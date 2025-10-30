Salerno Dolcissima 2025: festa del cioccolato artigianale sul Lungomare (ingresso gratuito)

ph Facebook Choco Italia in Tour

Ritorna Salerno Dolcissima la grande festa del Cioccolato Artigianale & Dolcezze d’Italia sul Lungomare Trieste – Santa Teresa a Salerno: una nuova tappa in Campania della festa del cioccolato di Choco Italia, un tour che porta la dolcezza del cioccolato nelle più belle città d’Italia con un grande mercato itinerante del buon cioccolato artigianale & delle dolcezze d’Italia

Sul Lungomare Trieste – Santa Teresa di Salerno da giovedì 30 ottobre a domenica 2 novembre 2025 si terrà la bella festa di Salerno Dolcissima, una grande festa del Cioccolato Artigianale & Dolcezze d’Italia di Choco Italia in Tour.

Per quattro giorni, dalle 10 a mezzanotte, sul Lungomare Trieste – Santa Teresa di Salerno, ci saranno tanti stand con degustazioni di buon cioccolato artigianale per una festa organizzata dall’Associazione Italia Eventi ad ingresso gratuito.

I visitatori troveranno le migliori produzioni di cioccolato artigianale da tante regioni italiane per il mercato itinerante del buon cioccolato artigianale & delle dolcezze d’Italia organizzato da Choco Italia in tour.

Un “dolce”villaggio per Salerno Dolcissima

La fiera sarà sempre aperta dalle 10 fino alle 24 dal 30 ottobre al 2 novembre per la felicità di tutti i golosi che troveranno tante ottime specialità di buon cioccolato artigianale. Anche a Salerno sarà allestito un grande ‘Villaggio del cioccolato’ con eleganti casette di legno dove si potranno gustare dolcissime specialità provenienti da diverse regioni italiane.

Sulla spasseggiata del Lungomare Trieste – Santa Teresa di Salerno si troveranno:

La Fabbrica Europea del Cioccolato Artigianale con I Maestri del Cioccolato Perugini che illustreranno tutte le fasi della filiera del Cacao, le origini, la creazione della tavoletta al Cioccolato

Nonni e Nipotini: un mondo di Cioccolato un percorso del Cioccolato Artigianale dedicato alle famiglie

La sana Merenda con il Pane Tradizionale locale e Spalmabile Nocciola di Giffoni IGP. Acquistando una Spalmabile Nocciola di Giffoni IGP donerai un contributo ad un'Associazione di volontario locale

Tanto buon Cioccolato Artigianale, i caratteristici e buonissimi dolci della tradizione italiana, torroni di tradizione artigianale siciliana, croccante di Nocciola, cremini, cioccolattini, spalmabili nocciola di Giffoni IGP

I Dolci Appuntamenti e i Salotti del Dolce dedicati al Cioccolato Artigianale e ai Dolci della Tradizione

Gli spettacoli dal vivo di Pulcinella e dei Burattini con il TEATRO NAZIONALE DEI BURATTINI di Mauro Apicella

Festeggiamo Halloween insieme: Pumpkin in London decora la tua zucca e vola a Londra per un viaggio entusiasmante con Studio di Formazione Over The Moon

I Giochi di una volta giochi e intrattenimento per i piccoli e le famiglie

giochi e intrattenimento per i piccoli e le famiglie ………. e tanto altro

Da non perdere, Domenica 2 novembre 2025, alle ore 17 “La tavoletta di Cioccolato più lunga del Mondo” con i Limoni della costa d’Amalfi e i Fichi del Cilento realizzata in diretta da Mirco della Vecchia in collaborazione con Fausto Ercolani

E poi grandi novità e nuovi appuntamenti per un week end tutto da gustare. A Salerno Dolcissima di Choco Italia in tour ci saranno tanti produttori e Maestri Cioccolattieri del cioccolato artigianale che provengono da diverse regioni italiane che porteranno le loro bontà e le loro creazioni di finissimo Cioccolato provenienti da tutta Italia.

Salerno Dolcissima sarà sul Lungomare Trieste Santa Teresa da giovedì 30 ottobre a domenica 2 novembre 2025 dalle ore 10 alle ore 24, e sarà a ingresso gratuito.

