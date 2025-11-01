Concerti a Napoli novembre 2025: Mengoni, Elisa, De Gregori, Marracash & co.

Elodie, Elisa, Francesco De Gregori, Enzo Gragnaniello, Marco Mengoni, Niccolo’ Fabi, Monica Sarnelli, Coez, Andrea Sannino, Marracash…… Sono solo alcuni dei grandi artisti che potremo ascoltare dal vivo a Novembre 2025 a Napoli ed in Campania nei grandi concerti previsti in questo mese

Novembre 2025 porta a Napoli e in Campania un calendario di grandi concerti: tra i protagonisti Marco Mengoni, Elisa, Francesco De Gregori, Marracash, Coez, Elodie, Niccolò Fabi, Monica Sarnelli, Andrea Sannino e molti altri. In questa guida trovi tutte le date principali, le location (Palapartenope, Palasele, Teatro Augusteo, Teatro Sannazaro, Casa della Musica, Villa Pignatelli, ecc.), i prezzi indicativi e dove acquistare i biglietti sui circuiti autorizzati.

8 NOVEMBRE 2025 – ELODIE – PALASELE – EBOLI – Acquista i biglietti su Ticketone

16 NOVEMBRE 2025 – INVOCATION – VILLA PIGNATELLI – NAPOLI –

17 NOVEMBRE 2025 – MONICA SARNELLI In SIRENE, SCIANTOSE, MALAFEMMENE ED ALTRE STORIE DI DONNE VERACI – TEATRO AUGUSTEO NAPOLI Da € 25 a 53 Circa

18 NOVEMBRE 2025 – ELISA – PALASELE – EBOLI da € 49 a € 90 circa – Acquista i biglietti su Ticketone

18 NOVEMBRE 2025 – FRANCESCO DE GREGORI “RIMMEL 2025 – TEATRI PALASPORT CLUB” – TEATRO AUGUSTEO NAPOLI da 58 a 95 euro circa – Acquista i biglietti su Ticketone

19 NOVEMBRE 2025 – Mr HYDE – TEATRO AUGUSTEO – NAPOLI – da 20 a 35 euro circa – Acquista i biglietti su Ticketone

