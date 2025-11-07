Novello in Festa Castelvenere 2025: vino novello, Grottone e cantine aperte

PH Facebook Pro Loco Castelvenere

Ritorna, la grande festa del vino Novello a Castelvenere nel beneventano, il comune più “vitato” del Sud Italia dove si potrà degustare l’ottimo vino novello, le caldarroste e il Grottone, il formaggio tipico della zona stagionato nelle grotte tufacee, caratteristiche di Castelvenere

Si terranno sabato 8 e domenica 9 novembre 2025, in Piazza San Barbato a Castelvenere, nel Beneventano, le due belle giornate di festa dedicate al buon vino novello della zona. Sabato la festa parte dalle ore 18.00, domenica si inizia invece alle 10.

Novello in Festa è un evento organizzato da anni dalla Pro Loco di Castelvenere con l’Amministrazione comunale e si svolgerà a Piazza San Barbato a ridosso del suggestivo borgo medievale di Castelvenere dove, per l’occasione, verranno riaperte le caratteristiche cantine tufacee. Una gran bella festa dove si troverà tanto buon vino Novello, e poi ottime caldarroste, tipicità locali e tanta musica.

Tante specialità dell’enogastronomia locale e una straordinaria cittadina da visitare

Due giornate dedicate al vino novello, alle castagne, al grottone ed ai sapori della tradizione a Castelvenere. E, anche quest’anno, sarà disponibile anche l’abbinamento con il Grottone, formaggio a pasta filata semidura dall’inconfondibile profumo di nocciole tostate e dal sapore dolce stagionato nelle grotte tufacee.

E non mancheranno anche altre Tipicità locali, Artigiani, Musica, Stand gastronomici, mercatini, spettacoli e visite guidate alla cantine tufacee: un weekend da vivere tra gusto, cultura e divertimento a Castelvenere!

Novello in Festa sarà anche quest’anno una bella occasione per conoscere la zona di Castelvenere, area della Campania dedicata al buon vino, con una collocazione geografica ottima in cui il clima e la fertilità del terreno delle sue colline contribuiscono a farne un importante centro agricolo per la viticoltura.

Castelvenere zona vitivinicola per eccellenza

Castelvenere è una zona vitivinicola per eccellenza: troviamo infatti tanti ottimi vini a denominazione come “Sannio” e “Falanghina del Sannio” con centinaia di aziende agricole e una superficie dedicata alla vite che copre circa il 60% del territorio comunale. Castelvenere è con questi numeri il Comune con più superfici dedicate a viti della Campania e del Sud.

In Piazza San Barbato a Castelvenere, tanti produttori che porteranno il loro ottimo Novello tratto dalle tante uve disponibili della zona. Tra queste le rosse di Aglianico, Barbera del Sannio, Sangiovese, Sciascinoso e Piedirosso e poi le tante ottime bianche del Falanghina, Coda di Volpe, Grieco di Castelvenere, Malvasia di Candia, Fiano, Greco e Agostinella.

Novello in Festa a Castelvenere (BN)

