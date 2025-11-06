4 visite guidate a Napoli nel weekend dal 6 al 9 novembre 2025

Anche nel prossimo fine settimana tante visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con eventi interessanti, per scoprire, assieme ad esperti e guide, i luoghi più belli della nostra terra

Anche per questo weekend dal 6 al 9 novembre 2025 ci saranno delle interessanti visite guidate nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni. Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra. Chiedete sempre maggiori informazioni e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto.

Visite ogni giorno allo straordinario Decumano Sotterraneo a 35 metri sotto il Centro Antico di Napoli

Mentre novembre regala a Napoli temperature ancora miti, quelle che invitano a passeggiare tra i vicoli senza fretta. sotto il brulichio del centro storico si cela un mondo parallelo fatto di cisterne greco-romane, rifugi antiaerei e memorie stratificate. Il percorso sotterraneo della Basilica della Pietrasanta, oggi LAPIS Museum. Un’occasione per chi, in questo autunno partenopeo, può godersi il sole ancora caldo di mezzogiorno e immergersi negli ipogei, dove la storia si fa palpabile. Qui si trova il Museo dell’Acqua, dove le cisterne che si aprono sotto i piedi dei visitatori testimoniano una maestria tecnica sorprendente: raccogliere, conservare e distribuire l’acqua con un’efficienza che farebbe invidia a molte città moderne. Un gioco di luci sapientemente calibrato esalta la potenza architettonica di questi spazi scavati nel tufo, dove ogni nicchia diventa palcoscenico. Dopo la suggestiva Sala della Luna – eco delle origini pagane del sito – il percorso conduce al Decumano Sommerso, cuore pulsante della memoria cittadina. Qui la storia si fa drammaticamente recente: durante la Seconda Guerra Mondiale, questi tunnel accolsero migliaia di napoletani in fuga dai bombardamenti alleati. Nella Sala dei Racconti, proiezioni olografiche restituiscono voce ai sopravvissuti. I loro volti riaffiorano dalle penombre, raccontando notti interminabili tra sirene d’allarme e improvvisati tentativi di normalità. Più avanti, nella Sala dei Bombardamenti, installazioni multimediali ricreano l’oppressione di una città sotto il fuoco, concludendo con un messaggio di pace che risuona con inquietante attualità. Da metà novembre, l’area archeologica del Complesso ospita un’inedita mostra immersiva, il Presepe Cortese – L’eredità di Carlo III, dedicata al Presepe Napoletano settecentesco. I visitatori verranno catapultati nella Notte di Natale alla Corte di Carlo III di Borbone, quando Napoli viveva il suo momento di massimo splendore come capitale di un regno indipendente e tappa obbligata del Grand Tour. Tra le opere esposte, un delicato Gesù bambino realizzato da Giuseppe Sanmartino, autore del Cristo velato. L’esposizione intende far scoprire non solo la maestria artigianale, ma anche il complesso universo simbolico di un’arte che ha reso Napoli celebre ovunque. Un viaggio nel viaggio, insomma, che aggiunge un ulteriore tassello alla narrazione stratificata del LAPIS Museum. Il Complesso apre tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00. Le visite guidate al percorso sotterraneo partono sei volte al giorno nei giorni feriali (10:30, 12:30, 13:30, 15:30, 16:30, 18:30) e cinque nel weekend (10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30). La prenotazione è raccomandata, specialmente nei periodi di maggiore affluenza. Si può chiamare lo 08119230565 (lun-ven, 10:00-14:00, con WhatsApp sempre disponibile), scrivere a info@lapismuseum.com o acquistare direttamente sul sito www.lapismuseum.com senza costi di prevendita. Maggiori Informazioni Sito Ufficiale per visite guidate, prenotazioni e acquisto ticket – Organizzazione – Lapis Museum [contenuto sponsorizzato #adv]

Sabato 8 novembre – Giro giro Napoli: Visite Guidate Gratuite per Bambini nei Monumenti di Napoli

