Totò e la sua Napoli a Palazzo Reale: mostra evento con documenti, costumi e foto

Per tre mesi a Palazzo Reale di Napoli ci sarà una mostra dedicata al Principe della Risata che celebra il profondo legame tra Totò e la città attraverso documenti, costumi, fotografie, installazioni multimediali e tanto altro

Dal 31 ottobre 2025 al 25 gennaio 2026 la mostra “Totò e la sua Napoli” sarà ospitata presso la Sala Belvedere di Palazzo Reale nell’ambito delle celebrazioni per i 2500 anni della fondazione di Napoli. Una esposizione che nasce da un’idea di Pupi Avati, membro del Comitato Nazionale Neapolis 2500, ed è un’inedita mostra che rende omaggio al legame profondo che esisteva tra Totò, e la città che lo ha visto nascere, crescere e diventare simbolo universale di napoletanità.

In mostra documenti originali, manufatti, ricordi, fotografie, filmati, costumi, installazioni mediali, ricostruzioni scenografiche, manifesti e locandine, giornali, testimonianze di coloro che lo hanno amato: La mostra è articolata in sezioni tematiche che ripercorrono la vita e la carriera dell’artista: Le origini, Il Rione Sanità, Totò e le bellezze della sua Napoli, Teatro, Cinema, Poesie, Canzoni, Testimonianze, Il saluto della sua Napoli.

Biglietti – “Totò e la sua Napoli” (Palazzo Reale) Dove: Sala Belvedere, Palazzo Reale di Napoli

Sala Belvedere, Palazzo Reale di Napoli Quando: 31 ottobre 2025 – 25 gennaio 2026 • Orari: 09:00–19:00 (mer chiuso) • Ultimo ingresso 18:00

31 ottobre 2025 – 25 gennaio 2026 • Orari: 09:00–19:00 (mer chiuso) • Ultimo ingresso 18:00

Il Principe della Risata a Palazzo Reale

Antonio de Curtis, in arte Totò, nato a Napoli nel Rione Sanità nel 1898 e chiamato Il Principe della Risata, ha sempre portato nel cuore la sua città che lo ha sempre riconosciuto come uno dei suoi figli più illustri, celebrandolo nei vicoli e nelle piazze con murales che ne immortalano il volto iconico e statue che lo rendono eterno.

In mostra anche scene da alcuni dei suoi film più conosciuti arricchite da manifesti e altri documenti come quelle tratte da «Totò e Napoli» del 1967, «L’imperatore di Capri», «Napoli milionaria!», «47 morto che parla», «Miseria e nobiltà» «L’oro di Napoli», «Totò, Peppino e la malafemmina», «Operazione San Gennaro» e altri ancora. Non mancheranno anche filmati e foto d’epoca sulle sue visite alla Sanità, a bordo di grandi automobili circondati da tanta gente.La mostra sarà la prima tappa di un progetto internazionale che, dopo Napoli, arriverà a New York,

L a mostra sarà aperta al pubblico dal 31 ottobre 2025 al 25 gennaio 2026, tutti i giorni (tranne il mercoledì), dalle 09.00 alle 19.00 (ultimo accesso alle ore 18.00).

dal 31 ottobre 2025 al 25 gennaio 2026, tutti i giorni (tranne il mercoledì), dalle 09.00 alle 19.00 (ultimo accesso alle ore 18.00). Biglietti disponibili suTicketOne

(link affiliato) Maggiori informazioni – “Totò e la sua Napoli” – Palazzo Reale di Napoli

