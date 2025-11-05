Peppe Barra con “Buonasera a tutti” apre la stagione del Teatro Cilea del Vomero

Immagine creata con l'IA

Al Cilea del Vomero Barra sarà l’unico mattatore in scena proponendo una bellissima passeggiata in oltre 60 anni di carriera, tra teatro e canzone, toccando la musica barocca, la tradizione popolare, il mondo magico di Basile e tanto altro

Peppe Barra ritorna al Teatro Cilea del Vomero dal 6 al 9 novembre 2025 con uno straordinario ricordo sui suoi 60 anni di carriera. E il Teatro Cilea apre la Stagione 2025/26 nel solco della grande tradizione comica e teatrale partenopea, arricchita da linguaggi contemporanei e produzioni esclusive così come scelto dal suo direttore artistico che è il bravo Lello Arena.

Il debutto della Stagione 2025/26 con Peppe Barra in “Buonasera a tutti”

L’apertura della stagione del Teatro Cilea sarà affidata ad un grandissimo artista, un vero monumento del teatro e della musica napoletana: Peppe Barra. Barra sarà sulle scene del Cilea con “Buonasera a tutti”, accompagnato al pianoforte dal M° Luca Urciuolo per la regia di Francesco Esposito proponendo agli spettatori una straordinaria “passeggiata in oltre 60 anni di carriera, tra teatro e canzone”.

Uno spettacolo veramente speciale “Buonasera a tutti”, un momento di intimità tra artista e spettatori, che sarà in un continuo e coinvolgente dialogo con la platea. Un bellissimo viaggio nella vita dell’uomo e dell’artista: i ricordi di infanzia e adolescenza nella Procida e nella Napoli degli anni ’50, la memoria di giovanissimo attore con Zietta Liù, fino al successo della Nuova Compagnia di Canto Popolare fino agli anni di teatro insieme alla straordinaria madre e compagna di scena: l’indimenticabile Concetta Barra.

Uno spettacolo da non perdere che divertirà ed emozionerà il pubblico con follia e poesia, in un felice incontro fatto di gioia ed ironia.

Ricordiamo che il Teatro Cilea mette a disposizione del pubblico un parcheggio convenzionato adiacente al teatro. Per informazioni: 0817141801.

