Musei gratis a Napoli il 4 novembre 2025 per la Giornata delle Forze Armate: elenco e orari

Anche martedì 4 novembre 2025, in occasione del Giorno dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate, ci sarà una nuova apertura gratuita dei musei e dei luoghi d’arte statali a Napoli e in Campania

Gli straordinari luoghi della cultura della Campania apriranno gratuitamente le loro porte e i visitatori potranno visitare liberamente i musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura statali di Napoli e di tutta la Campania grazie all’iniziativa del Ministero della Cultura.

Martedì 4 novembre per consentire le visite molti musei hanno posticipato la prevista chiusura settimanale del martedì, offrendo ai visitatori l’opportunità di visitare il vastissimo patrimonio Culturale della Campania nella Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

Aperti gratuitamente tantissimi musei e parchi archeologici statali

Sarà pertanto possibile entrare liberamente martedì 4 novembre 2025 nei tanti straordinari musei della Campania come il MANN Museo Archeologico Nazionale di Napoli, a Palazzo Reale di Napoli e a Villa Pignatelli, alla Reggia di Caserta e al Museo di Capodimonte e poi in tanti altri Musei Campani. Libero accesso anche nei grandi e straordinari Parchi Archeologici come quello di Pompei e al Parco Archeologico di Ercolano, in quello dei Campi Flegrei e in quello di Paestum per godere gratuitamente del grande patrimonio storico e artistico del nostro territorio.

Per avere un elenco dei musei a Napoli e in Campania che aderiscono alle iniziative ed aperture gratuite per la prima Domenica del Mese potete consultare il nostro recentissimo post per le aperture di Domenica 2 Novembre 2025.

Per le iniziative e per un elenco di tutti i Siti Museali che aderiscono all’apertura del 4 novembre 2025 consultare la pagina ufficiale dell’iniziativa

