuntamento autunnale con “Novello e Castagne”. Una festa del buon vino novello e delle buone castagne della zona che è sempre organizzata dal Forum dei giovani di Torrecuso. Anche per questa nona edizione di Novello e Castagne è previsto un fitto programma di eventi per i tre giorni di festa con musica e tanti e ottimi piatti tipici che la zona del beneventano riesce ad offrire. Novello e Castagne: a Torrecuso

Sagra Castagne, Novello e Pallagrello nel Borgo di Squille, nell’alto casertano

A Squille, un piccolo borgo vicino a Castel Campagnano, in provincia di Caserta, si terrà da venerdì 14 a domenica 16 novembre 2025, dalle 18, la bella Sagra di Castagne e Novello con anche tanto buon cibo della zona come gli arrosticini e i piatti tipici della tradizione accompagnati dagli ottimi vini della zona e dal buon novello.Una bella sagra di Castagne e Novello con i buoni prodotti dell’Alto Casertano. Per Castagne e Novello l’intero Centro Storico di questa splendida località immersa nel verde delle Colline Caiatine si trasformerà in un grande punto di ristoro. La festa si terrà per 3 giorni nella piazza e nel borgo di Squille con stand dove troveremo le Castagne e il Novello, insieme ai buoni piatti tipici della tradizione locale. Sagra Castagne, Novello e Pallagrello a Squille

San Martino Castagne e Vino, la bella festa a Giffoni Sei Casali

Spostata per maltempo al 14,15 e 16 novembre 2025 a Capitignano, un borgo di Giffoni Sei Casali in provincia di Salerno, si terrà la VII edizione di San Martino Castagne e Vino una grande festa con buon cibo, vino novello e poi mostre, tanta musica e celebrazioni religiose. Una bella occasione per celebrare i sapori autentici del territorio, tra profumo di castagne, buon vino e tanta allegria. Nel Borgo di Capitignano si ripete questa festa molto sentita, organizzata dalla Associazione San Martino Vescovo, che è oramai diventata un appuntamento molto atteso con tante specialità locali e l’artigianato della zona. Per la festa di “San Martino Castagne e Vino”, tutto borgo di Capitignano aprirà le sue porte all’ospitalità e metterà in campo piatti e prodotti tipici, e poi spettacoli, musica e visite guidate per un weekend da non perdere adatto a tutta la famiglia. San Martino Castagne e Vino a Giffoni Sei Casali

Irpinia Express a novembre. Viaggi in treno storico tra i borghi dell’Irpinia

Proseguono anche per il mese novembre viaggi in treno storico dell’Irpinia Express, il treno del paesaggio, con degli itinerari turistici alla scoperta delle bellezze, della cultura, dei sapori e delle tradizioni dell’Irpinia. 5 itinerari da non perdere nei Weekend Irpinia Express

Mercatini Agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica: le date di novembre a Napoli

Anche per novembre 2025 i mercatini agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica. Piazze e date di Napoli dove troveremo i produttori, che vendono direttamente ai consumatori i loro prodotti genuini dell’agroalimentare Campano. Mercatini agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica

Campania da Scoprire: lo straordinario borgo di Valogno, il paese dei murales

C’è un piccolo borgo in Campania vicino a Roccamonfina da visitare assolutamente: è Valogno, situato nel comune di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, che si trova nell’area protetta del Parco regionale di Roccamonfina – Foce Garigliano. Valogno è un piccolo borgo dove si può camminare solo a piedi ed è abitato, sembra, da meno di 100 persone: a Valogno la macchina si lascia fuori il borgo, per camminare poi per le strette strade del paesino. Le vie del borgo di Valogno, oramai colorato da vivaci murales e installazioni artistiche tutte da scoprire, strada per strada. Valogno, il paese dei murales

Campania da Scoprire: il ponte tibetano di Laviano. Un’emozione straordinaria a pochi euro

A 1 ora e 40 da Napoli nella provincia di Salerno, a Laviano, esiste un posto stupendo ed unico da conoscere assolutamente: un ponte tibetano che è diventato negli anni un luogo di richiamo. Una bellezza dell’alta valle del Sele da vedere assolutamente assieme ai luoghi splendidi delle vicinanze come l’antico Castello e poi i tanti sentieri e i buoni sapori proposti dai locali della zona il ponte tibetano di Laviano

La “Mostra mercato dell’antiquariato” a Napoli all’Ippodromo di Agnano

Ogni domenica mattina si tiene a Napoli una interessante Mostra mercato dell’Antiquariato negli ampi spazi all’interno e ai lati dell’Ippodromo di Agnano. Un appuntamento domenicale, pressochè fisso, organizzato dall’Associazione Il Mercante in Fiera nata da quella che era la Fiera Antiquaria Napoletana che si svolgeva per anni fra la Villa Comunale e Via Caracciolo, sul lungomare di Napoli. La domenica mattina, dalle ore 07:00 alle ore 14:00, tutti i collezionisti, gli artigiani, gli amanti del genere e gli espositori di merce propria più in generale, potranno trovare oggetti antichi e dal fascino particolare ma anche esibire prodotti vintage, antiquariato e modernariato.. “Mostra mercato dell’antiquariato”

MercAntico: la caratteristica Fiera dell’Antiquariato nel borgo di San Lorenzello

Ogni seconda e ultima domenica di ogni mese il caratteristico centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, ospiterà la tradizionale Fiera di “MercAntico” il grande evento di antiquariato e modernariato ma dove troverete anche prodotti tipici locali e dell’artigianato: un bell’evento che si tiene nel piccolo borgo fin dal 1991. Presenti circa 50 espositori tra le antiche botteghe di San Lorenzello MercAntico a San Lorenzello

Tanti ristoranti stellati della Campania nella Guida Michelin 2025: è la seconda in Italia

La Guida Michelin 2025 premia la Campania con tanti ristoranti stellati facendola salire al secondo posto in Italia tra le regioni con più ristoranti stellati. E lo fa in un momento importante per la Guida che quest’anno arriva al traguardo importante delle 70 edizioni. Tutti i ristoranti della Campania da 1 a 3 stelle. I ristoranti stellati della Campania nella Guida Michelin

50 Top Pizza Italia: tanti locali della Campania nella classifica delle migliori pizzerie in Italia

La classifica online di 50 Top Pizza Italia, la prestigiosa guida online che ci segnala le migliori pizzerie in Italia e nel mondo, giudicate da circa mille ispettori in tutti i continenti. Tante pizzerie di Napoli in lista

Le Migliori Trattorie in Campania Secondo 50 Top Italy 2025

Il fascino della cucina campana si riconferma anche quest’anno, con ben cinque ristoranti della regione che si sono distinti nella prestigiosa guida 50 Top Italy 2025, un vero e proprio punto di riferimento per chi ama la gastronomia italiana. Migliori Trattorie in Campania

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.