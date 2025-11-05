Sagre e Feste in Campania nel weekend dal 6 al 9 novembre 2025

Ph Facebook Festa Castagna di Montella IGP

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari luoghi e paesi della Campania. E, in questo periodo anche una speciale sezione dedicata ad Halloween

Sagre e feste in Campania dal 6 al 9 novembre 2025 in tanti luoghi della nostra regione per stare insieme ed assaporare i prodotti della nostra terra. Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra. E, in questo periodo anche una speciale sezione dedicata ad Halloween

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi in anticipo, consultando. Buon fine settimana a tutti.

Sagra della Castagna di Montella Igp: sei giornate di festa a Montella

Anche nel weekend dal 7 al 9 novembre 2025 a Montella in provincia di Avellino si terrà la 41 esima edizione della Festa Castagna di Montella Igp. Sei grandi giornate, su due weekend, da non perdere tutte dedicate alla ‘regina d’autunno’ e ai prodotti gastronomici della tradizione locale con oltre 100 stands, showcooking, spettacoli, esibizioni e musica.Una grande festa per promuove la Castagna di Montella Igp che inizierà dalle 10.00 di mattina e continuerà fino a tarda sera, con un cartellone intenso e strutturato che animerà le strade del borgo con profumi, sapori e colori d’Irpinia. Sagra della Castagna di Montella Igp

Sagra del Cicatiello a San Martino Valle Caudina in Irpinia

Si svolgerà nei giorni 8,9 e poi il giorno 11 novembre 2025 a San Martino Valle Caudina in provincia di Avellino la “Sagra del Cicatiello”. Nella Valle Caudina, e in particolare a San Martino Valle Caudina quella del “cicatiello” è una festa che si svolge da molto tempo e che rievoca le tradizioni gastronomiche locali legate al culto religioso per San Martino. Infatti da anni, nel giorno di San Martino, la parrocchia omonima si dedica alla produzione del Cicatiello, la buona di pasta corta lavorata a mano ricavata da un impasto di farina e acqua, che viene accompagnata dal classico sugo di ragù con carne di maiale. Sono le donne del paese a preparare a mano i cicatielli, in occasione del giorno 11 novembre in cui si celebra il Santo Patrono. Sagra del Cicatiello a San Martino Valle Caudina

Il Festival di San Martino “Musica, Zeppole e Vino” a San Marco di Castellabate

Il 7,8 e 9 Novembre 2025 a San Marco di Castellabate, al Rione Rocchetta, il Festival di San Martino “Musica, Zeppole e Vino”. Una bella festa-sagra ed un momento per festeggiare tutti assieme il periodo autunnale nel rione “Rocchetta” e in tutti suoi vicoli che verranno addobbati per l’occasione. La festa è organizzata dall’Associazione Vivi San Marco che, in tutti i caratteristici vicoli del Rione, proporrà attività diverse in ricordo delle vecchie tradizioni familiari, come l’antica sartoria, la lavanderia e così via che troverete sulla mappa seguente. Non mancheranno anche riferimenti alla festività di San Martino con varie proposte per assaggiare le classiche Zeppole e il buon Vino. Il Festival di San Martino a San Marco di Castellabate

Torna San Martino Castagne e Vino, la bella festa a Giffoni Sei Casali

Da venerdì 7 a domenica 9 novembre 2025 a Capitignano, un borgo di Giffoni Sei Casali in provincia di Salerno, si terrà la VII edizione di San Martino Castagne e Vino una grande festa con buon cibo, vino novello e poi mostre, tanta musica e celebrazioni religiose. Una bella occasione per celebrare i sapori autentici del territorio, tra profumo di castagne, buon vino e tanta allegria. Nel Borgo di Capitignano si ripete questa festa molto sentita, organizzata dalla Associazione San Martino Vescovo, che è oramai diventata un appuntamento molto atteso con tante specialità locali e l’artigianato della zona. Per la festa di “San Martino Castagne e Vino”, tutto borgo di Capitignano aprirà le sue porte all’ospitalità e metterà in campo piatti e prodotti tipici, e poi spettacoli, musica e visite guidate per un weekend da non perdere adatto a tutta la famiglia. San Martino Castagne e Vino a Giffoni Sei Casali

