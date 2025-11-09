La Reggia Incantata: Voci e Suoni di Partenope alla Reggia di Portici con un’esperienza immersiva

© serena spennato per NOMEA

La Reggia di Portici diventa teatro di un’esperienza immersiva tra musica, narrazione e suggestioni visive. Un percorso emozionale nei saloni del Piano Nobile

Sabato 15 novembre 2025, la bellissima Reggia di Portici apre le sue porte alla magia con il nuovo format Nomea: “La Reggia Incantata: Voci e Suoni di Partenope”, un evento esperienziale che intreccia musica, narrazione e suggestioni visive in un racconto unico.

Tra gli eleganti ambienti del Piano Nobile dell’ Herculanense Museum, il pubblico sarà guidato dalla voce narrante dell’attrice Annalucy Menafra, in un percorso intimo che risveglia la memoria e la poesia della Napoli più autentica.

Le esecuzioni dal vivo di Morena Chiara e Achille Campanile accompagneranno il viaggio con celebri brani della tradizione napoletana e composizioni originali, creando un dialogo continuo tra passato e presente. Voci, suoni e spazi si fonderanno in un’esperienza sensoriale di rara intensità, dove la musica diventa luce e la Reggia si trasforma in un luogo dell’anima.

Un viaggio emozionale tra arte, musica e memoria nella maestosa Reggia di Portici

“La Reggia Incantata: Voci e Suoni di Partenope” è un evento organizzato da NOMEA, brand presente in Italia e all’estero che condivide emozioni con esperienze non convenzionali, insignita del Premio Nativity in The World all’interno del 30° Concerto dell’Epifania 2025. L’evento è in collaborazione con MUSA Reggia di Portici 7

La Reggia Incantata: Voci e Suoni di Partenope: come partecipare

I Posti sono limitati. La prenotazione è obbligatoria tramite whatsapp: 375 613918

L’evento si terrà nella Reggia di Portici, al Piano Nobile

Data: 15 Novembre 2025

Prezzo 15 euro

15 euro Disponibili 3 Turni di accesso: Apertura: 17.00 – Inizio Evento: 17.30 – Fine Evento: 18.30 Apertura: 19.00 – Inizio Evento: 19.30 – Fine Evento: 20.30 Apertura: 21.00 – Inizio Evento:: 21.30 – Fine Evento: 22.30

Parcheggio gratuito negli spazi della Reggia

Maggiori informazioni Nomea Eventi

