Chocoland Vomero 2025 a Napoli: laboratori, showcooking e stand – ingresso libero

Ritorna al Vomero “Chocoland, la Terra dei Golosi”, la grande rassegna fieristica del Sud Italia dedicata al mondo del cioccolato: dopo il grande successo a piazza Municipio Chocoland ritorna anche al Vomero nella zona risistemata di Piazza degli Artisti per la sua 17° Edizione

Da giovedì 13 a domenica 16 Novembre 2025 ritorna a Napoli, al Vomero, Chocoland, La Terra dei Golosi, la grande festa del buon cioccolato artigianale che terrà nella grande piazza degli Artisti ristrutturata di recente.

Chocoland si svolgerà all’inizio della grande l’isola pedonale del Vomero dalle ore 10 fino a tarda sera con tante caratteristiche casette piene di tante bontà di puro cioccolato artigianale preparato dai bravi Maestri Cioccolatai provenienti da tutta Italia.

Sempre tanto ottimo cioccolato artigianale a Chocoland, La Terra dei Golosi

Dopo il grande successo ottenuto da Chocoland dal 29 ottobre al 2 novembre a Piazza Municipio a Napoli, in occasione di Halloween, la festa del buon cioccolato ritorna in collina, al Vomero per la sua 17° Edizione di Vomero Chocoland – La Terra dei Golosi.

Previsti tanti appuntamenti fra laboratori, show-cooking, Fabbrica del Cioccolato, animazione per bambini e tanto altro Non mancherà anche l’ottima pasticceria e i dolci tipici provenienti dalla Campania e da tante regioni italiane. Dai nudi alle tavolette, dai cremini ai tartufino, centinaia di tipi e forme di cioccolato, saranno i protagonisti della quattro giorni vomerese divenuta oramai un appuntamento fisso in città.

A Chocoland, La Terra dei Golosi l’ingresso è sempre libero anche per laboratori e show cooking dei maestri cioccolatieri. Tutte le attività e gli ospiti con animazione, spettacoli e laboratori li troverete in dettaglio, assieme agli aggiornamenti, sulla pagina Facebook dell’evento Chocoland, La Terra dei Golosi

