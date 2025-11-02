A Napoli il festival conclusivo de “Il mondo salvato dai ragazzini”

Tanti eventi gratuiti in luoghi prestigiosi a Napoli tra spettacoli teatrali, confronti e testimonianze, matinée cinematografiche, mostre e momenti musicali per il Festival conclusivo dell’ottava edizione del progetto-premio di letteratura giovanile e Reading Literacy

Da lunedì 3 a venerdì 7 novembre 2025, a Napoli ci sarà la Festa/Festival finale dell’ottava edizione del progetto “Il mondo salvato dai ragazzini”, un originale progetto-premio di letteratura giovanile e Reading Literacy ideato e curato dall’Associazione culturale Kolibrì.

Tanti spazi prestigiosi della città di Napoli diventeranno luoghi di accoglienza, di confronto e di incontro con i protagonisti della cultura giovanile e con le comunità educanti.

Di seguito il programma della cinque-giorni conclusiva del progetto/premio 2025:

Ottava edizione de “Il mondo salvato dai ragazzini”

LUNEDÌ 3 NOVEMBRE

Ore 17:00-19:00 – Teatro Sanità | Chiesa dell’Immacolata e San Vincenzo – Via San Vincenzo n. 5 – Sguardi riflessi: visioni d’infanzia sulle diversità –Inaugurazione del Festival con lo spettacolo «La regola dello zero…» del gruppo teatrale friulano Docenti in scena 4.0, ispirato dal romanzo di Viola Ardone Grande meraviglia (Einaudi) con la regia di Michela Vanni, Peppe Coppola e Salvatore Guadagnuolo; a seguire, incontro con Federica Iacobelli sul suo nuovo libro Il paese dei matti (Bompiani) in dialogo con Donatella Trotta e con il pubblico.

MARTEDÌ 4 NOVEMBRE

Ore 15:30-18:00 – Biblioteca Pagliara | Università Suor Orsola Benincasa – Via Suor Orsola, 10 – Giardini, giardinieri e viandanti: la cura (ri)generativa della ricerca/azione – Testimonianze, confronti e pratiche di impegno, cittadinanza attiva, teatro-educazione e di comunità: incontro interattivo con Loredana Perissinotto e il suo libro Cantiere di formazioni (Voglino). Intervengono operatori teatrali, docenti e le pedagogiste Clelia Castellano e Maria D’Ambrosio dell’Unisob.

MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE

Ore 10:30-13:00 – CasaCinema Napoli – Via Cisterna dell’Olio 46 – Semi di speranza (trasform)attiva: la storia di Lala – Matinée cinematografica per le scuole superiori con la proiezione del film di Goutam Ghose Parikrama, ispirato dal libro La storia di Lala di Sergio Scapagnini, edito da Il Gatto Verde e illustrato da Serena Scapagnini, con Prefazione di Donatella Trotta che introduce l’incontro alla presenza degli autori.

GIOVEDÌ 6 NOVEMBRE

Ore 15:30 -18:00 – Biblioteca Pagliara | Università Suor Orsola Benincasa – Via Suor Orsola, 10 – Mesi di/versi: in dialogo tra arte e poesia, Occidente e Oriente – Presentazione in anteprima della IV edizione del calendario artistico 2026 di Kolibrì di haiku illustrati sul tema La luce e premiazione degli studenti vincitori del contest 2025. Con il Rettore Lucio D’Alessandro ei vertici dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, interverranno tra gli altri Mario Punzo, direttore Scuola Italiana Comix, Barbara Schiaffino, direttara di Andersen, la poetessa Laura Anfuso e Donatella Trotta, coautrice degli haiku e presidente Kolibrì.

VENERDÌ 7 NOVEMBRE

Ore 10:00-13:00 – Basilica di San Giovanni Maggiore – Largo San Giovanni Maggiore | Rampa San Giovanni Maggiore 14 – Tras/forma/azioni: libri in movimento – Restituzione educativa collettiva delle comunità educanti che hanno partecipato ai laboratori del progetto (IC Russo Montale, scuole del Suor Orsola, IC20 Villa Fleurent, Istituto Salesiani Don Bosco, IS Casanova, IS Polo delle Arti Caselli Palizzi), alla presenza degli autori e autrici vincitori del premio Il mondo salvato dai ragazzini 2025.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito. Gli spettacoli sono per un pubblico +11

