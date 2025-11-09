Castagne, Novello e Pallagrello a Squille (CE): date, orari, menu e musica live 2025

Ph Facebook Associazione Silla

Nel borgo di Squille (Castel Campagnano, CE) arriva Castagne, Novello e Pallagrello: tre sere tra caldarroste, arrosticini, piatti tipici, musica live e dj set.

A Squille, un piccolo borgo vicino a Castel Campagnano, in provincia di Caserta, si terrà da venerdì 14 a domenica 16 novembre 2025, dalle 18, la bella Sagra di Castagne e Novello con anche tanto buon cibo della zona come gli arrosticini e i piatti tipici della tradizione accompagnati dagli ottimi vini della zona e dal buon novello.

La sagra si terrà per la sua seconda edizione e sarà sempre a cura dell’associazione Sille, che già organizza da anni con successo la sagra dell’asparago locale, ortaggio tipico delle campagne della zona, che è conosciuto dai buongustai ma anche in campo medico per le considerevoli proprietà benefiche.

La bella sagra di Castagne e Novello con i buoni prodotti dell’Alto Casertano

Per Castagne e Novello l’intero Centro Storico di questa splendida località immersa nel verde delle Colline Caiatine si trasformerà in un grande punto di ristoro. La festa si terrà per 3 giorni nella piazza e nel borgo di Squille con stand dove troveremo le Castagne e il Novello, insieme ai buoni piatti tipici della tradizione locale.

Non mancheranno a Squille, oltre alle Castagne e al Novello, gli Arrosticini e l’ottimo Vino Pallagrello e poi la Ciambotta, la Padellaccia, il caciocavallo impiccato e la Pizza fritta. Durante l’evento non mancherà la musica itinerante dal vivo ed anche gli ottimi prodotti del territorio e dell’Alto Casertano. La sagra si terrà dalle ore 18 e ci sarà anche musica live e dj set.

