I successi degli anni 70’ e 80’: un concerto straordinario a Napoli, nella Chiesa Anglicana

Un nuovo concerto da non perdere per la rassegna musicale di Nomea nella Chiesa Anglicana di Napoli: stavolta un appuntamento con la carismatica Giovanna Ferrara per ascoltare gli straordinari successi degli anni 70’ e 80’

Sabato 8 novembre 2025 alle 18.30 un nuovo e straordinario concerto nella Chiesa Anglicana di Napoli proposto da NOMEA con un evento unico e imperdibile dedicato ai grandi successi degli anni ’70 e ’80.

Dopo il successo del primo appuntamento, stavolta Nomea non propone un semplice concerto ma un viaggio emozionale tra le canzoni che hanno segnato un’epoca, reinterpretate con passione e originalità, capaci di toccare le corde più profonde di chi ascolta.

La serata si svolgerà sempre nella cornice straordinaria della Chiesa Anglicana, gioiello neogotico nel cuore della città, che con la sua atmosfera raccolta trasforma ogni nota in un’esperienza intensa e irripetibile.

I grandi successi degli anni ’70 e ’80 con Giovanna Ferrara

Sul palco, la carismatica Giovanna Ferrara, voce potente e magnetica, capace di coinvolgere il pubblico con emozioni autentiche. Ha esordito al Teatro Ariston di Sanremo nel programma ‘Ti lascio una canzone’ di Rai 1 e recentemente è stata protagonista con Fiorello al programma ‘E viva il videobox’ a Rai 2.

Ad accompagnarla, Fabio Ragucci alla tastiera, con sonorità raffinate che rendono il concerto un percorso sonoro avvolgente e suggestivo. L’esperienza sarà arricchita da un intervento visivo di video mapping sull’antica vetrata,pensato per esaltare l’atmosfera del luogo e creare una connessione armonica tra musica e spazi. Un appuntamento imperdibile per chi vuole vivere la musica in una dimensione nuova, intensa e autentica.

L’evento è ideato e prodotto da NOMEA, brand presente in Italia e all’estero che condivide emozioni con esperienze non convenzionali, insignita del Premio Nativity in The World all’interno del 30° Concerto dell’Epifania 2025.

I grandi successi degli anni ’70 e ’80 nella Chiesa Anglicana: prezzi, orari e date

Quando: Sabato 8 novembre 2025 – Orari: h. 17.45 apertura biglietteria – h. 18.30 inizio concerto

Dove: Chiesa Anglicana di Napoli, Via S. Pasquale 15B, Napoli (Parcheggi privati a pochi passi dalla chiesa. Facilmente raggiungibile dalla fermata Piazza Amedeo della Linea Metro 2. )

Prezzo biglietto: Ticket: 15€ adulti – gratuito per bambini fino a 5 anni

Contatti e informazioni: Prenotazione obbligatoria: tramite messaggio WhatsApp 3756139180

Prenotazione obbligatoria: tramite messaggio WhatsApp 3756139180 Maggiori informazioni– Evento ufficiale Nomea Eventi

