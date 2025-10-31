La storia è questa. Il processo di Giovanna d’Arco: prima assoluta al Teatro Mercadante

ph-Nocera-Ivan

Prima assoluta a Napoli per un interessante progetto teatrale nato dalla collaborazione di tre personaggi autorevoli del panorama culturale italiano: “La storia” di Giovanna d’Arco oramai sola e abbandonata dal popolo raccontata solo da un Anonimo cronista

Da mercoledì 29 ottobre a domenica 9 novembre 2025 a Napoli, al Teatro Mercadante andrà in scena “La storia è questa. Il processo di Giovanna d’Arco” su testo di Teresa Cremisi e Chiara Valerio regia di Liv Ferracchiati. Uno spettacolo da non prodotto dal Teatro di Napoli-Teatro Nazionale.

Nel grande teatro di Piazza Municipio il debutto in prima assoluta di “La storia è questa. Il processo di Giovanna d’Arco” che vede in scena, nel ruolo di Giovanna d’Arco, Caterina Tieghi con Riccardo Goretti nel ruolo dell’Anonimo cronista per uno spettacolo che segue il grande successo di La distance di Tiago Rodrigues che ha aperto la settimana scorsa la Stagione Teatrale 2025/26 del Teatro Mercadante.

Acquista i biglietti – “La storia è questa. Il processo di Giovanna d’Arco” Dove: Teatro Mercadante, Piazza Municipio – Napoli Quando: 29 ottobre – 9 novembre 2025 (repliche secondo calendario ufficiale) Prima assoluta a Napoli con testo di Teresa Cremisi e Chiara Valerio

e Regia di Liv Ferracchiati ; in scena Caterina Tieghi e Riccardo Goretti

; in scena e Durata: circa 60 minuti – posti limitati ️ Acquista ora su VivaTicket

Link affiliato: acquistando tramite questo pulsante sostieni Napoli da Vivere senza costi extra.

Un interessante lavoro in prima assoluta al Teatro Mercadante di Napoli

Un progetto teatrale inedito nato dalla collaborazione di tre personaggi autorevoli del panorama culturale attuale c che si incontrano in questo progetto: le autrici Teresa Cremisi e Chiara Valerio che vengono affiancate dalla regia di Liv Ferracchiati. In “La storia è questa” Giovanna d’Arco sulla scena è da sola, sia quando viene accusata sia successivamente quando viene condannata, e vicino a lei c’è solo un Anonimo Cronista che racconta la sua storia: con loro solo “la voce del popolo”, che prima l’ha glorificata e poi, dopo la disfatta, l’ha abbandonata.

Un interessante lavoro presentato in prima assoluta al Teatro Mercadante di Napoli e liberamente tratto da “Il processo di condanna di Giovanna D’Arco” a cura di Teresa Cremisi del 2021. Durata spettacolo: 1 ora. Maggiori Informazioni – Teatro Mercadante Napoli

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.