Festival dei cortometraggi a Napoli (3–9 nov): accordi @ DISACCORDI gratis a FOQUS

22^ edizione per accordi @ DISACCORDI – il Festival internazionale del cortometraggio con ben 105 tra cortometraggi, documentari, film d’animazione e sperimentali, proposti da 22 nazioni. Proiezioni da Foqus ai Quartieri Spagnoli con ingresso gratuito e non mancheranno incontri con gli autori e gli attori delle opere presentate.

Dal 3 al 9 novembre 2025 a Napoli si terrà la ventiduesima edizione di accordi @ DISACCORDI – il Festival internazionale del cortometraggio, diretta artisticamente da Pietro Pizzimento e Fabio Gargano; Festival organizzato dall’associazione Movies Event, con il coordinamento di Giuseppe Collela. Il festival è ad ingresso gratuito e si terrà da FOQUS , Fondazione Quartieri Spagnoli in Via Portacarrese a Montecalvario, 69 a Napoli.

Previsti in programma ben 105 tra cortometraggi, documentari, film d’animazione e sperimentali, in rappresentanza di ventidue nazioni, con moltissime opere in assoluta anteprima europea e italiana sui quattromilasessantaquattro lavori pervenuti da 124 paesi a cui si affiancheranno incontri con gli autori e gli attori delle opere presentate.

Alle sezioni di sei concorsi consueti (internazionale, nazionale, Regione Campania, documentari, film brevi d’animazione e film a tematica ambientale) si affianca anche quest’anno, oltre alle sezioni dei “Cortissimi”, e quella fuori concorso dei film sperimentali.

Di seguito il programma delle proiezioni gratuite.

Accordi @ DISACCORDI – Festival internazionale del cortometraggio,

LUNEDI 3 NOVEMBRE ore 18.00 – 20.30

POSTO SOTTO IL SOLE – Loc Sub Soare (Rumeno/Moldavia, 2024, 20′) di | di Vlad Bolgarin con | con Grigore Bechet, Samson Hatman. Produzione | Produttore : Volt Cinematography . Finalista: internazionale

L’OSPITE – The guest ( Italia , 2025, 19’57”) di | di Alberto De Grandis con | con Angelo Maggi, Francesco Pannofino, Marco Residori, Elisa De Rossi. Produzione | Produttore : Nicola Piovesan. Finalista: Nazionale

SU DI NOI (Italia, 2025, 16’07”) di | di Gennaro Parlato con | con Gennaro Maresca, Anita Zagaria, Vincenzo Giordano, Antonio Somma. Produzione | Produttore r : Andrea Bifulco, Andrea Frigenti, Samuel Campanella. Finalista: Campania

THE WAY YOU LOOK TONIGHT ( Germania, 2025, 6’33”) di | b y Christoph Horch. Produzione | Producer : Thomas Meyer-Hermann. Finalista: Animazione

CELLE – Cells ( Italia , 2024, 3’27”) di | di Tommaso Imbimbo. Produzione | Produttore : Tommaso Imbimbo. Finalista: Ambientale

FIGLIE UNICHE (Italia, 2025, 14’52”) di | di Noemi Forti con | con Nora Rosestolato, Eva Niccolai, Davide Barbafiera. Produzione | Produttore : Noemi Forti. Selezione Ufficiale: Nazionale

SWEET CABANYAL ( Spagna , 2024, 4’49”) di | di Anna Juesas, Sonia Sánchez. Produzione | Produttore : Barreira Arte y Diseño SLU Selezione ufficiale: Animazione

ROSSO, GIALLO, NERO, VIOLA ( Italia, 2025, 1’19”) di | di Giorgio Gerardi. Produzione | Produttore : Giorgio Gerardi. Selezione ufficiale: Sperimentale

LA VITA DEGLI ALTRI (Italia, 2025, 3’43”) di | di Gianluca Mazzeo. Produzione | Produttore : Gianluca Mazzeo. Selezione ufficiale: Corto Corto

LUNEDI 3 NOVEMBRE ore 20.30 – 22.30

ALLE SPALLE – Dietro le spalle (Italia, 2025, 10’28”) di | di Antonio Carannante con | con Mario Massari, Stefania Borriello. Produzione | Produttore : Antonio Carannante. Selezione Ufficiale: Nazionale

BUFFET PARA Í SO (Spagna, 2024, 8’29”) di | di Santi Amézqueta, Héctor Zafra con | con Grigore Bechet, Samson Hatman. Produzione | Producer : Hampa Studio. Selezione ufficiale: Animazione

JIG JAG (USA, 2024, 1’19”) di | di John Dawson. Produzione | Produttore : John Dawson. Selezione ufficiale: Sperimentale

FISTON (Francia, 2025, 3’24”) di | b y Sibirtseva Liudmila. Produzione | Producer r : Charly Astié. Selezione ufficiale: Corto Corto

UN TOCCO ANGELICO (Polonia, 2025, 2’55”) di | di Nicole Golek. Produzione | Produttore : Nicole Golek. Selezione ufficiale: Corto Corto

MARTEDI 4 NOVEMBRE ore 18.00 – 20.30

LEI NON È QUI (Iran, 2025, 14’45”) di | di Saeed Seiri con | con Sara Mayeli, Alireza Gilvar. Produzione | Produttore : Alireza Shafiei . Finalista: Internazionale

TUTTI UCCIDONO – Everybody Kills (Italia, 2024, 16’56”) di | di Francesco Maria Puppini con | con Francesco Patané, Maria Caggianelli Villani, Bobo Pernettaz, Jean Paul dal Monte. Produzione | Produttore r : Alessandro Amato, Luigi Chimienti, Chiara Cruciatti, Francesco Maria Puppini. Finalista: Nazionale

FERMATA “LE MADONNELLE” (Italia, 2024, 20’02”) di | di Lorenzo Cammisa con | con Miriam Candurro, Giuseppe De Rosa, Gianni Terrano, Marianna Cerrota, Lorenzo Cammisa. Produzione | Producer : Global Group Consulting, Tuttuu AVD. Finalista: Campania

CHAWK – Fountain (Iran, 2025, 13’10”) di | di Hazhir As’adi. Produzione | Produttore : Hazhir As’adi, Sina Aubi, Afsaneh Ghorbani. Finalista: Animazione

PROGETTO REMI ( Spagna , 2025, 17’57”) di | di Jorge Eraso. Produzione | Produttore : Oscar Briceño. Finalista: Documentario

ANSIA INDUSTRIALE (Grecia, 2024, 2’24”) di | di Anastasios Theocharis. Produzione | Produce r : Anastasios Theocharis. Finalista: Ambientale

DOMENICA X SEMPER (Italia, 2025, 19’54”) di | di Simone Polito con | con Alessandro Letizia, Nina Vincenti, Francesco de Francesco, Federica Gallinari, Francesco Santarelli, Elvira Gigante. Produzione | Produttore r : Simone Polito, Jacopo Lamperti. Selezione ufficiale: Nazionale

DARK GLOBE (Italia, 2024, 3’18”) di | di Donato Sansone. Produzione | Produttore : Enrico Bisi, Stefano Cravero, Nicolas Schmerkin. In Concorso alla 81ma Mostra Internazionale del Cinema di Venezia (2024) – 39ma Settimana internazionale della critica | In Concorso all’81a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (2024) – 39a Settimana Internazionale della Critica Selezione Ufficiale: Animazione

LEIKGEF (Polonia, 2024, 2’30”) di | di Aleksandra Beeker. Produzione | Producer : Aleksandra Beeker. Selezione ufficiale: Sperimentale

HO SOGNATO CHE A MILANO C’ERA IL MARE (Italia, 2024, 3’06”) di | di Mattia de Gennaro con | con Beatrice Fernandes de Sousa, Alessandra Quacquarelli, Davide d’Addato, Umberto Jr Contini. Produzione | Produttore r : Sergio Mario Illuminato. Selezione ufficiale: Corto Corto

MARTEDI 4 NOVEMBRE ore 20.30 – 22.30

CUPS (Spagna, 2024, 11’36”) di | di David Casals-Roma, con | con Enric Cusí, Erik Varea, Marta Aguilar. Produzione | Producer : David Casals-Roma. Finalista: Internazionale

ZONA CESARINI (Iran/Italia, 2025, 11’37”) di | di Maryam Rahimi con | con Laura Garofoli, Michele Lobaccaro, Mattia Russo. Produzione | Producer : Maryam Rahimi, Aurora Bagnalasta, Massimo Cerbera. Selezione ufficiale: Internazionale

RED ROPES (Italia, 2024, 14’57”) di | di Alessio Pasqua con | con Rolando Ravello. Produzione | Producer : Yagi Media. Selezione Ufficiale: Nazionale

HATERS – Odiatori Seriali & Co (Italia, 2025, 20′) di | di Gennaro Iago Esposito con | con Daria Fiorillo. Produzione | Produttore : Gennaro Iago Esposito , Koishiteru Film Production. Selezione Ufficiale: Campania

MEDEA (Italia, 2025, 12’17”) di | di Francesco Romanelli con | con Paola Caldarola, Laura Aluisi, Guido Rossi, Claudio Fratini. Produzione | Produttore : Francesco Romanelli . Selezione ufficiale: Animazione

COME POLSI NEL GHIACCIO – Revivisco : Come i polsi nel ghiaccio (Italia, 2024, 24’59”) di | di Francesca Esposito con | con Emanuele Prota, Salvatore Zanni, Rosario Rollo, Agostino Chiummariello, Marisa Di Costanzo, Marianna Patanella, Peppoh. Produzione | Producer : Francesca Esposito, Stefano Esposito. Selezione ufficiale: Documentario

VULNERARE (Italia, 2025, 13’45”) di | di Sergio Mario Illuminato con | con Patrizia Cavola, Camilla Perugini, Nicholas Baffoni, Sergio Mario Illuminato. Produzione | Producer : Sergio Mario Illuminato. Selezione ufficiale: Sperimentale

ONE (Taiwan, 2025, 4’20”) di | b y Chih Hao Shen. Produzione | Producer : MFX Films. Selezione ufficiale: Sperimentale

POPPY (Georgia, 2024, 1′) di | b y Archil Kukhianidze. Produzione | Producer r : Archil Kukhianidze. Selezione ufficiale: Short Short

COME LA TUA MODA PUÒ DANNEGGIARE L’AMBIENTE (Indonesia, 2024, 1′) di | di Handy Mulya Erlangga. Produzione | Produttore : Handy Mulya Erlangga. Selezione Ufficiale: Corto Corto

MERCOLEDI 5 NOVEMBRE ore 18.00 – 20.30

L ‘Ú LTIM COMBAT – The Last Battle (Spagna, 2024, 19’56”) di | di Joan Paüls Vergés con | con Lluis Marco, Martí Ribot, Òscar Muñoz, Pep Ferrer, Marta Marco. Produzione | Produttore r : Jaume Cabanes Cullerés, Maria Rueda Mas. Finalista: Internazionale

UNA STORIA – A Tale (Italia, 2025, 19’59”) di | di Alessia Olivetti con | con Alessia Olivetti, Fabrizio Odetto, Erica Nebiolo. Produzione | Producer : Alessia Olivetti, Lara Leggero. Finalista: Nazionale

DÏÀTRIBA (Italia, 2025, 13’15”) di | di Enrico Iannaccone con | con Anna Carla Broegg, Simone Borrelli. Produzione | Producer : Enrico Iannaccone. Finalista: Campania

DOLLY MAKE UP (Italia, 2025, 6’34”) di | by Giuliana Boni con | con Magdalena Krystyna Behr, Clelia Cicoria, Gerardo Caputo. Produzione | Producer : Sergio Panariello, Luca Zingone. Finalista: Campania

IL FANTASMA DI CARTA – The Paper Ghost (Italia, 2024, 6’11”) di | di Fulvio Davide Ricca. Produzione | Producer : Turtle Studio Animation. Finalista: Animation

MACBETH – Black Heart (Italia, 2024, 28’03”) di | di Paola Beatrice Ortolani. Produzione | Produttore r : Paola Beatrice Ortolani. Finalista: Documentario

MARTYRION – Storia di Isabelle (Italia/Malta, 2025, 19’43”) di | di Luca Ciriello, Teresa Antignani con | con Isabelle Bonnici, Andre Callus, Joseph Debono, Teresa Antignani, Sara Terracciano. Produzione | Produttore r : Luca Ciriello, Ivan Mazzone. Finalista: Ambientale

YURI (Italia, 2025, 11’25”) di | di Ryan William Harris con | con Elena Cotta, Caterina Shulha, Maria Luisa Briguglia. Produzione | Produttore : Marco De Angelis, Nicola De Angelis. Selezione Ufficiale: Nazionale

COEURS MAUDITS – Cursed Hearts (Francia, 2025, 14’08”) di | di Meissan Mehdi con | con Clémentine Moser, Meissan Mehdi, Léo Dumont. Produzione | Produttore r : Meissan Mehdi. Selezione ufficiale: Animazione

THE LAST LIGHT ( Giordania, 2025, 3’32”) di | di Amjad Ihsan Albandak. Produzione | Produttore : Amjad Ihsan Bandak. Selezione ufficiale: Corto Corto

QAHWA SADA (Italia, 2025, 2’08”) di | di Maria Alessia Di Maio, Alex Amoresano. Produzione | Produttore : Maria Alessia Di Maio, Alex Amoresano. Selezione ufficiale: Corto Corto

MERCOLEDI 5 NOVEMBRE ore 20.30 – 22.30

LE ALI INVISIBILI – The Invisible Wings (Italia, 2025, 17’21”) di | di Marco Trionfante con | con Lorenzo Flaherty, Alfonsina Vannucci, Niccolò Scarnato, Giovanna Cannella, Marco Trionfante, Nadia Olivieri, Andrea Allegrucci, Marinella Pallottini, Stefano Vallorani. Produzione | Producer : Associazione Gli O’Scenici. Selezione ufficiale: Nazionale

THE PROMPT – La Traccia (Italia, 2024, 13’39”) di | di Francesco Frisari con | con Duné Medros. Produzione | Produttore r : Vittorio Martone. In Concorso al 42° Torino Film Festival (2024) | In Concorso al 42° Torino Film Festival (2024) Finalista: Nazionale

ZIKI (Italia, 2024, 12’39”) di | di Roberta Palmieri , Olga Sargenti. Produzione | Produttore : Giuseppe Cassaro. Finalista: Animazione

PIEDRA, PAPEL O TIJERA (Spagna, 2025, 19’02”) di | di Miguel Ángel Olivares. Produzione | Produttore r : Miguel Ángel Olivares, Nacho Guerreros, Nach Solís, Julián Galindo, Sergio De La Puente. Selezione ufficiale: Internazionale

GIZAKI (Spagna, 2024, 7’52”) di | di Xanti Rodriguez. Produzione | Produttore : Xanti Rodriguez. Selezione ufficiale: Animazione

TOIL AND SPIN ( USA, 2024, 5’05”) di | b y Maureen Zent. Produzione | Producer : Maureen Zent. Selezione ufficiale: Sperimentale

BUBBLES (USA, 2024, 1’19”) di | b y Star Akhom, Olivia Armstrong, Allen Marin, Emily Mishoe, Ashten Royse, Dani Oliver. Produzione | Producer : MTSU Animation, Kevin McNulty. Selezione ufficiale: Corto Corto

HUSHED MUSEUMS – Director’s Cut (USA, 2024, 1’55”) di | b y Rebecca Rose. Produzione | Producer : Rebecca Rose. Selezione ufficiale: Short Short

BABY (Canada, 2025, 8’34”) di | b y Andrea Ramolo con | with Andrea Ramolo, Jim Monaco, Cornell Mannings. Produzione | Producer : Andrea Ramolo. Selezione Ufficiale: Meeting with Canada

CANADA UFO NEWS 2024 (Canada, 2024, 2’00) di | di Danilo Ursini . Produzione | Produttore : Danilo Ursini . Selezione Ufficiale: Incontro con il Canada

LES FILLES ET LES GARÇ ONS DE MON Â GE (Canada/Italia, 2024, 19’30”) di | di Giovanni Princigalli con | con Tony Calabretta, Leevia Elliott Robinson, Ines Feghouli. Produzione | Produttore : Giovanni Princigalli . Selezione ufficiale: Incontro con il Canada

THE LITTLE ANCESTOR (Canada, 2024, 11’12”) di | di Alexa Tremblay-Francoeur. Produzione | Producer : Stéphanie Gagné. Selezione ufficiale: Incontro con il Canada

POR AJMOS – In memoria dell’Olocausto dei Rom e dei Sinti (Canada, 2024, 3’28”) di | di Giovanni Princigalli con | con Emma Bertin. Produzione | Produttore : Giovanni Princigalli. Selezione ufficiale: Incontro con il Canada

GIOVEDI 6 NOVEMBRE ore 18.00 – 20.30

LA VALSE DES ADIEUX – Il valzer dell’addio (Francia, 2025, 17’33”) di | di Louis Salvatore Bellanti con | con Catherine Arditi, Violaine Bougy, Fedele Papalia, Elisabetta Barucco, Antoine Perez . Produzione | Produce r : Saturnia Pictures. Finalista: Internazionale

DUE SORELLE (Italia, 2024, 19’19”) di | di Antonio De Palo con | con Blu Yoshimi, Geno Diana, Lidia Vitale, Vito Signorile, Melissa Coccaro. Produzione | Producer : Enrico Riccardo Neri, Vincenzo De Marco, Vincenzo Filippo. Finalista: Nazionale

MECRE’ – A Napoli Anche i Sogni Lasciano Indizi – Part One (Italia, 2025, 18’56”) di | b y Nicola Guarino. Produzione | Produce r :Nicola Guarino. Finalista: Campania

TIN TUNE (USA, 2025, 10’44”) di | b y Carolyn Gair, Produzione | Producer : Ron Hayes. Finalista : Animazione

TRE MINUTI – Tre minuti. La storia di Silvia Ruotolo (Italia, 2025, 18’43”) di | di Adriano Natale, Sara Camardella con | con Sandro Ruotolo, Alessandra Clemente, Francesco Clemente, Lorenzo Clemente. Produzione | Produce r : LIBERA contro le mafie. Finalista: Documentario

SICCILIA – In Viaggio Verso l’Acqua del Futuro (Italia, 2025, 20’16”) di | di Lorenzo Ci. Produzione | Produttrice : Emanuela Leone. Finalista : Ambientale

SANTA ROSALIA (Italia, 2025, 11’43”) di | di Pietro De Fazio con | con Valeria Andreanò, Katia Vitale, Samuele Gambino. Produzione | Producer : CSC – Scuola Nazionale di Cinema. Selezione Ufficiale: Nazionale

SCURITATE (Italia, 2024, 6’46”) di | di Marta Anselmi, Miriam Ceribelli, Dario Lauritano, Anna Xiccato. Produzione | Producer : Laura Fiori, Chiara Magri. Selezione ufficiale: Animazione

UNMAKING (Cina, 2025, 2’39”) di | b y Bruce Zheng. Produzione | Producer : Andrei Sokolov. Selezione ufficiale: Sperimentale

TOYS (Italia, 2025, 2’08”) di | di Accursio Graffeo . Produzione | Produttore : The Badroom studio. Selezione ufficiale: Corto Corto

GIOVEDI 6 NOVEMBRE ore 20.30 – 22.30

IL COMPLEANNO DI CIRO (Italia, 2025, 15’06”) di | di Marta Esposito con | con Marianna Mercurio. Produzione | Produttore : Lorenza Stella, Luigi Sales. Finalista: Campania

WEATHERED (UK, 2025, 6’25”) di | b y Karina Casañas Invernon, Jáchym Bouzek. Produzione | Producer : Karina Casañas Invernon. Selezione ufficiale ad Annecy International Animation Film Festival 2025 | Selezione ufficiale all’Annecy International Animation Film Festival 2025 Finalista: Animazione

COME SCRIVERE, una guida AI in 4 passi (Italia, 2025, 8’38”) di | by Nicola Eddy. Produzione | Producer : Nicola Eddy. Selezione Ufficiale: Nazionale

LE ENERGIE DELL’UNIVERSO (Italia, 2024, 10’14”) di | di Giovanni Piperno con | con Luciana Perrino, Carlo Micera, Carmela Manco, Vincenzo Murolo, Michele Davide. Produzione | Producer : Inthel Film, Parallelo 41. Selezione ufficiale: Campania

CAMPO LIBERO (Italia, 2025, 15’45”) di | di Cristina Principe con | con Vanessa Cascio, Ilaria Di Giulio, Marco Corazza. Produzione | Produttore : Cristina Principe, Fiorentina BXC, Roma All Blinds. Selezione ufficiale: Documentario

NORMALIZATION ( USA, 2025, 1’40”) di | b y Wheeler Winston Dixon. Produzione | Producer : Wheeler Winston Dixon. Selezione ufficiale: Sperimentale

HARD BAGUETTE (Russia, 2024, 2’34”) di | b y Andrei Sokolov. Produzione | Producer : Andrei Sokolov. Selezione ufficiale: Short Short

WINGS (Russia, 2025, 1’33”) di | di Lunyova Svetlana Evgen’evna. Produzione | Producer : Lunyova Svetlana Evgen’evna. Selezione ufficiale: Corto Corto

VENERDI 7 NOVEMBRE ore 18.00 – 20.30

SILENCIOS – Silences ( Spagna, 2024, 5’58”) di | di Yago Casariego con | con Emma Vallejo, Alejandra Lifante, Pedro Jiménez Serrano. Produzione | Producer : Treca Audiovisual. Finalista: Internazionale

PADRE (Italia, 2024, 19’16”) di | di Michele Gallone con | con Filippo Timi, Alberto Paradossi, Carolina Michelangeli, Francesca Inaudi, Alessandra Chieli. Produzione | Produttore : Ivan Olgiati, Chiara Galloni. In Concorso ad Alice nella Città 2024 | In Concorso ad Alice nella Città 2024 Finalista : Nazionale

A DOMANI – A domani (Italia, 2024, 17’58”) di | di Emanuele Vicorito con | con Angelo Caianello, Mia Russell, Francesca Romana Bergamo. Produzione | Producer : Giffoni Innovation Hub, Mad Entertainment, Gabbianella Movie, Luigi Sales, Carlo Stella, Lorenza Stella, Gianluigi Osteri. Finalista: Campania

IRA ( Francia, 2024, 7’25”) di | di Rozenn Busson . Produzione | Produttori : Margot Renard, Charline Pierret. Finalista: Animazione

FAGHAN – Daughters of Afghanistan (Italia, 2024, 22’34”) di | di Emanuela Zuccalà. Produzione | Produttore : Valeria De Berardinis. Finalista : Documentario

BILLI IL COWBOY (Italia, 2024, 14’51”) di | di Fede Gianni con | con Barbara Chichiarelli, Lorenzo Romanazzi, Luca Di Prospero. Produzione | Produttore : Lara Costa Calzado, Giovanni Pompili. In Concorso alla 81ma Mostra Internazionale del Cinema di Venezia (2024) – 39ma Settimana internazionale della critica | In Concorso all’81a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (2024) – 39a Settimana Internazionale della Critica Selezione Ufficiale: Nazionale

ANCORA VIVO (Italia, 2025, 3′) di | di Carlo Augusto Bachschmidt. Produzione | Produttore : Carlo Augusto Bachschmidt . Selezione Ufficiale: Corto Corto

VENERDI 7 NOVEMBRE ore 20.30 – 22.30

SHARING IS CARING (Italia, 2025, 15’55”) di | di Vincenzo Mauro con | con Vincenzo Nemolato. Produzione | Produttori : Elena Lirosi, Lucia De Crescenzo. Finalista: Campania

HA TOCCATO! (Italia, 2024, 13’23”) di | di Giusi Cataldo con | con Giusi Cataldo, Alessandra Ponente, Lorenzo Laudo, Chiara Lucia Conte, Aurora Algaria, Alessio Di Chiara, Maurizio Bologna. Produzione | Producer r : PArt Impresa sociale. Selezione Ufficiale: Nazionale

UROBORO (Italia, 2024, 14’05”) di | di Federico Cappabianca con | con Salvatore Esposito, Pino Ammendola. Produzione | Produttore r : Federico Cappabianca, Marcos Vacalebre. Selezione ufficiale: Campania

L’ULTIMO SCONTRO A FUOCO… ANCORA! (Francia, 2024, 3’12”) di | di Pablo Tréhin-Marçot. Produzione | Produttore : Pablo Tréhin-Marçot. Selezione ufficiale: Animazione

ELECTRON CITY II (UK, 2025, 3’27”) di | b y Stuart Pound. Produzione | Producer r : Stuart Pound. Selezione ufficiale: Sperimentale

GLIMMER (UK, 2025, 4’10”) di | b y Natalia Ryss. Produzione | Producer : Label Kscope, a division of Snapper Music LTD. Selezione ufficiale: Experimental

OUT OF ORBIT (Perù, 2024, 1’17”) di | b y Marisol Condori. Produzione | Producer : Marisol ,Condori. Selezione Ufficiale: Short Short

SABATO 8 NOVEMBRE ore 18.00 – 20.30

SILENCIOS – Silences ( Spagna, 2024, 5’58”) di | di Yago Casariego con | con Emma Vallejo, Alejandra Lifante, Pedro Jiménez Serrano. Produzione | Producer : Treca Audiovisual. Finalista: Internazionale

LA BUONA CONDOTTA (Italia, 2024, 14’13”) di | di Francesco Gheghi con | con Ludovica Ciaschetti, Licia Lanera, Danilo Giuva, Davide Iachini. Produzione | Producer : Simone Rossi, Brando Bartoleschi, Antonio Messino, Raffaele Inno, Lorenzo Di Nola. In Concorso ad Alice nella Città 2024| In Concorso ad Alice nella Città 2024. Finalista: Nazionale

APPUNTAMENTO A MEZZOGIORNO (Italia, 2025, 13’58”) di | di Antonio Passaro con | con Nunzia Schiano, Gigi Savoia, Gianluca De Gennaro, Elena Starace. Produzione | Produttore r : Fabio Ferro. Finalista: Campania

CAMERA CON VISTA – Una stanza con vista (Italia, 2025, 18’52”) di | di Mario Porfito con | con Renato Carpentieri, Mario Porfito, Angela De Matteo. Produzione | Produttore : Andrea Cannavale. Finalista: Campania

LA FLOBERT’S (Italia, 2025, 29’35”) di | di Francesca Ferrara, Giuseppe Carrella. Produzione | Produttore : Francesca Ferrara, Giuseppe Carrella. Finalista: Documentario

TINA (Italia, 2024, 14’29”) di | di Marco Mazzone con | con Giulio Maroncelli, Stefano Alessandroni, Vittoria Pieretti, Teresa Tanini, Matteo De Liberato, Cosimo Desii, Niccolò Ferrero, Brianda Carreras, Giovanni Onorato, Nelson Abreo, Silvio Laviano. Produzione | Produce r : Marco Mazzone. Selezione ufficiale al Torino Film Festival – 42a edizione (2024) |Selezione ufficiale al Torino Film Festival – 42a edizione (2024) Selezione ufficiale: Nazionale

PUBLIC APATHY (Germania/Venezuela, 2025, 4’08”) di | b y Irene Mogollon. Produzione | Producer : Irene Mogollon, Tobi B Selezione ufficiale: Sperimentale

LA GRANDE MANOVRA – The Great Maneuver (Italia, 2025, 4’10”) di | di Giovanbattista Oneto, Lorena Cascino, Stella Sguinzo con | con Camilla Pistorello, Serena Limonta, Giancarlo Boerci, Giovanni Cascino, Francesca Marchesi, Maurizio Careggio, Gabriele Michielin, Francesca Satolli. Produzione | Produttore : The BigMama. Selezione ufficiale: Corto Corto

SABATO 8 NOVEMBRE ore 20.30 – 22.30

NEREIDE (Italia, 2025, 20’02”) di | di Alessandro D’Ambrosi, Santa de Santis con | con Giulio Scarpati, Samanta Picciotti, Isabel Russinova, Ciro Minopoli. Produzione | Produttore r : Santa de Santis. Selezione ufficiale: Campania

113 PAROLE PER TE OGGI (USA, 2025, 12’31”) di | di Bo Qing Tang, Lan Zeng. Produzione | Producer : Bo Qing Tang. Selezione ufficiale: Animazione

DISTURBIA (Bulgaria, 2024, 6’13”) di | di Mira Yankova. Produzione | Produttore : Adrian Georgiev. Selezione ufficiale: Sperimentale

THE CONCLAVE (Spagna, 2025, 2’01”) di | di Federico Luglio. Produzione | Producer : AIMA Produzioni Selezione Ufficiale: Sperimentale

MEMORIES OF THE FUTURE ( UK, 2025, 3’23”) di | b y Irina Petrova Adamatzky. Produzione | Producer : Irina Petrova Adamatzky. Selezione ufficiale: Short Short

MYTH OF THE CAVE ( UK, 2024, 3’40”) di | b y Corin Astles. Produzione | Producer : Corin Astles. Selezione ufficiale: Short Short

DOMENICA 9 NOVEMBRE ore 19.00 – 23.00

Proiezione dei cortometraggi vincitori e consegna dei premi come miglior cortometraggio internazionale, miglior cortometraggio nazionale, miglior cortometraggio della Campania, miglior regia, migliore attore, migliore attrice, miglior cortometraggio d’animazione, miglior documentario, miglior cortometraggio a tematica ambientale, premio AMC al miglior montaggio | Proiezioni dei cortometraggi vincitori e consegna premi per il miglior cortometraggio internazionale, miglior cortometraggio nazionale, miglior cortometraggio campano, miglior regista, miglior attore, migliore attrice, miglior cortometraggio di animazione, miglior documentario, miglior cortometraggio ambientale, premio AMC per il miglior montaggio

Tutte le informazioni sul sito ufficiale accordi @ DISACCORDI Festival internazionale del cortometraggio,

