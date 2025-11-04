San Martino Castagne e Vino 2025 a Giffoni Sei Casali: date, menu e programma della sagra

©Photo by Kelsey Knight on Unsplash

Profumo di castagne, calici di novello e piatti della tradizione picentina: dal 7 al 9 novembre 2025 Capitignano (Giffoni Sei Casali) ospita la VII edizione di “San Martino Castagne e Vino”, tra musica, riti, artigianato e visite guidate.

Da venerdì 7 a domenica 9 novembre 2025 a Capitignano, un borgo di Giffoni Sei Casali in provincia di Salerno, si terrà la VII edizione di San Martino Castagne e Vino una grande festa con buon cibo, vino novello e poi mostre, tanta musica e celebrazioni religiose. Una bella occasione per celebrare i sapori autentici del territorio, tra profumo di castagne, buon vino e tanta allegria.

Nel Borgo di Capitignano si ripete questa festa molto sentita, organizzata dalla Associazione San Martino Vescovo, che è oramai diventata un appuntamento molto atteso con tante specialità locali e l’artigianato della zona. Per la festa di “San Martino Castagne e Vino”, tutto borgo di Capitignano aprirà le sue porte all’ospitalità e metterà in campo piatti e prodotti tipici, e poi spettacoli, musica e visite guidate per un weekend da non perdere adatto a tutta la famiglia.

Una festa molto sentita con buon cibo e buon vino novello

San Martino è il Santo Patrono del borgo di Giffoni Sei Casali, e viene festeggiato ogni anno con tradizionali riti e festeggiamenti antichi. Per questi motivi nel 2011, l’Associazione San Martino Vescovo ha dato vita a questo appuntamento tra i Monti Picentini. Non mancherà anche quest’anno il concorso del Vino Novello locale per festeggiare tra castagne calde e bicchieri di buon vino.

Tanti gli appuntamenti previsti ci sarà anche:

venerdì 7 novembre, alle ore 20, il 13° Concorso del vino novello .

. domenica 9 novembre, alle ore 8, si potrà aderire a San Martino in movimento per fare una lunga ed entusiasmante passeggiata in compagnia.

per fare una lunga ed entusiasmante passeggiata in compagnia. Domenica 9 novembre alle ore 18:30 si terrà la rievocazione storica in costumi d’epoca con gli Archibugeri del SS. Sacramento di Cava de’Tirreni che si concluderà in Piazza Giovanni Paolo II.

del SS. Sacramento di Cava de’Tirreni che si concluderà in Piazza Giovanni Paolo II. Domenica 9 novembre alle ore 20:30 la dodicesima edizione di San Martino chiuderà con l’estrazione dell’omonima Lotteria.

Ricco il menù previsto per la festa con tanto vino paesano e poi tante specialità:

Tanti primi piatti tra cui gli ziti con braciola e i cavatelli con fagioli e castagne,

tra cui gli ziti con braciola e i cavatelli con fagioli e castagne, Tanti secondi tra cui la sfrionzola (carne di maiale con patate e papaccelle), gli arrosticini, i panini con broccoli e salsicce, la milza, la cagliata ed il caciocavallo impiccato.

tra cui la sfrionzola (carne di maiale con patate e papaccelle), gli arrosticini, i panini con broccoli e salsicce, la milza, la cagliata ed il caciocavallo impiccato. E poi i dolci artigianali con nocciole e castagne, zeppole calde, caldarroste. Da non perdere due dolci della zona che saranno realizzati per la festa: le crespelle e i calzoncelli, qui realizzati con la Pera Pericina (salvata da Slow Food) nel ripieno.

San Martino Castagne e Vino 2025

Quando : 7–9 novembre 2025

: 7–9 novembre 2025 Dove : Capitignano , Giffoni Sei Casali (SA) – Monti Picentini

: , Giffoni Sei Casali (SA) – Monti Picentini Organizzazione : Associazione San Martino Vescovo

: Associazione San Martino Vescovo Ingresso : libero; consumazioni a pagamento

: libero; Contatti : 333 6428118 – sanmartinoassociazione@gmail.com

: 333 6428118 – sanmartinoassociazione@gmail.com Social: Facebook San Martino Castagne e Vino

