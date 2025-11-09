Sant’Angelo dei Lombardi: torna la Sagra delle Sagre 2025 tra cibo, vino e tradizioni

Ph facebook Pro Loco Alta Irpinia

In Irpinia, nel Centro Storico di Sant’Angelo Dei Lombardi, ritorna per la XXIV edizione la Sagra delle Sagre, la bella rassegna dei prodotti tipici, di enogastronomia, di artigianato, folklore, turismo e cultura dell’Irpinia.

Da Venerdì 14 a Domenica 16 Novembre 2025 ritorna a Sant’Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino, “La Sagra delle Sagre” un bell’evento che da anni presenta la buona enogastronomia, l’ artigianato e le tradizioni culturali locali dell’Irpinia.

“La Sagra delle Sagre” anche quest’anno si svolgerà nel centro storico di Sant’Angelo dei Lombardi tra vicoli, androni, portali, slarghi, scorci panoramici e case antiche ed abitazioni ricostruite dopo il terremoto della zona. Una grande festa che si tiene da più di 20 anni e che non è solo un appuntamento culinario e di enogastronomia, ma è diventato nel tempo uno dei più importanti eventi turistici della stagione autunnale dell’entroterra irpino e dell’Alta Irpinia.

Da anni alla “Sagra delle Sagre” tanti buoni prodotti Irpini

Una bella festa che chiude la stagione delle sagre, una rassegna di tutte le sagre dell’Irpinia, che vuole valorizzare e promuovere i prodotti tipici locali, la buona enogastronomia della zona, l’artigianato artistico e rurale e le antiche tradizioni culturali e popolari dell’Alta Irpinia.

Non mancheranno infatti alla “Sagra delle Sagre” anche i buoni e conosciuti prodotti caseari irpini tra cui il formaggio pecorino e il Carmasciano, i caciocavalli podolici, e poi i prosciutti e gli insaccati tipici della zona assieme a tante altre specialità locali quali il miele, i biscotti, i taralli ed il pane cotto a legna, le castagne, il tartufo, i funghi e l’olio.

Tanto spazio anche ai buoni i vini irpini con le migliori cantine e aziende e i loro buoni prodotti, noti per la genuinità, originalità e bontà. In programma anche laboratori del gusto, tavole rotonde, convegni, dibattiti e conferenze stampa che si terranno anche nei mesi successivi all’evento.

3 giorni per scoprire anche le bellezze della zona

La Sagra delle Sagre si è oramai affermata come un’attesa Rassegna Interregionale di Enogastronomia, Artigianato, Agricoltura e Prodotti Tipici ed è un bell’evento che ci permetterà una migliore conoscenza del territorio: una vera “Vetrina del Turismo delle Terre di Mezzo”.

E la Pro Loco, forte del successo degli ultimi 20 anni ha programmato, anche quest’anno, visite guidate/accompagnamenti ai siti storici più importanti della zona come la Cattedrale con l’antica Cripta, il Centro Storico, il Castello Longobardo e la meravigliosa Abbazia del Goleto, definita “l’Assisi del Sud”.

A Sant’Angelo dei Lombardi nei giorni 14, 15 e,16 Novembre 2025 è prevista la presenza di artisti di strada, animatori per bambini, posteggiatori, gruppi folk, band per giovani, che accompagneranno, come colonna sonora, tutti i visitatori.

Partecipa alla Sagra delle Sagre 2025 a Sant’Angelo dei Lombardi!

Quando : Da venerdì 14 a domenica 16 novembre 2025.

: Da venerdì 14 a domenica 16 novembre 2025. Dove : Centro storico di Sant’Angelo dei Lombardi, Avellino.

: Centro storico di Sant’Angelo dei Lombardi, Avellino. Biglietti : Ingresso libero. Attività e degustazioni a pagamento.

: Ingresso libero. Attività e degustazioni a pagamento. Maggiori informazioni: pagina della Pro Loco “Alta Irpinia – Sant’Angelo dei Lombardi”

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.