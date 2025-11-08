Ragù Day Napoli 2025: evento gratuito ai Quartieri Spagnoli con Casa Surace

Una giornata speciale a Napoli, ai Quartieri Spagnoli, una vera e propria festa popolare dedicata alla convivialità, alla cultura e alla memoria. La Giornata del Ragù Napoletano si svolgerà a Napoli presso La Santissima – Ex Ospedale Militare ad ingresso libero con prenotazione consigliata

Domenica 9 novembre 2025 a Napoli si svolgerà il RAGÙ DAY un evento ideato dalla Regione Campania, attraverso Scabec, insieme a Casa Surace per celebrare e tramandare la tradizione del ragù come simbolo di identità, affetto e appartenenza. Una vera e propria festa popolare dedicata alla convivialità, alla cultura e alla memoria.

La Giornata Regionale del Ragù Napoletano si svolgerà a Napoli, domenica 9 novembre presso La Santissima – Ex Ospedale Militare, dalle ore 11:00 alle 17:00, e sarà un evento collettivo aperto a tutti. L’ingresso è gratuito (con prenotazione online consigliata), e ai visitatori saranno offerti assaggi di prodotti campani. Si potrà anche acquistare un menù a tema ragù con piatti della tradizione: gnocchi al ragù, polpette, parmigiana di melanzane, ruospi fritti e cavati.

Una giornata piena di eventi per il Ragù Day ai Quartieri Spagnoli

Al Ragù Day non mancherà il Food Truck di Trattoria Nennella con l’energia della cucina popolare napoletana

Sul palco si alterneranno i protagonisti di Casa Surace, Antonella Morea, Riccardo Betteghella, Daniele Pugliese e Alessandro Freschi, in uno show tra comicità, musica popolare e riflessione.

Ospiti speciali saranno il giornalista e antropologo Marino Niola e il cantautore napoletano Gabriele Esposito, "il cugino che ogni tanto prende la chitarra".

Non mancheranno lo "Stand delle Nonne", lo Stand del Malocchio e lo Stand dei Tarocchi.

PROGRAMMA – RAGÙ DAY – Giornata Regionale del Ragù Campano

9 novembre 2025 – LA SANTISSIMA (Ex-ospedale militare), Quartieri Spagnoli – Napoli

Ore 12.00 | Processione del Pentolone del Ragù e inaugurazione – Sfilata simbolica con il pentolone; inaugurazione ufficiale con autorità, taglio del nastro e apertura stand gastronomici.

Ore 12.15 | Saluti iniziali – Casa Surace – Presentazione e introduzione della giornata sul palco a cura di Casa Surace, con l’intervento del giornalista e antropologo Marino Niola.

Ore 12:45 – fine evento | Workshop “Come si fa la passata di pomodoro” – Laboratorio dimostrativo continuo durante tutta la giornata: dal pomodoro al boccaccio.

Ore 13:15 – 13.45 | Workshop “Come si fa la pasta fatta in casa” – A cura delle nonne, dimostrazione dal vivo.

Ore 14.00 – 14.30 | Gara di barzellette – Sul palco – partecipazione libera e momenti comici.

Ore 14:30 – 15.00 | Esibizione di Gabriele Esposito – Prima parte dello show – durata circa 30 minuti.

Ore 15.00 – 15-30 | Intervento Culturale: racconto sul ragù

Ore 15:30 – 15.45 | Medley di canzoni napoletane – A cura di Totino Melillo – momento musicale.

Ore 16.00 – 16.20 | Secondo intervento di Gabriele Esposito – Continuazione dello spettacolo.

Ore 16:30 – 16.45 | Intervento di Antonella Morea – Recitato dal vivo sul palco – chiusura artistica.

Ore 17.00 – 17.15 | Secondo medley canzoni e saluti finali – Casa Surace, Totino Melillo, Gabriele Esposito e tutti I partner sul palco per I saluti finali

Gli stand food saranno aperti dalle 12.00 fino alle 16.00

il Menù della giornata è questo:

Pasta al ragù (Trattoria Nennella). 7 €

Polpette al sugo (trattoria Nennella) 7 €

Ruospi Fritti (nonne di paese) 4 €

Cavati dolci e salati (nonne di paese) 4 €

Pasta al forno Senza Glutine 8 €

Polpette al sugo Senza Glutine 8 €

Amaro Escilo 2 €

Gli stand “occhiatura”, “tarocchi” e “passata di pomodoro” fino a fine evento