Continua Giro giro Napoli 2025 fino al 27 dicembre 2025 e, ogni sabato, propone quattro siti d’arte e cultura che accoglieranno visite guidate e laboratori interattivi gratuite, offrendo ai piccoli ospiti un’esperienza coinvolgente alla scoperta di tesori nascosti, storie affascinanti e leggende partenopee. Per il prossimo weekend visite il giorno 8 novembre a Castel S. Elmo e Museo del ‘900 – Società dei Naturalisti in Napoli – Istituto Italiano per gli Studi Filosofici – Certosa e Museo di S. Martino – Ore 11.00, con performance teatralizzata alle ore 12.00 – Per le visite guidate tutte le informazioni sul sito ufficiale e sul link che troverete sul post . Giro Giro Napoli 2025: visite guidate gratuite

Sabato 8 e domenica 9 novembre – Lux in Fundo, tour tra le bellezze artistiche e i tesori da scoprire della Sanità

LUX in Fundo è un nuovo itinerario guidato tra le bellezze artistiche e i tesori ancora da scoprire del Rione Sanità. Un vero e proprio faro di speranza che, attraverso l’arte del passato e quella del presente, illumina i vicoli più nascosti dello storico quartiere. Un’esperienza coinvolgente che mostra attraverso nuovi luoghi e nuove storie come l’arte può essere uno strumento capace di generare cambiamento e innovazione. Una chiesa blu ridipinta con venti tonalità di azzurro, una cappella barocca e un blocco di marmo che prende forma dando vita ai sogni dello scultore Jago, sono solo alcune delle meraviglie che visiterai partecipando al tour. Le Tappe del tour Lux in Fundo sono: Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi – Jago Museum – Borgo dei Vergini – Palazzo dello Spagnuolo – Chiesa dei Cristallini – Basilica di San Severo fuori le mura – Figlio Velato di Jago – Cappella dei Bianchi – Piazza Sanità – Murales “Luce” Il tour è in programma ogni sabato pomeriggio. Costo a partire da 19 euro Per la visita guidata tutte le informazioni sul sito ufficiale – Organizzazione Catacombe di Napoli.

Aperta tutti i giorni – La Chiesa di Santa Luciella ai librai quella del teschio con le orecchie

Santa Luciella è una piccola chiesa nel cuore del centro antico di Napoli, situata nel vicolo di Santa Luciella che collega San Biagio dei Librai a San Gregorio Armeno. La chiesa fu fondata poco prima del 1327 da Bartolomeo di Capua, giureconsulto e consigliere politico di Carlo II d’Angiò e di Roberto I nonché committente di alcuni importanti portali gotici per S. Lorenzo Maggiore e S. Domenico Maggiore e fondatore nel 1314 della chiesa di San Maria di Montevergine. Presa poi in custodia dai pipernieri, antichi artisti che scolpivano le pietre dure con scalpello e martello, e temendo che le schegge, schizzando dalla pietra, potessero conficcarsi negli occhi, iniziarono a venerare Santa Lucia, la protettrice della vista, decidendo, dunque, di dedicarle questo luogo. Nel 18°sec fu oggetto di un sostanziale rimaneggiamento e nel 1748 divenne sede dell’Arciconfraternita dell’Immacolata Concezione SS. Gioacchino e Carlo Borromeo. Nei sotterranei della Chiesa é conservato il famoso teschio con le orecchie, simbolo del culto delle anime del purgatorio a Napoli. Santa Luciella, abbandonata da più di 30 anni, è stata riaperta grazie alla tenacia ed al lavoro dell’Associazione Respiriamo Arte nel 2019. Prezzi a partire da 8 euro. Per la visita guidata tutte le informazioni sul sito ufficiale – Organizzazione Respiriamo l’Arte

Vi ricordiamo che in questo periodo ci sono tante altre visite guidate da non perdere in città:

