Weekend in Campania: eventi, cose da fare, spettacoli e concerti dal 30 ottobre al 2 novembre 2025

Eventi, spettacoli, concerti, feste, sagre, e tanto altro vicino Napoli e in tutta la Campania per il prossimo weekend. Napoli da Vivere vi propone alcuni tra i migliori eventi e cose da non perdere in Campania nel prossimo fine settimana

Tanti eventi anche vicino Napoli e in tutta la Campania nel prossimo weekend. Parchi e musei aperti, spettacoli dal vivo e visite guidate e tanto altro per un weekend con tanti eventi e cose da fare. Dopo gli eventi del weekend a Napoli città vi segnaliamo di seguito quelli nelle vicinanze e in Campania dal 30 ottobre al 2 novembre 2025. Chiedete sempre conferma degli eventi perché alcuni potrebbero essere stati spostati o annullati.

Di seguito troverete varie sezioni con gli eventi da non perdere poi i principali concerti e spettacoli, le visite guidate e i luoghi da conoscere, i grandi concerti e le mostre da vedere sempre vicino Napoli e in Campania.

La sintesi degli eventi da non perdere in questo weekend

Di seguito la sintesi degli eventi da non perdere nel weekend. Di seguito troverete in dettaglio tanti altri eventi divisi per argomento

Eventi, Sagre, Visite Guidate e Luoghi da non perdere in Campania nel WE

Spettacoli teatrali, musicali e cinematografici da non perdere

Gli eventi da non perdere nel Weekend

Eventi, Sagre e Visite Guidate da non perdere in Campania nel WE

Salerno Dolcissima: la Festa del Cioccolato Artigianale sul Lungomare Trieste

Sul Lungomare Trieste – Santa Teresa di Salerno da giovedì 30 ottobre a domenica 2 novembre 2025 si terrà la bella festa di Salerno Dolcissima, una grande festa del Cioccolato Artigianale & Dolcezze d’Italia di Choco Italia in Tour. Per quattro giorni, dalle 10 a mezzanotte, sul Lungomare Trieste – Santa Teresa di Salerno, ci saranno tanti stand con degustazioni di buon cioccolato artigianale per una festa organizzata dall’Associazione Italia Eventi ad ingresso gratuito. Salerno Dolcissima

Musei gratis in Campania il 2 novembre 2025.

Domenica 2 novembre 2025 i Musei Statali aperti gratuitamente a Napoli ed in Campania per l’appuntamento della prima domenica del mese. Alcuni musei saranno aperti gratis anche martedì 4 novembre per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate Gli ingressi gratuiti saranno per tutti i monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, parchi e giardini monumentali statali di tutta Italia. Musei gratis a Napoli e in Campania

Sagra della Castagna di Montella Igp: sei giornate di festa a Montella

Si terrà dal 31 ottobre al 2 novembre e poi anche nel weekend successivo dal 7 al 9 novembre 2025 a Montella in provincia di Avellino la 41 esima edizione della Festa Castagna di Montella Igp. Sei grandi giornate, su due weekend, da non perdere tutte dedicate alla ‘regina d’autunno’ e ai prodotti gastronomici della tradizione locale con oltre 100 stands, showcooking, spettacoli, esibizioni e musica.Una grande festa per promuove la Castagna di Montella Igp che inizierà dalle 10.00 di mattina e continuerà fino a tarda sera, con un cartellone intenso e strutturato che animerà le strade del borgo con profumi, sapori e colori d’Irpinia. Sagra della Castagna di Montella Igp

Sagra della Castagna e del Pecorino Vitulanese: 3 giorni di Tradizione e Sapori a Vitulano

Dal 31 Ottobre al 2 Novembre 2025 si terrà a Vitulano, nel beneventano, la 32ª edizione della Sagra della Castagna e del Pecorino Vitulanese. Anche quest’anno una grande festa con 3 giorni da non perdere tra i sapori autentici del territorio e tanto divertimento. Alla sagra si potrà gustare la castagna “enzeta”, una qualità particolare che si trova solo nella zona di Vitulano e di Camposauro nel beneventano. La castagna Enzeta si differenzia dalle altre perché ha un colore marrone più chiaro e la forma più appuntita ed è una castagna che si presenta anche con un sapore intenso e, per questo, è molto utilizzata in cucina. Sagra della Castagna e del Pecorino Vitulanese

Festa della Castagna nel centro storico di Roccadaspide

In provincia di Salerno nel bel centro storico di Roccadaspide dal 31 ottobre al 2 novembre 2025 si terrà la nuova edizione della Festa della Castagna che ci consentirà di gustare un vero prodotto di eccellenza del territorio: il Marrone di Roccaspide IGP. L’appuntamento per la festa è nel centro storico di Roccadaspide e in piazza XX settembre: tra queste suggestive antiche strade ci saranno tanti stand di buona enogastronomia. A Roccadaspide ci sarà un bel percorso enogastronomico dove si potranno degustare tante pietanze alla base di castagna e poi ci sarà anche tanta musica dal vivo e tanto divertimento. Festa della Castagna a Roccadaspide

La Sagra del Cinghiale a Dugenta, nei weekend fino a2 novembre: menù e prezzi

Anche quest’anno nei weekend dal 22 Agosto al 2 Novembre ogni venerdì, sabato e domenica di sera dalle 19, e la domenica anche a pranzo, si terrà la Festa del Cinghiale a Dugenta con tante buone pietanze come Pappardelle al ragù di cinghiale, Porchetta di cinghiale, Fagiolata con cotica e salsiccia di cinghiale, Ravioli al ragù di cinghiale, Strozzapreti, Braciata. Previste grandi e accoglienti tavolate all’aperto, ma ben riparate, per chi ha voglia di gustare la carne di cinghiale, in un’atmosfera di festa campestre. Sagra del Cinghiale

I migliori eventi per Halloween 2025 a Napoli e nelle vicinanze

Anche quest’anno tanti eventi a Napoli e nelle vicinanze per il periodo di Halloween. Tutte iniziative per grandi e bambini per questo periodo speciale. Da non perdere i weekend di terrore a Edenlandia e eventi come “Uanema: festa degli altri vivi” organizzata dal Comune. I migliori eventi per Halloween

I viaggi in treno storico dell’Irpinia Express a novembre 2025 tra i borghi più belli dell’Irpinia

Proseguono anche per i weekend di novembre 2025 i viaggi in treno storico dell’Irpinia Express, il treno del paesaggio, con degli itinerari turistici alla scoperta delle bellezze, della cultura, dei sapori e delle tradizioni dell’Irpinia. I treni partono la mattina dalla stazione di Avellino e raggiungono alcune delle località più belle e suggestive della provincia rientrando poi, in serata, nel capoluogo. Irpinia Express

Tempo di Halloween: a Portici c’è il fantastico Parco della Zucca

Dal 1ottobre al 1^ Novembre 2025 in Via Delle Madonnelle A San Pietro 7c-11 – a Portici aprirà il Parco della Zucca una bella iniziativa gestita da “Terra Del Sole Cooperativa Sociale”. Il Parco della Zucca di Portici sarà l’occasione per vivere un’esperienza unica sotto il cielo magico del Vesuvio. Ci saranno otto giornate speciali piene di magia, colori e risate, in un parco incantato dove la zucca è la protagonista assoluta. Previste tante speciali attività per bambini nel cuore della natura ma con scenografie spettacolari e con un’atmosfera da sogno. Ci saranno tante piante, colori caldi e tantissime zucche e ogni angolo del parco regalerà un’emozione diversa.Tempo di Halloween: a Portici il fantastico Parco della Zucca fino al 1 novembre

A Pignataro Maggiore il grande Giardino delle zucche

Fino al 2 novembre 2025 a Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta, ci sarà anche quest’anno “Il giardino delle zucche” un grande pumpkin patch che, ancora una volta, stupirà adulti e bambini con la sua atmosfera unica. Il Giardino delle Zucche di Pignataro Maggiore sarà aperto al pubblico tutti i weekend dal 20 settembre al 2 novembre 2025. A Pignataro ritroveremo un vero e proprio pezzo di America riportato in provincia di Caserta, dove, fin dal 2017, Emily Turino e la sua famiglia hanno deciso di aprire la propria casa offrendo una esperienza unica di gioco e riflessione in uno spazio verde dove trionfa la contaminazione a stelle a strisce. Nel grande giardino delle zucche di Pignataro Maggiore tanti giochi per bambini, i laboratori di intaglio o decorazione, la Family’s Farm, il labirinto di mais e tanto altroA Pignataro Maggiore il grande Giardino delle zucche fino al 2 novembre

Sagra della Castagna IGP e del Fungo Porcino a Roccamonfina

Si terrà per cinque weekend dal 4 ottobre al 2 novembre 2025 a Roccamonfina (CE) la grande Sagra della Castagna e del Fungo Porcino, una delle sagre più attese della Campania. Sempre a ingresso gratuito, la sagra si terrà in tutti i sabato e domenica dal 4 ottobre al 2 novembre 2025, dalle ore 10:00 di MATTINA fino agli eventi SERALI e prevede degustazioni, show cooking, mercatini, mostre, spettacoli musicali gratuiti e visite guidate. A Roccamonfina ritorna la sagra più amata dell’autunno.Sagra della Castagna IGP e del Fungo Porcino a Roccamonfina fino al 2 novembre

Ad Ercolano apre il cantiere delle Terme Suburbane: uno degli edifici romani meglio conservati al mondo

Dal 14 settembre 2025 e fino a novembre, ogni sabato e domenica nel Parco Archeologico di Ercolano si potrà visitare il cantiere di restauro delle Terme Suburbane, uno degli edifici pubblici più affascinanti e meglio conservati dell’antichità romana. Dopo 20 anni di chiusura sarà possibile ammirare il grande edificio delle Terme, considerato il complesso termale meglio conservato di tutto l’Impero romano,Ercolano le Terme Suburbane:

Bufala Bar: l’eccellenza casearia di fronte alla Reggia di Caserta

Nel cuore vibrante di Caserta, esattamente in Piazza Antonio Gramsci, a pochi passi dalla celebre e monumentale Reggia, c’è un luogo che ha saputo fondere la tradizione gastronomica campana con un tocco di modernità: il Bufala Bar. Questo locale non è semplicemente un bar o un ristorante, ma un punto di riferimento per chi ama i sapori genuini, la convivialità e un’accoglienza autentica.. Bufala Bar

Lo straordinario borgo di Valogno, il paese dei murales: Campania da Scoprire

C’è un piccolo borgo in Campania vicino a Roccamonfina da visitare assolutamente: è Valogno, situato nel comune di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, che si trova nell’area protetta del Parco regionale di Roccamonfina – Foce Garigliano. Valogno è un piccolo borgo dove si può camminare solo a piedi ed è abitato, sembra, da meno di 100 persone: a Valogno la macchina si lascia fuori il borgo, per camminare poi per le strette strade del paesino. Le vie del borgo di Valogno, oramai colorato da vivaci murales e installazioni artistiche tutte da scoprire, strada per strada. Valogno, il paese dei murales

MercAntico: la caratteristica Fiera dell’Antiquariato nel borgo di San Lorenzello

Ogni seconda e ultima domenica di ogni mese il caratteristico centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, ospiterà la tradizionale Fiera di “MercAntico” il grande evento di antiquariato e modernariato ma dove troverete anche prodotti tipici locali e dell’artigianato: un bell’evento che si tiene nel piccolo borgo fin dal 1991. Presenti circa 50 espositori tra le antiche botteghe di San Lorenzello MercAntico a San Lorenzello

Spettacoli e concerti da non perdere in Campania

Spettacoli e concerti nei luoghi più belli della Costiera Amalfitana

Ben tredici comuni della “Divina Costiera” amalfitana propongono un unico cartellone di eventi, fino all’8 dicembre 2025 con l’”Amalfi Coast UNESCO World Heritage” Una bella manifestazione culturale che trasformerà la straordinaria costiera in un grande palcoscenico diffuso. Spettacoli e concerti si terranno tra Positano, Furore, Praiano, Amalfi, Ravello, Maiori, Cetara e Scala in particolare tra agosto e settembre con eventi e spettacoli itineranti, concerti e narrazioni che racconteranno la storia e l’identità locale. Amalfi Coast UNESCO World Heritage

Film gratuiti a Napoli e Sorrento con “Gli indimenticabili della Musica al Cinema”

Dal 10 settembre al 22 novembre 2025, tra Napoli e Sorrento, si terrà la rassegna cinematografica dedicata ai film sui grandi della musica gratuita dal titolo “Gli indimenticabili della Musica al Cinema” che presenta ben 15 film, tutti ad ingresso gratuito. I film gratuiti si terranno in due location: alla ex Base Nato di Bagnoli dal 10 al 18 settembre e successivamente al Teatro Tasso di Sorrento, dal 17 al 22 novembre 2025 con 15 opere, tutte a ingresso gratuito. Film gratuiti a Napoli e Sorrento

Le mostre e i luoghi dell’arte da non perdere in Campania

I luoghi stupendi da visitare vicino Napoli e in Campania

Provincia di Napoli

Provincia di Salerno

Il ponte tibetano di Laviano. Un’emozione straordinaria a soli 3 euro – il ponte tibetano di Laviano

Nel parco archeologico di Velia scoperte le armi della prima battaglia navale della storia –Parco di Velia

Provincia di Caserta

Da vedere l’Illuminazione notturna per il grande Acquedotto Carolino del Vanvitelli – Acquedotto Carolino

Dopo un secolo apre una nuova ala della Reggia di Caserta con una mostra su Vanvitelli – Nuova ala della Reggia

Lo straordinario borgo di Valogno, pieno di murales vicino a Roccamonfina nel Parco regionale di Roccamonfina – Valogno, il paese dei murales

Provincia di Avellino

Gesualdo in Irpinia è tra i borghi più belli d’Italia Visite guidate contattando la Pro-loco. Gesualdo tra i borghi più belli d’Italia

Visite guidate contattando la Pro-loco. Monteverde in Irpinia è il borgo più bello della Campania per la RAI. Monteverde è il borgo più bello

per la RAI. Summonte, in Irpinia, è tra i Borghi più Belli d’Italia, La piccola cittadina irpina di Summonte, vicino Avellino ed arroccata sul Partenio è tra iborghi più belli d’Italia.

Provincia di Benevento

A Benevento da visitare il grande Teatro Romano che fu realizzato tra la fine del I e gli inizi del II sec. d.C., ed è un grande edificio con una cavea che misura arriva quasi a 100 metri.

che fu realizzato tra la fine del I e gli inizi del II sec. d.C., ed è un grande edificio A volte “Ciro” Lo Scipionyx Samniticus l’esemplare unico al mondo di piccolo dinosauro vissuto 113 milioni di anni fa, è visibile a Benevento, vicino “a casa sua” a Pietraroja dove fu ritrovato. In particolare nella Soprintendenza Archeologica di Caserta e Benevento, sede di Benevento. Ciro il piccolo Dinosauro

vissuto 113 milioni di anni fa, è visibile a Benevento, vicino “a casa sua” a Pietraroja dove fu ritrovato. In particolare nella Soprintendenza Archeologica di Caserta e Benevento, sede di Benevento. MercAntico: la caratteristica Fiera dell’Antiquariato nel borgo di San Lorenzello si tiene ogni seconda e ultima domenica di ogni mese con antiquariato e modernariato ma anche prodotti tipici locali e dell’artigianato: un bell’evento che si tiene nel piccolo borgo fin dal 1991. MercAntico a San Lorenzello

