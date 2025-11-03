Festival di San Martino a San Marco di Castellabate: musica, zeppole e vino (7–9 novembre)

Ph Facebook Vivi San Marco

Ritorna in Cilento una bella festa di 3 giorni che consente, da anni, di vivere San Marco di Castellabate in autunno ed apprezzare, anche nel periodo non balneare, le bellezze del Cilento e di questa bella cittadina

Ritorna nei giorni di Venerdì 7, Sabato 8 e Domenica 9 Novembre 2025 a San Marco di Castellabate, al Rione Rocchetta, il Festival di San Martino “Musica, Zeppole e Vino”.

Una bella festa-sagra ed un momento per festeggiare tutti assieme il periodo autunnale nel rione “Rocchetta” e in tutti suoi vicoli che verranno addobbati per l’occasione. La festa è organizzata dall’Associazione Vivi San Marco che, in tutti i caratteristici vicoli del Rione, proporrà attività diverse in ricordo delle vecchie tradizioni familiari, come l’antica sartoria, la lavanderia e così via che troverete sulla mappa seguente. Non mancheranno anche riferimenti alla festività di San Martino con varie proposte per assaggiare le classiche Zeppole e il buon Vino.

La festa si svolgerà di sera, a partire dalle 18 nei giorni di venerdì e sabato mentre, domenica 9 novembre si inizia già dall’ora di pranzo, con il turno aggiuntivo dalle 12 alle 16 per poi proseguire dalle 18 fino a notte.

Buon cibo cilentano ed anche buona musica a San Marco di Castellabate

Oltre alle Zeppole e al buon cibo cilentano, accompagnate dal Vino locale, durante le 3 serate non mancherà una vasta selezione musicale di vari generi che accontenterà tutti i partecipanti. In particolare:

venerdì 7 novembre ci sarànno alle 20,30 Carro Bestiame e alle 21,30 e “Ipork”

ci sarànno alle 20,30 Carro Bestiame e alle 21,30 e “Ipork” sabato 8 novembre alle 19 Assummasound, e poi Iovine, Andrea Tartaglia e Nicola Caso e di nuovo “Ipork

alle 19 Assummasound, e poi Caso e di nuovo “Ipork domenica 9 novembre, a pranzo dalle 12, Caffè d’autore e poi dalle 20,30 Domenico Monaco il cantastorie e poi Cecco Cipo

La festa per tre sere animerà di nuovo il Rione Rocchetta a San Marco di Castellabate che potremo così scoprire in un’insolita versione autunnale.

Maggiori informazioni – Festival di San Martino “Musica, Zeppole e Vino”

