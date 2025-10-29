Uànema Festa degli Altri Vivi: visite e spettacoli gratuiti per l’anti-Halloween di Napoli

PH Facebook Complesso museale di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco

Anche quest’anno nei giorni dedicati al culto dei defunti a Napoli si terrà la quarta edizione di una rassegna gratuita che prevede visite guidate, eventi e attività culturali volte a far scoprire e a diffondere la cultura delle anime del Purgatorio in città. Di seguito il programma completo

A Napoli da giovedì 30 ottobre a domenica 2 novembre 2025 si terrà la IV edizione della rassegna “Uànema: Festa degli altri vivi” una rassegna gratuita per scoprire la relazione tra la città di Napoli e l’aldilà, con visite guidate, eventi e attività culturali volte anche a far conoscere e a diffondere il patrimonio culturale della città: un anti-Halloween napoletano, liberatorio e grottesco, organizzato dal Comune di Napoli.

Quest’anno oltre 30 appuntamenti gratuiti tra concerti, reading, spettacoli e visite guidate che animeranno per 4 giorni chiese, catacombe e spazi ipogei della città. Da non perdere l’anteprima della rassegna con la performance “Un funerale jazz. Quando gli spiriti scendono giù per Toledo” di Castellan Brass in march trasforma Napoli in New Orleans.

Tantissimi luoghi straordinari ospiteranno gli eventi

Anche quest’anno la “Festa degli Altri Vivi” sarà ospitata in 15 straordinari luoghi cittadini, aperti per l’occasione tra basiliche, catacombe e ipogei con oltre 30 appuntamenti gratuiti tra spettacoli e visite guidate.

Tra questi ci saranno i complessi monumentali del Purgatorio ad Arco e di Sant’Anna dei Lombardi, le Chiesa di Santa Luciella ai Librai e dei Santi Cosma e Damiano a Secondigliano, la Basilica di San Giovanni Maggiore e le Catacombe di San Gennaro che accoglieranno un programma che sceglie di ridere della morte per esorcizzarla. Altri spazi saranno aperti gratuitamente alle visite guidate: dal Cimitero delle 366 Fosse all’’Ipogeo dei Cristallini, e a quello della Congrega di San Francesco d’Assisi, dalla Chiesa di Santa Maria della Misericordia ai Vergini alla Necropoli Ellenistica di Neapolis e alle Catacombe di San Gaudioso, dall’Oratorio della Real Compagnia e Arciconfraternita dei Bianchi dello Spirito Santo alla Basilica di San Pietro ad Aram e alla Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato.

La partecipazione alle iniziative è gratuita previa prenotazione. Per ogni evento indicato sul programma c’è la modalità di prenotazione (o su Evenbrite e presso le singole strutture)

Le prenotazioni aprono lunedì 27 ottobre alle ore 12.00.

