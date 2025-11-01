Concerti a Napoli novembre 2025: Mengoni, Elisa, De Gregori, Marracash & co.

- Total0
Elodie, Elisa, Francesco De Gregori, Enzo Gragnaniello, Marco Mengoni, Niccolo’ Fabi, Monica Sarnelli, Coez, Andrea Sannino, Marracash…… Sono solo alcuni dei grandi artisti che potremo ascoltare dal vivo a Novembre 2025 a Napoli ed in Campania nei grandi concerti previsti in questo mese
Novembre 2025 porta a Napoli e in Campania un calendario di grandi concerti: tra i protagonisti Marco Mengoni, Elisa, Francesco De Gregori, Marracash, Coez, Elodie, Niccolò Fabi, Monica Sarnelli, Andrea Sannino e molti altri. In questa guida trovi tutte le date principali, le location (Palapartenope, Palasele, Teatro Augusteo, Teatro Sannazaro, Casa della Musica, Villa Pignatelli, ecc.), i prezzi indicativi e dove acquistare i biglietti sui circuiti autorizzati.
Perché questa guida ti è utile
- Aggiornata per novembre 2025: riepiloga i principali eventi confermati a Napoli e in Campania.
- Velocissima da consultare: highlights iniziali + calendario dettagliato più sotto.
- Acquisto sicuro: indicazioni sui circuiti ufficiali per evitare sovrapprezzi e truffe.
Dove comprare i biglietti (consiglio rapido)
Acquista sempre su circuiti autorizzati (es. TicketOne, VivaTicket, box office ufficiali delle venue). Per gli show nei palasport i posti migliori terminano presto: muoviti per tempo.
Scorri per il calendario completo con tutte le date di novembre 2025 a Napoli e in Campania.
- 1 NOVEMBRE 2025 – WALLY B. SECK – PALAPARTENOPE – NAPOLI – da € 77 a € 110 circa – Acquista i biglietti su Ticketone
- 1 NOVEMBRE 2025 – ENZO GRAGNANIELLO, CRISTINA DONADIO E SOLIS STRING QUARTET – ANIME IN TEMPESTA IN VIAGGIO CON I POETI – TEATRO TRIANON– NAPOLI –
- 2 NOVEMBRE 2025 – MARCO MENGONI – PALASELE – EBOLI da € 56 a € 75 circa – Acquista i biglietti su Ticketone
- 3 NOVEMBRE 2025 – RKOMI “MIRKO NEI TEATRI” – TEATRO AUGUSTEO– NAPOLI – Acquista i biglietti su Ticketone
- 4 NOVEMBRE 2025 – MARCO MENGONI – PALASELE – EBOLI da € 56 a € 75 circa – Acquista i biglietti su Ticketone
- 4 NOVEMBRE 2025 – NICCOLO’ FABI ” Liberta’ Negli Occhi Tour 2025″ TEATRO AUGUSTEO – NAPOLI – da € 39 a € 69 circa
- 5 NOVEMBRE 2025 – MARCO MENGONI – PALASELE- EBOLI da € 56 a € 75 circa – Acquista i biglietti su Ticketone
- 5 NOVEMBRE 2025 – MONICA SARNELLI In “UNA NOTTE A NAPOLI” – TEATRO SANNAZARO – NAPOLI – da € 22 a € 17 circa – Acquista i biglietti su VivaTicket
- 6 NOVEMBRE 2025 NOREDA GRAVES & RITA CICCARELLI IN DEEP ROOTS – RADICI PROFONDE – TEATRO SANNAZARO – NAPOLI – da € 15 circa – Acquista i biglietti su VivaTicket
- 6 NOVEMBRE 2025 – Napoli In Tango, Koinè Napoli Quartet CHIOSTRO SAN FRANCESCO – NAPOLI –
- 9 NOVEMBRE 2025 – 100 ANNI CICCOLINI – IL PESO DELLA LEGGEREZZA – VILLA PIGNATELLI – NAPOLI –
- 8 NOVEMBRE 2025 – ELODIE – PALASELE – EBOLI – Acquista i biglietti su Ticketone
- 16 NOVEMBRE 2025 – INVOCATION – VILLA PIGNATELLI – NAPOLI –
- 17 NOVEMBRE 2025 – MONICA SARNELLI In SIRENE, SCIANTOSE, MALAFEMMENE ED ALTRE STORIE DI DONNE VERACI – TEATRO AUGUSTEO NAPOLI Da € 25 a 53 Circa
- 18 NOVEMBRE 2025 – ELISA – PALASELE – EBOLI da € 49 a € 90 circa – Acquista i biglietti su Ticketone
- 18 NOVEMBRE 2025 – FRANCESCO DE GREGORI “RIMMEL 2025 – TEATRI PALASPORT CLUB” – TEATRO AUGUSTEO NAPOLI da 58 a 95 euro circa – Acquista i biglietti su Ticketone
- 19 NOVEMBRE 2025 – Mr HYDE – TEATRO AUGUSTEO – NAPOLI – da 20 a 35 euro circa – Acquista i biglietti su Ticketone
- 20 NOVEMBRE 2025 – COEZ In Concerto – PALAPARTENOPE – NAPOLI – da € 46 a € 69 circa – Acquista i biglietti su Ticketone
- 21 NOVEMBRE 2025 – ANDREA SANNINO In SEMPLICEMENTE ANDRE’ TEATRO AUGUSTEO – NAPOLI da € 27 a € 37 circa – Acquista i biglietti su Ticketone
- 21 NOVEMBRE 2025 – MEZZOSANGUE – CASA DELLA MUSICA – NAPOLI – € 39
- 26 NOVEMBRE 2026 – LA NINA “FURESTA” – CASA DELLA MUSICA NAPOLI – 25€ – Acquista i biglietti su Ticketone
- 28 NOVEMBRE 2025 – MARRACASH – PALASELE – EBOLI – DA € 49 a € 95 circa – Acquista i biglietti su Ticketone
- 28 NOVEMBRE 2025 – GABRIELE ESPOSITO In T’4RREPIGLIE – TEATRO SANNAZARO – NAPOLI – € 17.00 – Acquista i biglietti su VivaTicket
- 29 NOVEMBRE 2025 – FRANCESCO DA VINCI A Proposito Di Me… – TEATRO SANNAZARO – NAPOLI – € 17.00 – Acquista i biglietti su VivaTicket
- 30 NOVEMBRE – GIULIA DE CARO DETTA LA CIULLA – TEATRO SANNAZARO – NAPOLI – € 15.00
- 30 NOVEMBRE 2025 – ANNA “VERA BADDIE TOUR 2025 ” – PALAPARTENOPE NAPOLI Da € 48 a € 69 circa – Acquista i biglietti su Ticketone
Disclaimer: i prezzi indicati sono orientativi e possono variare in base a settore, disponibilità, promozioni e diritti di prevendita applicati dai circuiti ufficiali. Alcuni link presenti nell’articolo sono link affiliati: se acquisti tramite questi link, Napoli da Vivere potrebbe ricevere una piccola commissione senza costi aggiuntivi per te.
