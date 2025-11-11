MenuMenu

Chocoland Vomero 2025 a Napoli: laboratori, showcooking e stand – ingresso libero

Ph-Facebook-Chocoland-3.jpg

Ph Facebook Chocoland

Ritorna al Vomero “Chocoland, la Terra dei Golosi”, la grande rassegna fieristica del Sud Italia dedicata al mondo del cioccolato: dopo il grande successo a piazza Municipio Chocoland ritorna anche al Vomero nella zona risistemata di Piazza degli Artisti per la sua 17° Edizione

 

 

Da giovedì 13 a domenica 16 Novembre 2025 ritorna a Napoli, al Vomero,  Chocoland, La Terra dei Golosi, la grande festa del buon cioccolato artigianale che terrà nella grande piazza degli Artisti ristrutturata di recente.

© Napoli da Vivere

Chocoland si svolgerà all’inizio della grande l’isola pedonale del Vomero dalle ore 10 fino a tarda sera con tante caratteristiche casette piene di tante bontà di puro cioccolato artigianale preparato dai bravi Maestri Cioccolatai provenienti da tutta Italia.

Sempre tanto ottimo cioccolato artigianale a Chocoland, La Terra dei Golosi

Ph Facebook Chocoland

Dopo il grande successo ottenuto da Chocoland dal 29 ottobre al 2 novembre a Piazza Municipio a Napoli, in occasione di Halloween, la festa del buon cioccolato ritorna in collina, al Vomero per la sua 17° Edizione di Vomero Chocoland – La Terra dei Golosi.

Ph facebook Chocoland

Previsti tanti appuntamenti fra laboratori, show-cooking, Fabbrica del Cioccolato, animazione per bambini e tanto altro Non mancherà  anche  l’ottima pasticceria e i dolci tipici provenienti dalla Campania e da tante regioni italiane. Dai nudi alle tavolette, dai cremini ai tartufino, centinaia di tipi e forme di cioccolato, saranno i protagonisti della quattro giorni vomerese divenuta oramai un appuntamento fisso in città.

A Chocoland, La Terra dei Golosi l’ingresso è sempre libero anche per laboratori e show cooking dei maestri cioccolatieri. Tutte le attività e gli ospiti con animazione, spettacoli e laboratori li troverete in dettaglio, assieme agli aggiornamenti, sulla pagina Facebook dell’evento Chocoland, La Terra dei Golosi

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata


