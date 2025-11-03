Festival dei cortometraggi a Napoli (3–9 nov): accordi @ DISACCORDI gratis a FOQUS

- Total0
22^ edizione per accordi @ DISACCORDI – il Festival internazionale del cortometraggio con ben 105 tra cortometraggi, documentari, film d’animazione e sperimentali, proposti da 22 nazioni. Proiezioni da Foqus ai Quartieri Spagnoli con ingresso gratuito e non mancheranno incontri con gli autori e gli attori delle opere presentate.
Dal 3 al 9 novembre 2025 a Napoli si terrà la ventiduesima edizione di accordi @ DISACCORDI – il Festival internazionale del cortometraggio, diretta artisticamente da Pietro Pizzimento e Fabio Gargano; Festival organizzato dall’associazione Movies Event, con il coordinamento di Giuseppe Collela. Il festival è ad ingresso gratuito e si terrà da FOQUS , Fondazione Quartieri Spagnoli in Via Portacarrese a Montecalvario, 69 a Napoli.
Previsti in programma ben 105 tra cortometraggi, documentari, film d’animazione e sperimentali, in rappresentanza di ventidue nazioni, con moltissime opere in assoluta anteprima europea e italiana sui quattromilasessantaquattro lavori pervenuti da 124 paesi a cui si affiancheranno incontri con gli autori e gli attori delle opere presentate.
Alle sezioni di sei concorsi consueti (internazionale, nazionale, Regione Campania, documentari, film brevi d’animazione e film a tematica ambientale) si affianca anche quest’anno, oltre alle sezioni dei “Cortissimi”, e quella fuori concorso dei film sperimentali.
Di seguito il programma delle proiezioni gratuite.
Accordi @ DISACCORDI – Festival internazionale del cortometraggio,
LUNEDI 3 NOVEMBRE ore 18.00 – 20.30
- POSTO SOTTO IL SOLE – Loc Sub Soare (Rumeno/Moldavia, 2024, 20′) di | di Vlad Bolgarin con | con Grigore Bechet, Samson Hatman. Produzione | Produttore : Volt Cinematography . Finalista: internazionale
- L’OSPITE – The guest ( Italia , 2025, 19’57”) di | di Alberto De Grandis con | con Angelo Maggi, Francesco Pannofino, Marco Residori, Elisa De Rossi. Produzione | Produttore : Nicola Piovesan. Finalista: Nazionale
- SU DI NOI (Italia, 2025, 16’07”) di | di Gennaro Parlato con | con Gennaro Maresca, Anita Zagaria, Vincenzo Giordano, Antonio Somma. Produzione | Produttore r : Andrea Bifulco, Andrea Frigenti, Samuel Campanella. Finalista: Campania
- THE WAY YOU LOOK TONIGHT ( Germania, 2025, 6’33”) di | b y Christoph Horch. Produzione | Producer : Thomas Meyer-Hermann. Finalista: Animazione
- CELLE – Cells ( Italia , 2024, 3’27”) di | di Tommaso Imbimbo. Produzione | Produttore : Tommaso Imbimbo. Finalista: Ambientale
- FIGLIE UNICHE (Italia, 2025, 14’52”) di | di Noemi Forti con | con Nora Rosestolato, Eva Niccolai, Davide Barbafiera. Produzione | Produttore : Noemi Forti. Selezione Ufficiale: Nazionale
- SWEET CABANYAL ( Spagna , 2024, 4’49”) di | di Anna Juesas, Sonia Sánchez. Produzione | Produttore : Barreira Arte y Diseño SLU Selezione ufficiale: Animazione
- ROSSO, GIALLO, NERO, VIOLA ( Italia, 2025, 1’19”) di | di Giorgio Gerardi. Produzione | Produttore : Giorgio Gerardi. Selezione ufficiale: Sperimentale
- LA VITA DEGLI ALTRI (Italia, 2025, 3’43”) di | di Gianluca Mazzeo. Produzione | Produttore : Gianluca Mazzeo. Selezione ufficiale: Corto Corto
LUNEDI 3 NOVEMBRE ore 20.30 – 22.30
- ALLE SPALLE – Dietro le spalle (Italia, 2025, 10’28”) di | di Antonio Carannante con | con Mario Massari, Stefania Borriello. Produzione | Produttore : Antonio Carannante. Selezione Ufficiale: Nazionale
- BUFFET PARA Í SO (Spagna, 2024, 8’29”) di | di Santi Amézqueta, Héctor Zafra con | con Grigore Bechet, Samson Hatman. Produzione | Producer : Hampa Studio. Selezione ufficiale: Animazione
- JIG JAG (USA, 2024, 1’19”) di | di John Dawson. Produzione | Produttore : John Dawson. Selezione ufficiale: Sperimentale
- FISTON (Francia, 2025, 3’24”) di | b y Sibirtseva Liudmila. Produzione | Producer r : Charly Astié. Selezione ufficiale: Corto Corto
- UN TOCCO ANGELICO (Polonia, 2025, 2’55”) di | di Nicole Golek. Produzione | Produttore : Nicole Golek. Selezione ufficiale: Corto Corto
MARTEDI 4 NOVEMBRE ore 18.00 – 20.30
- LEI NON È QUI (Iran, 2025, 14’45”) di | di Saeed Seiri con | con Sara Mayeli, Alireza Gilvar. Produzione | Produttore : Alireza Shafiei . Finalista: Internazionale
- TUTTI UCCIDONO – Everybody Kills (Italia, 2024, 16’56”) di | di Francesco Maria Puppini con | con Francesco Patané, Maria Caggianelli Villani, Bobo Pernettaz, Jean Paul dal Monte. Produzione | Produttore r : Alessandro Amato, Luigi Chimienti, Chiara Cruciatti, Francesco Maria Puppini. Finalista: Nazionale
- FERMATA “LE MADONNELLE” (Italia, 2024, 20’02”) di | di Lorenzo Cammisa con | con Miriam Candurro, Giuseppe De Rosa, Gianni Terrano, Marianna Cerrota, Lorenzo Cammisa. Produzione | Producer : Global Group Consulting, Tuttuu AVD. Finalista: Campania
- CHAWK – Fountain (Iran, 2025, 13’10”) di | di Hazhir As’adi. Produzione | Produttore : Hazhir As’adi, Sina Aubi, Afsaneh Ghorbani. Finalista: Animazione
- PROGETTO REMI ( Spagna , 2025, 17’57”) di | di Jorge Eraso. Produzione | Produttore : Oscar Briceño. Finalista: Documentario
- ANSIA INDUSTRIALE (Grecia, 2024, 2’24”) di | di Anastasios Theocharis. Produzione | Produce r : Anastasios Theocharis. Finalista: Ambientale
- DOMENICA X SEMPER (Italia, 2025, 19’54”) di | di Simone Polito con | con Alessandro Letizia, Nina Vincenti, Francesco de Francesco, Federica Gallinari, Francesco Santarelli, Elvira Gigante. Produzione | Produttore r : Simone Polito, Jacopo Lamperti. Selezione ufficiale: Nazionale
- DARK GLOBE (Italia, 2024, 3’18”) di | di Donato Sansone. Produzione | Produttore : Enrico Bisi, Stefano Cravero, Nicolas Schmerkin. In Concorso alla 81ma Mostra Internazionale del Cinema di Venezia (2024) – 39ma Settimana internazionale della critica | In Concorso all’81a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (2024) – 39a Settimana Internazionale della Critica Selezione Ufficiale: Animazione
- LEIKGEF (Polonia, 2024, 2’30”) di | di Aleksandra Beeker. Produzione | Producer : Aleksandra Beeker. Selezione ufficiale: Sperimentale
- HO SOGNATO CHE A MILANO C’ERA IL MARE (Italia, 2024, 3’06”) di | di Mattia de Gennaro con | con Beatrice Fernandes de Sousa, Alessandra Quacquarelli, Davide d’Addato, Umberto Jr Contini. Produzione | Produttore r : Sergio Mario Illuminato. Selezione ufficiale: Corto Corto
MARTEDI 4 NOVEMBRE ore 20.30 – 22.30
- CUPS (Spagna, 2024, 11’36”) di | di David Casals-Roma, con | con Enric Cusí, Erik Varea, Marta Aguilar. Produzione | Producer : David Casals-Roma. Finalista: Internazionale
- ZONA CESARINI (Iran/Italia, 2025, 11’37”) di | di Maryam Rahimi con | con Laura Garofoli, Michele Lobaccaro, Mattia Russo. Produzione | Producer : Maryam Rahimi, Aurora Bagnalasta, Massimo Cerbera. Selezione ufficiale: Internazionale
- RED ROPES (Italia, 2024, 14’57”) di | di Alessio Pasqua con | con Rolando Ravello. Produzione | Producer : Yagi Media. Selezione Ufficiale: Nazionale
- HATERS – Odiatori Seriali & Co (Italia, 2025, 20′) di | di Gennaro Iago Esposito con | con Daria Fiorillo. Produzione | Produttore : Gennaro Iago Esposito , Koishiteru Film Production. Selezione Ufficiale: Campania
- MEDEA (Italia, 2025, 12’17”) di | di Francesco Romanelli con | con Paola Caldarola, Laura Aluisi, Guido Rossi, Claudio Fratini. Produzione | Produttore : Francesco Romanelli . Selezione ufficiale: Animazione
- COME POLSI NEL GHIACCIO – Revivisco : Come i polsi nel ghiaccio (Italia, 2024, 24’59”) di | di Francesca Esposito con | con Emanuele Prota, Salvatore Zanni, Rosario Rollo, Agostino Chiummariello, Marisa Di Costanzo, Marianna Patanella, Peppoh. Produzione | Producer : Francesca Esposito, Stefano Esposito. Selezione ufficiale: Documentario
- VULNERARE (Italia, 2025, 13’45”) di | di Sergio Mario Illuminato con | con Patrizia Cavola, Camilla Perugini, Nicholas Baffoni, Sergio Mario Illuminato. Produzione | Producer : Sergio Mario Illuminato. Selezione ufficiale: Sperimentale
- ONE (Taiwan, 2025, 4’20”) di | b y Chih Hao Shen. Produzione | Producer : MFX Films. Selezione ufficiale: Sperimentale
- POPPY (Georgia, 2024, 1′) di | b y Archil Kukhianidze. Produzione | Producer r : Archil Kukhianidze. Selezione ufficiale: Short Short
- COME LA TUA MODA PUÒ DANNEGGIARE L’AMBIENTE (Indonesia, 2024, 1′) di | di Handy Mulya Erlangga. Produzione | Produttore : Handy Mulya Erlangga. Selezione Ufficiale: Corto Corto
MERCOLEDI 5 NOVEMBRE ore 18.00 – 20.30
- L ‘Ú LTIM COMBAT – The Last Battle (Spagna, 2024, 19’56”) di | di Joan Paüls Vergés con | con Lluis Marco, Martí Ribot, Òscar Muñoz, Pep Ferrer, Marta Marco. Produzione | Produttore r : Jaume Cabanes Cullerés, Maria Rueda Mas. Finalista: Internazionale
- UNA STORIA – A Tale (Italia, 2025, 19’59”) di | di Alessia Olivetti con | con Alessia Olivetti, Fabrizio Odetto, Erica Nebiolo. Produzione | Producer : Alessia Olivetti, Lara Leggero. Finalista: Nazionale
- DÏÀTRIBA (Italia, 2025, 13’15”) di | di Enrico Iannaccone con | con Anna Carla Broegg, Simone Borrelli. Produzione | Producer : Enrico Iannaccone. Finalista: Campania
- DOLLY MAKE UP (Italia, 2025, 6’34”) di | by Giuliana Boni con | con Magdalena Krystyna Behr, Clelia Cicoria, Gerardo Caputo. Produzione | Producer : Sergio Panariello, Luca Zingone. Finalista: Campania
- IL FANTASMA DI CARTA – The Paper Ghost (Italia, 2024, 6’11”) di | di Fulvio Davide Ricca. Produzione | Producer : Turtle Studio Animation. Finalista: Animation
- MACBETH – Black Heart (Italia, 2024, 28’03”) di | di Paola Beatrice Ortolani. Produzione | Produttore r : Paola Beatrice Ortolani. Finalista: Documentario
- MARTYRION – Storia di Isabelle (Italia/Malta, 2025, 19’43”) di | di Luca Ciriello, Teresa Antignani con | con Isabelle Bonnici, Andre Callus, Joseph Debono, Teresa Antignani, Sara Terracciano. Produzione | Produttore r : Luca Ciriello, Ivan Mazzone. Finalista: Ambientale
- YURI (Italia, 2025, 11’25”) di | di Ryan William Harris con | con Elena Cotta, Caterina Shulha, Maria Luisa Briguglia. Produzione | Produttore : Marco De Angelis, Nicola De Angelis. Selezione Ufficiale: Nazionale
- COEURS MAUDITS – Cursed Hearts (Francia, 2025, 14’08”) di | di Meissan Mehdi con | con Clémentine Moser, Meissan Mehdi, Léo Dumont. Produzione | Produttore r : Meissan Mehdi. Selezione ufficiale: Animazione
- THE LAST LIGHT ( Giordania, 2025, 3’32”) di | di Amjad Ihsan Albandak. Produzione | Produttore : Amjad Ihsan Bandak. Selezione ufficiale: Corto Corto
- QAHWA SADA (Italia, 2025, 2’08”) di | di Maria Alessia Di Maio, Alex Amoresano. Produzione | Produttore : Maria Alessia Di Maio, Alex Amoresano. Selezione ufficiale: Corto Corto
MERCOLEDI 5 NOVEMBRE ore 20.30 – 22.30
- LE ALI INVISIBILI – The Invisible Wings (Italia, 2025, 17’21”) di | di Marco Trionfante con | con Lorenzo Flaherty, Alfonsina Vannucci, Niccolò Scarnato, Giovanna Cannella, Marco Trionfante, Nadia Olivieri, Andrea Allegrucci, Marinella Pallottini, Stefano Vallorani. Produzione | Producer : Associazione Gli O’Scenici. Selezione ufficiale: Nazionale
- THE PROMPT – La Traccia (Italia, 2024, 13’39”) di | di Francesco Frisari con | con Duné Medros. Produzione | Produttore r : Vittorio Martone. In Concorso al 42° Torino Film Festival (2024) | In Concorso al 42° Torino Film Festival (2024) Finalista: Nazionale
- ZIKI (Italia, 2024, 12’39”) di | di Roberta Palmieri , Olga Sargenti. Produzione | Produttore : Giuseppe Cassaro. Finalista: Animazione
- PIEDRA, PAPEL O TIJERA (Spagna, 2025, 19’02”) di | di Miguel Ángel Olivares. Produzione | Produttore r : Miguel Ángel Olivares, Nacho Guerreros, Nach Solís, Julián Galindo, Sergio De La Puente. Selezione ufficiale: Internazionale
- GIZAKI (Spagna, 2024, 7’52”) di | di Xanti Rodriguez. Produzione | Produttore : Xanti Rodriguez. Selezione ufficiale: Animazione
- TOIL AND SPIN ( USA, 2024, 5’05”) di | b y Maureen Zent. Produzione | Producer : Maureen Zent. Selezione ufficiale: Sperimentale
- BUBBLES (USA, 2024, 1’19”) di | b y Star Akhom, Olivia Armstrong, Allen Marin, Emily Mishoe, Ashten Royse, Dani Oliver. Produzione | Producer : MTSU Animation, Kevin McNulty. Selezione ufficiale: Corto Corto
- HUSHED MUSEUMS – Director’s Cut (USA, 2024, 1’55”) di | b y Rebecca Rose. Produzione | Producer : Rebecca Rose. Selezione ufficiale: Short Short
- BABY (Canada, 2025, 8’34”) di | b y Andrea Ramolo con | with Andrea Ramolo, Jim Monaco, Cornell Mannings. Produzione | Producer : Andrea Ramolo. Selezione Ufficiale: Meeting with Canada
- CANADA UFO NEWS 2024 (Canada, 2024, 2’00) di | di Danilo Ursini . Produzione | Produttore : Danilo Ursini . Selezione Ufficiale: Incontro con il Canada
- LES FILLES ET LES GARÇ ONS DE MON Â GE (Canada/Italia, 2024, 19’30”) di | di Giovanni Princigalli con | con Tony Calabretta, Leevia Elliott Robinson, Ines Feghouli. Produzione | Produttore : Giovanni Princigalli . Selezione ufficiale: Incontro con il Canada
- THE LITTLE ANCESTOR (Canada, 2024, 11’12”) di | di Alexa Tremblay-Francoeur. Produzione | Producer : Stéphanie Gagné. Selezione ufficiale: Incontro con il Canada
- POR AJMOS – In memoria dell’Olocausto dei Rom e dei Sinti (Canada, 2024, 3’28”) di | di Giovanni Princigalli con | con Emma Bertin. Produzione | Produttore : Giovanni Princigalli. Selezione ufficiale: Incontro con il Canada
GIOVEDI 6 NOVEMBRE ore 18.00 – 20.30
- LA VALSE DES ADIEUX – Il valzer dell’addio (Francia, 2025, 17’33”) di | di Louis Salvatore Bellanti con | con Catherine Arditi, Violaine Bougy, Fedele Papalia, Elisabetta Barucco, Antoine Perez . Produzione | Produce r : Saturnia Pictures. Finalista: Internazionale
- DUE SORELLE (Italia, 2024, 19’19”) di | di Antonio De Palo con | con Blu Yoshimi, Geno Diana, Lidia Vitale, Vito Signorile, Melissa Coccaro. Produzione | Producer : Enrico Riccardo Neri, Vincenzo De Marco, Vincenzo Filippo. Finalista: Nazionale
- MECRE’ – A Napoli Anche i Sogni Lasciano Indizi – Part One (Italia, 2025, 18’56”) di | b y Nicola Guarino. Produzione | Produce r :Nicola Guarino. Finalista: Campania
- TIN TUNE (USA, 2025, 10’44”) di | b y Carolyn Gair, Produzione | Producer : Ron Hayes. Finalista : Animazione
- TRE MINUTI – Tre minuti. La storia di Silvia Ruotolo (Italia, 2025, 18’43”) di | di Adriano Natale, Sara Camardella con | con Sandro Ruotolo, Alessandra Clemente, Francesco Clemente, Lorenzo Clemente. Produzione | Produce r : LIBERA contro le mafie. Finalista: Documentario
- SICCILIA – In Viaggio Verso l’Acqua del Futuro (Italia, 2025, 20’16”) di | di Lorenzo Ci. Produzione | Produttrice : Emanuela Leone. Finalista : Ambientale
- SANTA ROSALIA (Italia, 2025, 11’43”) di | di Pietro De Fazio con | con Valeria Andreanò, Katia Vitale, Samuele Gambino. Produzione | Producer : CSC – Scuola Nazionale di Cinema. Selezione Ufficiale: Nazionale
- SCURITATE (Italia, 2024, 6’46”) di | di Marta Anselmi, Miriam Ceribelli, Dario Lauritano, Anna Xiccato. Produzione | Producer : Laura Fiori, Chiara Magri. Selezione ufficiale: Animazione
- UNMAKING (Cina, 2025, 2’39”) di | b y Bruce Zheng. Produzione | Producer : Andrei Sokolov. Selezione ufficiale: Sperimentale
- TOYS (Italia, 2025, 2’08”) di | di Accursio Graffeo . Produzione | Produttore : The Badroom studio. Selezione ufficiale: Corto Corto
GIOVEDI 6 NOVEMBRE ore 20.30 – 22.30
- IL COMPLEANNO DI CIRO (Italia, 2025, 15’06”) di | di Marta Esposito con | con Marianna Mercurio. Produzione | Produttore : Lorenza Stella, Luigi Sales. Finalista: Campania
- WEATHERED (UK, 2025, 6’25”) di | b y Karina Casañas Invernon, Jáchym Bouzek. Produzione | Producer : Karina Casañas Invernon. Selezione ufficiale ad Annecy International Animation Film Festival 2025 | Selezione ufficiale all’Annecy International Animation Film Festival 2025 Finalista: Animazione
- COME SCRIVERE, una guida AI in 4 passi (Italia, 2025, 8’38”) di | by Nicola Eddy. Produzione | Producer : Nicola Eddy. Selezione Ufficiale: Nazionale
- LE ENERGIE DELL’UNIVERSO (Italia, 2024, 10’14”) di | di Giovanni Piperno con | con Luciana Perrino, Carlo Micera, Carmela Manco, Vincenzo Murolo, Michele Davide. Produzione | Producer : Inthel Film, Parallelo 41. Selezione ufficiale: Campania
- CAMPO LIBERO (Italia, 2025, 15’45”) di | di Cristina Principe con | con Vanessa Cascio, Ilaria Di Giulio, Marco Corazza. Produzione | Produttore : Cristina Principe, Fiorentina BXC, Roma All Blinds. Selezione ufficiale: Documentario
- NORMALIZATION ( USA, 2025, 1’40”) di | b y Wheeler Winston Dixon. Produzione | Producer : Wheeler Winston Dixon. Selezione ufficiale: Sperimentale
- HARD BAGUETTE (Russia, 2024, 2’34”) di | b y Andrei Sokolov. Produzione | Producer : Andrei Sokolov. Selezione ufficiale: Short Short
- WINGS (Russia, 2025, 1’33”) di | di Lunyova Svetlana Evgen’evna. Produzione | Producer : Lunyova Svetlana Evgen’evna. Selezione ufficiale: Corto Corto
VENERDI 7 NOVEMBRE ore 18.00 – 20.30
- SILENCIOS – Silences ( Spagna, 2024, 5’58”) di | di Yago Casariego con | con Emma Vallejo, Alejandra Lifante, Pedro Jiménez Serrano. Produzione | Producer : Treca Audiovisual. Finalista: Internazionale
- PADRE (Italia, 2024, 19’16”) di | di Michele Gallone con | con Filippo Timi, Alberto Paradossi, Carolina Michelangeli, Francesca Inaudi, Alessandra Chieli. Produzione | Produttore : Ivan Olgiati, Chiara Galloni. In Concorso ad Alice nella Città 2024 | In Concorso ad Alice nella Città 2024 Finalista : Nazionale
- A DOMANI – A domani (Italia, 2024, 17’58”) di | di Emanuele Vicorito con | con Angelo Caianello, Mia Russell, Francesca Romana Bergamo. Produzione | Producer : Giffoni Innovation Hub, Mad Entertainment, Gabbianella Movie, Luigi Sales, Carlo Stella, Lorenza Stella, Gianluigi Osteri. Finalista: Campania
- IRA ( Francia, 2024, 7’25”) di | di Rozenn Busson . Produzione | Produttori : Margot Renard, Charline Pierret. Finalista: Animazione
- FAGHAN – Daughters of Afghanistan (Italia, 2024, 22’34”) di | di Emanuela Zuccalà. Produzione | Produttore : Valeria De Berardinis. Finalista : Documentario
- BILLI IL COWBOY (Italia, 2024, 14’51”) di | di Fede Gianni con | con Barbara Chichiarelli, Lorenzo Romanazzi, Luca Di Prospero. Produzione | Produttore : Lara Costa Calzado, Giovanni Pompili. In Concorso alla 81ma Mostra Internazionale del Cinema di Venezia (2024) – 39ma Settimana internazionale della critica | In Concorso all’81a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (2024) – 39a Settimana Internazionale della Critica Selezione Ufficiale: Nazionale
- ANCORA VIVO (Italia, 2025, 3′) di | di Carlo Augusto Bachschmidt. Produzione | Produttore : Carlo Augusto Bachschmidt . Selezione Ufficiale: Corto Corto
VENERDI 7 NOVEMBRE ore 20.30 – 22.30
- SHARING IS CARING (Italia, 2025, 15’55”) di | di Vincenzo Mauro con | con Vincenzo Nemolato. Produzione | Produttori : Elena Lirosi, Lucia De Crescenzo. Finalista: Campania
- HA TOCCATO! (Italia, 2024, 13’23”) di | di Giusi Cataldo con | con Giusi Cataldo, Alessandra Ponente, Lorenzo Laudo, Chiara Lucia Conte, Aurora Algaria, Alessio Di Chiara, Maurizio Bologna. Produzione | Producer r : PArt Impresa sociale. Selezione Ufficiale: Nazionale
- UROBORO (Italia, 2024, 14’05”) di | di Federico Cappabianca con | con Salvatore Esposito, Pino Ammendola. Produzione | Produttore r : Federico Cappabianca, Marcos Vacalebre. Selezione ufficiale: Campania
- L’ULTIMO SCONTRO A FUOCO… ANCORA! (Francia, 2024, 3’12”) di | di Pablo Tréhin-Marçot. Produzione | Produttore : Pablo Tréhin-Marçot. Selezione ufficiale: Animazione
- ELECTRON CITY II (UK, 2025, 3’27”) di | b y Stuart Pound. Produzione | Producer r : Stuart Pound. Selezione ufficiale: Sperimentale
- GLIMMER (UK, 2025, 4’10”) di | b y Natalia Ryss. Produzione | Producer : Label Kscope, a division of Snapper Music LTD. Selezione ufficiale: Experimental
- OUT OF ORBIT (Perù, 2024, 1’17”) di | b y Marisol Condori. Produzione | Producer : Marisol ,Condori. Selezione Ufficiale: Short Short
SABATO 8 NOVEMBRE ore 18.00 – 20.30
- SILENCIOS – Silences ( Spagna, 2024, 5’58”) di | di Yago Casariego con | con Emma Vallejo, Alejandra Lifante, Pedro Jiménez Serrano. Produzione | Producer : Treca Audiovisual. Finalista: Internazionale
- LA BUONA CONDOTTA (Italia, 2024, 14’13”) di | di Francesco Gheghi con | con Ludovica Ciaschetti, Licia Lanera, Danilo Giuva, Davide Iachini. Produzione | Producer : Simone Rossi, Brando Bartoleschi, Antonio Messino, Raffaele Inno, Lorenzo Di Nola. In Concorso ad Alice nella Città 2024| In Concorso ad Alice nella Città 2024. Finalista: Nazionale
- APPUNTAMENTO A MEZZOGIORNO (Italia, 2025, 13’58”) di | di Antonio Passaro con | con Nunzia Schiano, Gigi Savoia, Gianluca De Gennaro, Elena Starace. Produzione | Produttore r : Fabio Ferro. Finalista: Campania
- CAMERA CON VISTA – Una stanza con vista (Italia, 2025, 18’52”) di | di Mario Porfito con | con Renato Carpentieri, Mario Porfito, Angela De Matteo. Produzione | Produttore : Andrea Cannavale. Finalista: Campania
- LA FLOBERT’S (Italia, 2025, 29’35”) di | di Francesca Ferrara, Giuseppe Carrella. Produzione | Produttore : Francesca Ferrara, Giuseppe Carrella. Finalista: Documentario
- TINA (Italia, 2024, 14’29”) di | di Marco Mazzone con | con Giulio Maroncelli, Stefano Alessandroni, Vittoria Pieretti, Teresa Tanini, Matteo De Liberato, Cosimo Desii, Niccolò Ferrero, Brianda Carreras, Giovanni Onorato, Nelson Abreo, Silvio Laviano. Produzione | Produce r : Marco Mazzone. Selezione ufficiale al Torino Film Festival – 42a edizione (2024) |Selezione ufficiale al Torino Film Festival – 42a edizione (2024) Selezione ufficiale: Nazionale
- PUBLIC APATHY (Germania/Venezuela, 2025, 4’08”) di | b y Irene Mogollon. Produzione | Producer : Irene Mogollon, Tobi B Selezione ufficiale: Sperimentale
- LA GRANDE MANOVRA – The Great Maneuver (Italia, 2025, 4’10”) di | di Giovanbattista Oneto, Lorena Cascino, Stella Sguinzo con | con Camilla Pistorello, Serena Limonta, Giancarlo Boerci, Giovanni Cascino, Francesca Marchesi, Maurizio Careggio, Gabriele Michielin, Francesca Satolli. Produzione | Produttore : The BigMama. Selezione ufficiale: Corto Corto
SABATO 8 NOVEMBRE ore 20.30 – 22.30
- NEREIDE (Italia, 2025, 20’02”) di | di Alessandro D’Ambrosi, Santa de Santis con | con Giulio Scarpati, Samanta Picciotti, Isabel Russinova, Ciro Minopoli. Produzione | Produttore r : Santa de Santis. Selezione ufficiale: Campania
- 113 PAROLE PER TE OGGI (USA, 2025, 12’31”) di | di Bo Qing Tang, Lan Zeng. Produzione | Producer : Bo Qing Tang. Selezione ufficiale: Animazione
- DISTURBIA (Bulgaria, 2024, 6’13”) di | di Mira Yankova. Produzione | Produttore : Adrian Georgiev. Selezione ufficiale: Sperimentale
- THE CONCLAVE (Spagna, 2025, 2’01”) di | di Federico Luglio. Produzione | Producer : AIMA Produzioni Selezione Ufficiale: Sperimentale
- MEMORIES OF THE FUTURE ( UK, 2025, 3’23”) di | b y Irina Petrova Adamatzky. Produzione | Producer : Irina Petrova Adamatzky. Selezione ufficiale: Short Short
- MYTH OF THE CAVE ( UK, 2024, 3’40”) di | b y Corin Astles. Produzione | Producer : Corin Astles. Selezione ufficiale: Short Short
DOMENICA 9 NOVEMBRE ore 19.00 – 23.00
- Proiezione dei cortometraggi vincitori e consegna dei premi come miglior cortometraggio internazionale, miglior cortometraggio nazionale, miglior cortometraggio della Campania, miglior regia, migliore attore, migliore attrice, miglior cortometraggio d’animazione, miglior documentario, miglior cortometraggio a tematica ambientale, premio AMC al miglior montaggio | Proiezioni dei cortometraggi vincitori e consegna premi per il miglior cortometraggio internazionale, miglior cortometraggio nazionale, miglior cortometraggio campano, miglior regista, miglior attore, migliore attrice, miglior cortometraggio di animazione, miglior documentario, miglior cortometraggio ambientale, premio AMC per il miglior montaggio
Tutte le informazioni sul sito ufficiale accordi @ DISACCORDI Festival internazionale del cortometraggio,
