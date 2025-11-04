San Martino Castagne e Vino 2025 a Giffoni Sei Casali: date, menu e programma della sagra

Profumo di castagne, calici di novello e piatti della tradizione picentina: dal 7 al 9 novembre 2025 Capitignano (Giffoni Sei Casali) ospita la VII edizione di “San Martino Castagne e Vino”, tra musica, riti, artigianato e visite guidate.
Da venerdì 7 a domenica 9 novembre 2025 a Capitignano, un borgo di Giffoni Sei Casali in provincia di Salerno, si terrà la VII edizione di San Martino Castagne e Vino una grande festa con buon cibo, vino novello e poi mostre, tanta musica e celebrazioni religiose. Una bella occasione per celebrare i sapori autentici del territorio, tra profumo di castagne, buon vino e tanta allegria.
Nel Borgo di Capitignano si ripete questa festa molto sentita, organizzata dalla Associazione San Martino Vescovo, che è oramai diventata un appuntamento molto atteso con tante specialità locali e l’artigianato della zona. Per la festa di “San Martino Castagne e Vino”, tutto borgo di Capitignano aprirà le sue porte all’ospitalità e metterà in campo piatti e prodotti tipici, e poi spettacoli, musica e visite guidate per un weekend da non perdere adatto a tutta la famiglia.
Una festa molto sentita con buon cibo e buon vino novello
San Martino è il Santo Patrono del borgo di Giffoni Sei Casali, e viene festeggiato ogni anno con tradizionali riti e festeggiamenti antichi. Per questi motivi nel 2011, l’Associazione San Martino Vescovo ha dato vita a questo appuntamento tra i Monti Picentini. Non mancherà anche quest’anno il concorso del Vino Novello locale per festeggiare tra castagne calde e bicchieri di buon vino.
Tanti gli appuntamenti previsti ci sarà anche:
- venerdì 7 novembre, alle ore 20, il 13° Concorso del vino novello.
- domenica 9 novembre, alle ore 8, si potrà aderire a San Martino in movimento per fare una lunga ed entusiasmante passeggiata in compagnia.
- Domenica 9 novembre alle ore 18:30 si terrà la rievocazione storica in costumi d’epoca con gli Archibugeri del SS. Sacramento di Cava de’Tirreni che si concluderà in Piazza Giovanni Paolo II.
- Domenica 9 novembre alle ore 20:30 la dodicesima edizione di San Martino chiuderà con l’estrazione dell’omonima Lotteria.
Ricco il menù previsto per la festa con tanto vino paesano e poi tante specialità:
- Tanti primi piatti tra cui gli ziti con braciola e i cavatelli con fagioli e castagne,
- Tanti secondi tra cui la sfrionzola (carne di maiale con patate e papaccelle), gli arrosticini, i panini con broccoli e salsicce, la milza, la cagliata ed il caciocavallo impiccato.
- E poi i dolci artigianali con nocciole e castagne, zeppole calde, caldarroste. Da non perdere due dolci della zona che saranno realizzati per la festa: le crespelle e i calzoncelli, qui realizzati con la Pera Pericina (salvata da Slow Food) nel ripieno.
San Martino Castagne e Vino 2025
- Quando: 7–9 novembre 2025
- Dove: Capitignano, Giffoni Sei Casali (SA) – Monti Picentini
- Organizzazione: Associazione San Martino Vescovo
- Ingresso: libero; consumazioni a pagamento
- Contatti: 333 6428118 – sanmartinoassociazione@gmail.com
- Social: Facebook San Martino Castagne e Vino