Irpinia Express a novembre. Viaggi in treno storico tra i borghi dell’Irpinia

Proseguono anche per il mese novembre viaggi in treno storico dell’Irpinia Express, il treno del paesaggio, con degli itinerari turistici alla scoperta delle bellezze, della cultura, dei sapori e delle tradizioni dell’Irpinia. 5 itinerari da non perdere nei Weekend Irpinia Express

Campania da Scoprire: lo straordinario borgo di Valogno, il paese dei murales

C’è un piccolo borgo in Campania vicino a Roccamonfina da visitare assolutamente: è Valogno, situato nel comune di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, che si trova nell’area protetta del Parco regionale di Roccamonfina – Foce Garigliano. Valogno è un piccolo borgo dove si può camminare solo a piedi ed è abitato, sembra, da meno di 100 persone: a Valogno la macchina si lascia fuori il borgo, per camminare poi per le strette strade del paesino. Le vie del borgo di Valogno, oramai colorato da vivaci murales e installazioni artistiche tutte da scoprire, strada per strada. Valogno, il paese dei murales

Campania da Scoprire: il ponte tibetano di Laviano. Un’emozione straordinaria a pochi euro

A 1 ora e 40 da Napoli nella provincia di Salerno, a Laviano, esiste un posto stupendo ed unico da conoscere assolutamente: un ponte tibetano che è diventato negli anni un luogo di richiamo. Una bellezza dell’alta valle del Sele da vedere assolutamente assieme ai luoghi splendidi delle vicinanze come l’antico Castello e poi i tanti sentieri e i buoni sapori proposti dai locali della zona il ponte tibetano di Laviano

La “Mostra mercato dell’antiquariato” a Napoli all’Ippodromo di Agnano

Ogni domenica mattina si tiene a Napoli una interessante Mostra mercato dell’Antiquariato negli ampi spazi all’interno e ai lati dell’Ippodromo di Agnano. Un appuntamento domenicale, pressochè fisso, organizzato dall’Associazione Il Mercante in Fiera nata da quella che era la Fiera Antiquaria Napoletana che si svolgeva per anni fra la Villa Comunale e Via Caracciolo, sul lungomare di Napoli. La domenica mattina, dalle ore 07:00 alle ore 14:00, tutti i collezionisti, gli artigiani, gli amanti del genere e gli espositori di merce propria più in generale, potranno trovare oggetti antichi e dal fascino particolare ma anche esibire prodotti vintage, antiquariato e modernariato.. “Mostra mercato dell’antiquariato”

MercAntico: la caratteristica Fiera dell’Antiquariato nel borgo di San Lorenzello

Ogni seconda e ultima domenica di ogni mese il caratteristico centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, ospiterà la tradizionale Fiera di “MercAntico” il grande evento di antiquariato e modernariato ma dove troverete anche prodotti tipici locali e dell’artigianato: un bell’evento che si tiene nel piccolo borgo fin dal 1991. Presenti circa 50 espositori tra le antiche botteghe di San Lorenzello MercAntico a San Lorenzello

Tanti ristoranti stellati della Campania nella Guida Michelin 2025: è la seconda in Italia

La Guida Michelin 2025 premia la Campania con tanti ristoranti stellati facendola salire al secondo posto in Italia tra le regioni con più ristoranti stellati. E lo fa in un momento importante per la Guida che quest’anno arriva al traguardo importante delle 70 edizioni. Tutti i ristoranti della Campania da 1 a 3 stelle. I ristoranti stellati della Campania nella Guida Michelin

50 Top Pizza Italia: tanti locali della Campania nella classifica delle migliori pizzerie in Italia

La classifica online di 50 Top Pizza Italia, la prestigiosa guida online che ci segnala le migliori pizzerie in Italia e nel mondo, giudicate da circa mille ispettori in tutti i continenti. Tante pizzerie di Napoli in lista

Le Migliori Trattorie in Campania Secondo 50 Top Italy 2025

Il fascino della cucina campana si riconferma anche quest’anno, con ben cinque ristoranti della regione che si sono distinti nella prestigiosa guida 50 Top Italy 2025, un vero e proprio punto di riferimento per chi ama la gastronomia italiana. Migliori Trattorie in Campania

