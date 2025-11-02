Sagra del Cicatiello 2025 a San Martino Valle Caudina: pasta fatta a mano e live di Enzo Gragnaniello

Ritorna anche quest’anno a San Martino Valle Caudina la bella festa dedicata al Cicatiello, la buona pasta corta lavorata a mano, accompagnata dal classico sugo di ragù con carne di maiale. E sabato 8 concerto gratuito di Enzo Gragnaniello.

Si svolgerà nei giorni 8,9 e poi il giorno 11 novembre 2025 a San Martino Valle Caudina in provincia di Avellino la “Sagra del Cicatiello”.

Nella Valle Caudina, e in particolare a San Martino Valle Caudina quella del “cicatiello” è una festa che si svolge da molto tempo e che rievoca le tradizioni gastronomiche locali legate al culto religioso per San Martino. Infatti da anni, nel giorno di San Martino, la parrocchia omonima si dedica alla produzione del Cicatiello, la buona di pasta corta lavorata a mano ricavata da un impasto di farina e acqua, che viene accompagnata dal classico sugo di ragù con carne di maiale. Sono le donne del paese a preparare a mano i cicatielli, in occasione del giorno 11 novembre in cui si celebra il Santo Patrono.

La Sagra del Cicatiello lungo le strade di San Martino Valle Caudina

Nei giorni della festa, 8,9 e poi l’11 novembre 2025, a San Martino Valle Caudina lungo il Corso Vittorio Emanuele, si potranno degustare buoni piatti preparati da ricette locali e prodotti enogastronomici, principalmente basati sul il “Cicatiello” con le braciola nel sugo, ma anche tanto altro, presso gli stand allestiti dove non mancheranno anche musica e intrattenimento.

La Sagra del Cicatiello, nei giorni 8,9 e poi 11 novembre 2025 si terrà lungo Corso Vittorio Emanuele a San Martino Valle Caudina (AV) con tanti stands gastronomici per riscoprire le tradizioni locali e gustare specialità culinarie I sapori autentici della tradizione. Non mancherà tanta musica e tanti eventi che richiamano la storia del paese che rivive tra le vie del centro e nel magnifico Castello Pignatelli della Leonessa.

Per la Festa del Cicatiello a San Martino Valle Caudina troveremo:

Stand enogastronomici

Animazione e spettacoli

Musica live

Mostre, itinerari culturali e visite guidate

La Sagra è promossa e organizzata dall' , dalla , dalla , con il contributo attivo di tutte le . del territorio.

Sagra del Cicatiello a San Martino Valle Caudina: Scopri i Sapori della Tradizione!

Quando: nei giorni 8,9 e poi 11 novembre 2025

nei giorni 8,9 e poi 11 novembre 2025 Dove: San Martino Valle Caudina (AV), lungo Corso Vittorio Emanuele

San Martino Valle Caudina (AV), lungo Corso Vittorio Emanuele Biglietti: Ingresso gratuito. Costo delle degustazioni variabile presso gli stand

Ingresso gratuito. Costo delle degustazioni variabile presso gli stand Maggiori informazioni: Consulta la pagina Facebook della Pro Loco San Martino Valle Caudina APS

