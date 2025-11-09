Musica barocca nelle chiese di Napoli: calendario completo del Napoli Musica Sacra Festival 2025

Ph Facebook Napoli Musica Sacra Festival -

Otto concerti ad ingresso libero in alcune delle più belle chiese cittadine nel segno del barocco. Il Napoli Musica Sacra Festival 2025 organizzato dall’Associazione Discantus ritorna in città e inizia con un omaggio a Roberto De Simone musicologo, compositore e regista teatrale scomparso lo scorso aprile

Anche quest’anno il festival presenta un programma prezioso e originale, un bellissimo viaggio sonoro che affonda le sue radici nella tradizione della Scuola Musicale Napoletana.

In alcune delle chiese più belle di Napoli riecheggeranno le note dei grandi maestri che hanno reso immortale la musica sacra partenopea, da Alessandro Scarlatti a Leonardo Leo con l’obiettivo di offrire ai cittadini e visitatori un’ulteriore occasione per scoprire la bellezza di Napoli attraverso la musica.

Programma della IV Edizione Napoli Musica Sacra Festival

MARTEDI’ 4 NOVEMBRE SALA SCARLATTI ore 17,00 PROLOGO AL FESTIVAL OMAGGIO A ROBERTO DE SIMONE in collaborazione con Associazione Scarlatti.

in collaborazione con Associazione Scarlatti. VENERDI 14 NOVEMBRE CHIESA DI SAN GREGORIO ARMENO ore 19,00 ODHECATON – PAOLO DA COL L’Ensemble Odhecaton diretti da Paolo Da Col, propone un programma che disegna un legame ideale tra Giovanni Pierluigi da Palestrina e Alessandro Scarlatti dei quali si celebrano gli anniversari nel 2025. Di Alessandro Scarlatti ascolteremo la Messa breve alla Palestrina nello stile “a cappella” ispirata al suo modello, inframmezzata come da tradizione da mottetti di Palestrina .

Tutti i concerti sono ad ingresso libero e non occorre prenotazione

Maggiori Informazioni – Napoli Musica Sacra Festival

