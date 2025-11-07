Lina e le altre al Teatro Sannazaro: Lina Sastri con 12 musiciste, date e biglietti

Uno spettacolo tutto al femminile con la grande Lina Sastri, che salirà sul palco del Teatro di via Chiaia assieme ad una straordinaria orchestra di 12 musiciste diretta da Elisabetta Serio. Uno spettacolo molto bello che celebra la forza e la musica delle donne

Da venerdì 7 a domenica 9 novembre 2025 al Teatro Sannazaro di Napoli ci sarà il debutto di “Lina e le altre”, un bellissimo spettacolo musicale con Lina Sastri, che sarà sul palco del teatro di Chiaia assieme ad una straordinaria orchestra di 12 musiciste donne.

L’orchestra sarà diretta dalla brava Elisabetta Serio, pianista, compositrice italiana nota per le sue composizioni originali che ha collaborato con artisti di fama internazionale come Pino Daniele, Sarah Jane Morris, Mario Biondi. Pino Daniele, Elisabetta Serio ha curato la direzione musicale assieme a Ciro Cascino. “Lina e le altre” è un grande spettacolo tutto al femminile che è stato scritto e diretto dalla stessa Lina Sastri, e che unisce musica, poesia e teatro in un evento appassionato e da non perdere.

️ Biglietti “Lina e le altre” – Teatro Sannazaro (Napoli) Date: 7–9 novembre 2025 • Luogo: Via Chiaia, Napoli

Protagonisti: Lina Sastri con 12 musiciste dirette da Elisabetta Serio. Posti limitati: consigliato l’acquisto anticipato

Le donne protagoniste assolute di Lina e le altre

Le donne sono le protagoniste assolute di “Lina e le altre” e Lina Sastri è l’anima e il centro dello spettacolo: le donne sono una forza della natura, di vita ed energia e Lina Sastri con la sua voce, la sua presenza e la sua grande interpretazione ci regala uno spettacolo superbo e pieno di vitalità.

Un bell’evento musicale dalle sane radici e tradizioni napoletana ma che diventerà uno spettacolo di grande livello, che emoziona e commuove, e che celebra la bellezza e la ricchezza della cultura di Napoli.

