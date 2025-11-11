Novello e Castagne: a Torrecuso nel beneventano la festa del buon vino e delle castagne

Vinestate 2024 Torrecuso

Tre giorni dedicati al buon vino novello, alle castagne e alle bontà del territorio, tra degustazioni, musica ed eventi attività per tutte le età. A Torrecuso tre giorni di musica, cultura, trekking, divertimento e sapori unici per la festa del vino Novello e Castagne 2025

Da venerdì 14 a domenica 16 novembre 2025 ritorna a Torrecuso, in provincia di Benevento l’atteso appuntamento autunnale con “Novello e Castagne”. Una festa del buon vino novello e delle buone castagne della zona che è sempre organizzata dal Forum dei giovani di Torrecuso.

Anche per questa nona edizione di Novello e Castagne è previsto un fitto programma di eventi per i tre giorni di festa con musica e tanti e ottimi piatti tipici che la zona del beneventano riesce ad offrire.

Novello e Castagne: la nona edizione a Torrecuso

Anche quest’anno il Forum dei giovani di Torrecuso ha organizzato questa nona edizione di Novello e Castagne con tante novità e con il centro storico della cittadina che sarà addobbato a festa. Per l’occasione ci saranno tanti eventi: di seguito una sintesi:

VENERDÌ 14 NOVEMBRE 2025

Ore 18 – Si inizia alla grande con l’apertura degli Stand Enogastronomici.

Ore 21- Musica live e animazione con il D&D Club.

Ore 23 – Si balla fino a tardi con DJ Set!

SABATO 15 NOVEMBRE 2025

Ore 17 – per i più piccoli il laboratorio creativo.

Ore 18 – Apertura degli Stand Enogastronomici.

Ore 18,15 – Pomeriggio dedicato alla cultura con il “Tour-Recuso” per il centro storico

Ore 21 ci scateniamo con la musica degli BN80 – 80’s Tribute Band!

Ore 23 – si continua a ballare con il DJ Set di Stefano Supino.

DOMENICA 16 NOVEMBRE 2025

Ore 9 – Tour-Recuso”, visita gratuita per ammirare panorami mozzafiato e vivere insieme la natura del Sannio – 09:00 Raduno in Piazza Caracciolo e poi 09:30 Partenza con Spuntino offerto dal Forum Giovani, in un punto panoramico del borgo – Aperitivo con tarallucci e vino per concludere insieme la mattinata e alle 13 Ritorno al punto di partenza – Per qualsiasi informazione e prenotazioni: 331 332 8201 – 345 746 3213

Ore 11 – aperitivo in piazza e Raduno Club Vespisti .

0re 12 – Apertura degli Stand Enogastronomici.

Pomeriggio di sfide con il Torneo di Freccette.

Ore 16 – Ancora cultura con il “Tour-Recuso” e un momento di confronto con l'”Incontro con i Forum”.

Musica live per tutto il giorno!

Maggiori informazioni Forum dei giovani di Torrecuso

