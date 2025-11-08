Cadeaux al Castello 2025: i mercatini di Natale di Limatola tornano tra luci e artigiani

Si avvicina il Natale e nello straordinario castello di Limatola, in provincia di Benevento, ripartono le bellissime atmosfere natalizie. Uno splendido castello impreziosito da uno scenario di festa che lo avvolgerà completamente. Un evento imperdibile che si ripete con successo da anni. Da non perdere

Nei weekend di Novembre, dal 7 al 9, dal 14 al 16, dal 21 al 23 novembre e poi ininterrottamente dal 28 Novembre al 14 Dicembre 2025 ritornano i mercatini natalizi e le visite nello straordinario Castello di Limatola con la 16 edizione “Cadeaux al Castello” 2025. Una bella festa “Cadeaux al Castello” che non propone un semplice mercatino ma un grande evento natalizio con visite guidate, spettacoli itineranti e tanto altro all’interno del Castello medioevale di Limatola, in provincia di Benevento ma vicinissimo al Volturno e alla provincia di Caserta.

Un evento da non perdere che riscuote da anni sempre un grande successo e che ci permette di scoprire la zona e questo splendido castello, che sarà impreziosito da un fantastico scenario natalizio che lo avvolgerà completamente.

Cadeaux al Castello trasforma il piccolo borgo sannita di Limatola

Limatola è un piccolo borgo sannita che si animerà e trasformerà completamente con “Cadeaux al Castello” che aprirà il “ponte levatoio” fino al 14 dicembre 2025 e che, ogni anno, presenta sempre tante novità ed emozioni per grandi e piccini.

“Cadeaux al Castello” è un’esperienza completa che ci permette di vivere totalmente il castello normanno con dei particolari mercatini che presentano raffinati prodotti artigianali, oggetti ed allestimenti natalizi oltre a una proposta alimentare varia e tipica. Non mancheranno anche eventi e avvenimenti con tanti artisti e momenti di spettacolo itineranti all’interno del castello.

Cadeaux al Castello un’atmosfera magica per grandi e piccoli

Anche quest’anno ci saranno circa 80 espositori che proporranno, negli spazi interni ed esterni del Castello, tantissimi prodotti di eccellenza di artigianato, antiquariato, ceramiche e gastronomia. Per i bambini nella Grande Baita di Babbo Natale ci sarà anche la possibilità di scattare gratuitamente una foto ricordo con Santa Claus.

Per l’edizione 2025, il tema scelto è “Cirque de Noël”, un omaggio al mondo del circo e alla sua meraviglia senza tempo. Il Castello e il borgo che lo circonda si vestiranno in stile circense, accogliendo giocolieri, acrobati, illusionisti e artisti di strada che si alterneranno in un fitto calendario di spettacoli. Il tutto senza perdere l’anima natalizia che, da sempre, caratterizza Cadeaux al Castello: luci, profumi, artigianato e sapori tradizionali che fanno da cornice a un’esperienza pensata per grandi e piccini

Cadeaux al Castello 2025: Prezzi e orari

Date e Orari 2025

Il Castello medievale di Limatola aprirà le porte di Natale nei weekend di novembre, dal 7 al 9, dal 14 al 16, dal 21 al 23 novembre e poi, ininterrottamente, dal 28 novembre al 14 dicembre 2025

Inaugurazione ufficiale sabato 8 novembre.

Dal lunedì al giovedì l’apertura è dalle 10 alle 22.

Nei weekend, da venerdì a domenica si continua fino alle 23.30.

Biglietto di Ingresso ai Mercatini di Natale

Dal lunedì al giovedì il costo del biglietto è di 7 euro per gli adulti, 5 euro per i bambini;

il venerdì 10 euro per gli adulti, 5 euro per i bambini.

Il sabato, la domenica e lunedì 8 dicembre, il costo è 10 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini per la visita al mattino; 15 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini per la visita dal pomeriggio. L’ingresso è gratuito per i bambini fino a tre anni.

Nel biglietto di ingresso è incluso un bicchiere di vin brulè o succo di frutta

Biglietti sono acquistabili sul sito ufficiale dell’evento, cadeauxalcastello.it.

Dal lunedì al venerdì è possibile acquistarli anche in sede, il giorno stesso della visita.

Maggiori informazioni – Cadeaux al Castello

