Creattiva Napoli 2025: alla Mostra d’Oltremare la Fiera delle Arti Manuali

Ritorna a Napoli, nella Mostra d’Oltremare, Creattiva la più grande fiera del Sud Italia dedicata alle arti manuali. Un vero punto di riferimento per le arti creative nel Meridione

Si terrà a Napoli, da venerdì 7 a domenica 9 novembre 2025, Creattiva, la grande Fiera Nazionale delle Arti Manuali che sarà ospitata nella Mostra d’Oltremare (padiglioni 5 e 6): una grande festa della creatività, dell’artigianato e dell’innovazione da non perdere . Napoli Creattiva è la più grande fiera del Sud Italia dedicata alle arti manuali, ed è un grande evento che si ripete in città da anni con grande successo: una fiera che è diventata un punto di riferimento per le arti creative manuali nel Meridione.

A Creattiva, la Fiera Nazionale delle Arti Manuali, ci saranno centinaia di aziende espositrici che presenteranno le ultimissime novità del mercato ed esporranno i loro manufatti di bigiotteria, carta, ceramica, colori e tempere, cucito creativo, decorazione, découpage, minuteria metallica, pittura, tessuti, lavorazione del legno e vetro e tanto altro. Napoli Creattiva per tre giorni accoglierà più di 90 imprese provenienti da 12 regioni italiane e 3 Paesi stranieri (Polonia, Spagna ed Ecuador) su un grande spazio di seimila metri quadrati di area espositiva e sarà aperta dalle 10 alle 19 (domenica alle 18,00).

A Napoli la fiera delle arti creative con tanti corsi e dimostrazioni

Ed anche quest’anno non mancheranno, come ogni anno, tantissimi corsi e dimostrazioni per questo grande evento sulle Arti Manuali.

Gli ospiti potranno anche partecipare alle centinaia di corsi, dimostrazioni e laboratori organizzati da espositori, associazioni e artigiani. Dalla bigiotteria alle perline, dalle ceramiche al découpage, dai lavori d’ago al patchwork e quilting, dalle paste modellabili all’oggettistica country, passando per le decorazioni, la didattica finalizzata alla manipolazione dei materiali, il feltro e la ricchissima gamma di filati, lane e tessuti, la lavorazione del legno, le macchine per cucire, le miniature, i saponi di ogni genere e…. molto altro ancora.

Scopri i corsi e gli spazi creativi

Orari e informazioni utili

Venerdì 7 e sabato 8 novembre: 10.00 – 19.00 Domenica 9 novembre: 10.00 – 18.00

Biglietti disponibili: GIORNALIERO OPEN – 10 euro – ingresso tra le ore 10 alle ore 19 HAPPY TICKET – 4 euro – ingresso dalle ore 16:30 di venerdì e sabato HAPPY SUNDAY – ingresso gratuito dalle 17:00 di domenica 9 Novembre



